【グランドニッコー東京 台場】「あまおういちごパフェ」提供期間：2025年1月1日（木・祝）～2月28日（土）

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ　東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区　総支配人：塚田　忠保）は、吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe」にて、旬の真っ赤な果実を堪能し尽くす「あまおういちごパフェ」を2025年1月1日（木・祝）～2月28日（土）の期間に提供いたします。





2026年1・2月は、鮮やかな赤色が美しい「あまおういちごパフェ」をご用意しました。


下層は、いちごのコンポートといちごのブランマンジェで鮮やかなバイカラーが映える4層に仕立てました。


その上にはバラの香りをまとったいちごゼリーを重ね、ゼリーの中には輪切りのいちごの果実を美しく並べ、見た目のアクセントを添えました。


さらに、ひんやりとしたいちごアイスやサブレのほどよい食感、濃厚ないちごのカスタードクリームを加え、味わいと食感の奥行きを演出しています。


上層には、スポンジと、ジューシーで酸味と甘みのバランスが絶妙なブランドいちご“あまおう”を贅沢に重ねました。


トップにいちごのシャンティークリーム、ルビーチョコレートの生チョコレートをあしらい、ミント、金箔、チョコレートの飾りで華やかに仕上げています。


幾重にも折り重なるいちごの味わいをお楽しみいただける、ご褒美スイーツにふさわしい一品です。




【The Lobby Cafe「あまおういちごパフェ」概要】


いちごのコンポート／いちごのブランマンジェ／


バラ風味のいちごゼリー／いちご／


ストロベリーアイス／サブレ／


いちごのカスタードクリーム／スポンジ／


あまおういちご／いちごのシャンティー／


ルビーチョコレートの生チョコレート／


チョコレート／ミント／金箔







グランドニッコー東京 台場
ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」

レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。

【グランドニッコー東京 台場の施設概要】
所在地 　：　東京都港区台場2丁目6-1　
敷地面積 ：　20,870平方メートル （6,313坪）
ホテル　 ：　地下3階 地上30階
延床面積 ：　123,775平方メートル （37,507坪）
施設構成 ：　客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル2カ所、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか
アクセス ：　新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅　徒歩約10分
電話番号 ：　03-5500-6711（代表）
公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/