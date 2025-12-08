【ファンケル】遊んでトクするときめくオンライン遊園地「FANCL LAND」が冬季も期間限定でオープン

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、オンライン遊園地「FANCL LAND」を2025年12月16日（火）から2026年1月19日（月）の期間限定で、オープンします。

（URL：https://www.fancl.co.jp/fanclland/index.html）

2025年の夏に続き、今回第2弾となる「FANCL LAND」は、お客様にファンケルオンラインを今まで以上に楽しんでいただけるよう、「ときめくテーマパーク」をコンセプトとし、「ワクワク・ときめき・エンターテイメント」の通販体験ができるオンライン遊園地です。当社公式キャラクターのワンケルくんをはじめ、夢いっぱいのキャストたちが、さまざまなコンテンツ会場でお客様におもてなしをします。

また、先行企画としてオープン前の12月8日（月）から15日（月）まで、「先取りクーポン」の配布を行います。

【主なコンテンツ紹介】

＜先取りクーポン＞

先行企画として12月8日（月）～12月15日（月）まで、「先取りクーポン」をオンライン上で配布します。

（URL：https://www.fancl.co.jp/fanclland/index.html）

空くじなしの抽選で、「FANCL LAND」のお買い物をより楽しんでいただけるよう、5,000円以上のお買い物で最大3,000円オフになる5種類のクーポンが抽選で必ず当たります。

＜ときめきルーレット＞

第1弾（12月16日～１月5日）と第2弾（１月6日～1月19日）に分けてチャレンジできるルーレット。また、商品をお気に入り登録する「推し商品総選挙の投票」で、ルーレットがさらに1回まわせる「おかわりルーレット」のチャンスも（参加にはオンライン会員登録が必要です）。

＜ごほうびセール会場＞

冬のごほうびセールとして、「FANCL LAND」だけの特別なセールを2回に分けて開催します。第1弾・第2弾ともに、化粧品・健康食品・肌着のカテゴリーから選りすぐりのアイテムを用意しました。さらに今回はまとめ買いコーナーもセール内に常設しますので、愛用のアイテムをこの機会にお得に購入いただけます（第1弾と第2弾で対象商品が異なります）。

＜洗顔カフェ＞

気になるお悩みを2つ選ぶと、パティシエ見習いの新キャラクター「ラビケルちゃん」が、美肌に導くスイーツと、あなたにぴったりの洗顔料を紹介します。

＜スキンケアサロン＞

半年に一度はスキンケアの見直しをすることで、より良いスキンケアで美しい肌に。

4つの設問に答えるだけで今のご自身に最適なスキンケアシリーズを、ワンケル子ちゃんがコンシェルジュとなって提案します。

＜開運 温泉占い＞

温泉と占い大好きの新キャラクター「カピバラファミリー」が、木枯らしにさらされる冬のあなたの開運アイテムをほっこり占います。ピピっときた温泉を選び、ご自身の冬の味方に出合えます。

【おもてなしをする新キャスト紹介】

おなじみの3人のキャスト（ワンケルくん、ワンケル子ちゃん、ワルケルくん）に加え、今回初登場のキャラクターは以下の通り。また前回登場したツヤエナガ姫やニャンケルちゃんなども、会場のどこかに登場してきます。

＜ラビケルちゃん＞

前回登場したバニケルさんの妹で、パティシエのラビケルちゃん。お客様のご要望にあったスイーツをご提案します。生クリームのホイップと洗顔の泡立てテクはピカイチ。

＜カピバラファミリー＞

占い師のぽかカピ先生とこどもたち。温かい温泉が大好きで、温かく快適に過ごすアイテムに精通している。

【サイトマップ】