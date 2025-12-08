『オーバーロード』原作のスマホゲーム「MASS FOR THE DEAD」でイベント『偽装祭事シットマス記』を開催！【聖夜を駆ける者】ルプスレギナが新登場！

■イベント『偽装祭事シットマス記』開催！




【開催期間：12/8 (月) 11:00 ～ 12/22 (月) 14:59】



ドワーフ国に襲撃者あり。その存在の確認のため、寒冷地


装備である赤装束に再び袖を通すルプスレギナたち。


彼女らの姿は、交流国家に新たな「偽装」を齎すに至る。


その祭事の名は――魔導国由来のクリスマスに刮目せよ！



イベントボーナスキャラクターは「★5【聖夜を駆ける者】ルプスレギナ」「★5【瘴気外套：雷刈衣】番外席次」「★5 【ヘビィメタル】シズ」「★5 【神の影武者】パンドラズ・アクター」「★5 【桜花爛漫祝い神薙】ナーベラル」の5体！


メダル獲得にお役立てください！



イベント詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■イベント召喚『有償限定偽装祭事シットマス記ステップアップ召喚-ルプスレギナ-』開催！




【開催期間：12/8 (月) 11:00 ～ 12/22 (月) 14:59】



『有償限定 偽装祭事シットマス記ステップアップ召喚-ルプスレギナ-』では、


新登場のコラボ限定★5キャラ【聖夜を駆ける者】ルプスレギナをピックアップします！


STEP8でコラボ限定★5キャラ【聖夜を駆ける者】ルプスレギナ1体が確定！


イベント『偽装祭事シットマス記』ではボーナス最大「140%」を所持しています！



《新登場キャラクター》


★5【聖夜を駆ける者】ルプスレギナ




《限定排出＆ピックアップ★5キャラクター》


NEW★5【聖夜を駆ける者】ルプスレギナ


[復刻]★5【瘴気外套：雷刈衣】番外席次


[復刻]★5【ヘビィメタル】シズ


[復刻]★5【神の影武者】パンドラズ・アクター



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■『偽装祭事シットマス記キャンペーン』開催！




【開催期間：12/8 (月) 11:00 ～ 12/22 (月) 14:59】



『偽装祭事シットマス記キャンペーン』を実施！


期間限定のログインボーナスと限定ミッションを開催いたします！



▼偽装祭事シットマス記キャンペーンログインボーナス


≪ログインボーナスアイテム≫


・1回目　金貨 × 1000000


・2回目　強竜石・大 × 30


・3回目　金貨 × 1000000


・4回目　指南書・上位 × 30


・5回目　無償混沌石 × 100


・6回目　早駆の砂時計 × 10


・7回目　強化物資・大 × 20


・8回目　エピゴノイの指輪 × 10


・9回目　ダグザの宝剣 × 5


・10回目　無償混沌石 × 200



▼偽装祭事シットマス記キャンペーンミッション


特定のミッションを達成することでゲーム内アイテムがゲットできます！


ミッションの報酬には、「限界突破素材」や「混沌石」が含まれておりますのでぜひ挑戦してみてください！



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。


※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。


※一部画像は開発中の画面です。


※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。



