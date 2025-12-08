【グランドニッコー東京 台場】「あまおういちごパフェ」提供期間：2025年1月1日（木・祝）～2月28日（土）

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときをお届けするグランドニッコー東京 台場（住所：東京都港区 総支配人：塚田 忠保）は、吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe」にて、旬の真っ赤な果実を堪能し尽くす「あまおういちごパフェ」を2025年1月1日（木・祝）～2月28日（土）の期間に提供いたします。

2026年1・2月は、鮮やかな赤色が美しい「あまおういちごパフェ」をご用意しました。

下層は、いちごのコンポートといちごのブランマンジェで鮮やかなバイカラーが映える4層に仕立てました。

その上にはバラの香りをまとったいちごゼリーを重ね、ゼリーの中には輪切りのいちごの果実を美しく並べ、見た目のアクセントを添えました。

さらに、ひんやりとしたいちごアイスやサブレのほどよい食感、濃厚ないちごのカスタードクリームを加え、味わいと食感の奥行きを演出しています。

上層には、スポンジと、ジューシーで酸味と甘みのバランスが絶妙なブランドいちご“あまおう”を贅沢に重ねました。

トップにいちごのシャンティークリーム、ルビーチョコレートの生チョコレートをあしらい、ミント、金箔、チョコレートの飾りで華やかに仕上げています。

幾重にも折り重なるいちごの味わいをお楽しみいただける、ご褒美スイーツにふさわしい一品です。

【The Lobby Cafe「あまおういちごパフェ」概要】

いちごのコンポート／いちごのブランマンジェ／

バラ風味のいちごゼリー／いちご／

ストロベリーアイス／サブレ／

いちごのカスタードクリーム／スポンジ／

あまおういちご／いちごのシャンティー／

ルビーチョコレートの生チョコレート／

チョコレート／ミント／金箔

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4066_1_ab13628208a63491ea8beb9ca45f080d.jpg?v=202512081227 ]

グランドニッコー東京 台場

ブランドメッセージ「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」



レインボーブリッジを越えればそこは日常を離れた別世界。陽の光に輝く水面と青く澄みわたる風、心弾む特別な時がはじまります。高層階のレストラン、ゲストルームからは東京湾のパノラマビューが見渡せ、海の向こうには表情豊かな東京の街が広がります。大切にしたのは「晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひとときを」という思い。心がほどけていくような喜びに満ちた体験をお届けします。



【グランドニッコー東京 台場の施設概要】

所在地 ： 東京都港区台場2丁目6-1

敷地面積 ： 20,870平方メートル （6,313坪）

ホテル ： 地下3階 地上30階

延床面積 ： 123,775平方メートル （37,507坪）

施設構成 ： 客室数882室、宴会場17室、レストラン・バー9カ所、ウエディングチャペル2カ所、神殿、フィットネスクラブ、屋外プール、エステ、ギャラリー ほか

アクセス ： 新交通ゆりかもめ 台場駅に直結 / りんかい線東京テレポート駅 徒歩約10分

電話番号 ： 03-5500-6711（代表）

公式サイト： https://www.tokyo.grandnikko.com/