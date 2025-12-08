ブラザー、工作機械「SPEEDIO(スピーディオ) Sシリーズ」 「気候変動アクション環境大臣表彰」で大賞を受賞

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社は、環境省が主催する「令和７年度気候変動アクション環境大臣表彰」において、開発・製品化部門の緩和分野で、最高賞である「気候変動アクション大賞」を受賞した。受賞対象となった製品は、昨年８月に発売した工作機械、コンパクトマシニングセンタ「SPEEDIO S300Xd2/ S500Xd2/ S700Xd2 (Sシリーズ)」で、ブラザーの受賞は今回が初めてとなる。

12月5日に行われた表彰式の様子（左から、環境大臣政務官 森下 千里氏、ブラザー工業 気候変動対応戦略部 部長・太田 滋之)受賞者フォーラムでの発表の様子（ブラザー工業 産業機器営業部・速水 豊）

気候変動アクション環境大臣表彰は、気候変動の緩和および気候変動への適応に関して、顕著な功績のあった個人または団体に対し、その功績をたたえるための表彰制度である。「開発・製品化部門」、「先進導入・積極実践部門」、「普及・促進部門」の3部門からなり、ブラザーの工作機械は開発・製品化部門の「緩和分野」において、省エネルギー・再生可能エネルギー技術を活用し、温室効果ガス排出削減に貢献する製品やサービスを展開したことが評価された。

工作機械SPEEDIOシリーズは、EVや半導体製造装置、航空機のアルミ部品などさまざまな機械部品の切削加工を行う小型のマシニングセンタ（*1）（30番主軸）で、高い生産性と省エネ性能を持つ。今回受賞したモデルでは、EV関連の大型部品にも対応できるよう従来モデルと比較して加工領域を拡大し、30番主軸工作機での対応範囲を大幅に広げた。また、チップシャワー省エネ運転（*2）や暖機レス加工支援機能（*3）などの新機能も搭載し、従来モデルからさらに省エネ性能を向上させた。これらの機能拡充により、当社のマシニングセンタ（30番主軸）よりも大型な40番主軸工作機と比較して、消費電力を89％、サイクルタイムを約50％削減し、約2倍の生産性を実現したほか、LCA評価（*4）の結果、CO2排出量を約80％削減することが実証された。

これらの取り組みが評価され、今後需要拡大が見込まれるEV分野を含む自動車業界をはじめ、産業界全体の脱炭素化を支える技術開発としての貢献度が高いことから、今回の受賞に至った。

受賞製品（左から、S300Xd2/S500Xd2/S700Xd2）

ブラザーは、2030年度に向けたブラザーグループビジョン「At your side 2030」において、「あり続けたい姿」として、「世界中の "あなた" の生産性と創造性をすぐそばで支え、社会の発展と地球の未来に貢献する」ことを掲げている。さらに、「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」の中で、CO2排出削減をグループが取り組む重要課題の一つとし、「パリ協定に賛同し温室効果ガス排出量を実質ゼロにする脱炭素社会形成へ貢献」することを定めている。ブラザーは今後も、省エネ性能に優れた製品の開発をはじめ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを継続的に行っていくとしている。

*1：複数の切削加工を1台で行うことができる工作機械。数値制御を行う「NC装置」や、自動で工具を交換する「自動工具交換装置（ATC）」などの機能を有している。

*2：切粉排出量に合わせて、適正なチップシャワー運転（切削の際に発生する切りくずを切削液で洗い流し、機械後方のタンクへ排出する機能）を行うことで省エネに貢献する。

*3： 暖機運転をせずに、安定した加工が可能となる機能。

*4：製造から廃棄までの環境負荷を定量的に評価する方法。

＜気候変動アクション環境大臣表彰 ホームページ＞

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/index.html