雪国・秋田のあったかい食卓を楽しむ、期間限定イベント「雪と火のダイニング」が、12月25日（木）まで開催中！

ANAクラウンプラザホテル秋田

この度、ANAクラウンプラザホテル秋田（所在地：秋田県秋田市）では、期間限定の食イベント「雪と火のダイニング」を初開催いたします。本イベントは、第一弾「クリスマス」（期間： 12月1日（月）～12月25日（木））にはじまり、第二弾「新春」（期間：12月26日（金）～1月18日（日））、第三弾「バレンタイン」（期間：1月19日（月）～2月14日（土））まで、季節に合わせたテーマで約3カ月にわたり展開いたします。

｜期間限定イベント「雪と火のダイニング」について

ANAクラウンプラザホテル秋田では、地域が誇る伝統文化や食の魅力を国内外のゲストにお届けすることを大切にしています。

その想いを料理で表現するために今回企画したのが、秋田の冬に息づく文化「保存・発酵」「火を囲む」「雪を活かす」といった知恵や暮らしの工夫を、五感で味わうエンターテインメントとして体験いただける期間限定イベント「雪と火のダイニング」。

イチオシは、当ホテルの最上階、地上50メートルからの景色を眺めながら、食を楽しむ開放的なダイニング「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」で展開する料理とスイーツの数々で、12月1日（月）～12月25日（木）に行われる、第一弾のテーマ「クリスマス」では、シェフやパティシエが腕をふるった逸品がお目見えします。

なかでも、秋田の“保存・発酵文化“を象徴する「いぶりがっことしょっつるのグラタン」は、燻製と発酵の奥深い香りが重なり、冬の食卓にそっと寄り添うあたたかな味わいに仕上げました。 また名物のライブキッチンでは、 “火を囲む“ぬくもりを表現した、炎が立ち上がる迫力の調理とともに楽しむ「炎のローストビーフ 秋田のかまくら玉葱塩釜ソース」をご提供。雪国に伝わる、雪を活用した”天然の冷蔵庫”こと「雪室」を思わせる塩釜の旨みが凝縮した玉葱と、焼きたての肉汁が織りなす“雪と火“のコントラストをお楽しみいただけます。そしてスイーツコーナーには、雪そしてクリスマスの世界観を閉じ込めた「クリスマススノードーム」ケーキや、秋田の自然を思わせる透明感が美しい「田沢湖ブルーゼリー」などをご用意。

さらに土日祝限定で行われる、目の前で炎が上がる演出が楽しいワゴンサービス「フレア・フロマージュ」は、ひんやり冷たいレアチーズを真っ白なメレンゲで包み、香ばしい焼き色をつけて仕上げる、冬の夜にぴったりの贅沢な一皿。季節のフルーツとともに、心まで温まるひとときをお届けします。

■開催概要

イベント名：「雪と火のダイニング」

期 間：2025年12月1日（月）～2月14日（土）

・第一弾テーマ「クリスマス」 / 期間：12月1日（月）～12月25日（木）

・第二弾テーマ「新春」 / 期間：12月26日（金）～1月18日（日）

・第三弾テーマ「バレンタイン」 / 期間：1月19日（月）～2月14日（土）

公式サイト：https://www.anacpakita.jp/

12階スカイグリルブッフェレストラン空桜SORAでは、「雪と火のダイニング」の第一弾“クリスマス”をテーマにした食事やスイーツ含む、全50品が食べ放題！

当ホテルの最上階、地上50メートルからの景色を眺めながら、食を楽しむ開放的なダイニング「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」では、ランチとディナーで「雪と火のダイニング」を開催いたします。

■ランチ[90分制]

｜営業時間：11:30a.m.～3:00p.m.

｜料金 （税込）

平日：大人2,900円/シニア2,800円/小学生1,800円/幼児 500円

土日祝：大人3,200円/シニア3,000円/小学生2,000円/幼児 500円

■ディナー[120分制]

｜営業時間：平日：5:30p.m.～9:30p.m.

土曜・日曜・祝日：5:00p.m.～9:30p.m.

※土曜は2部制 1部5:00p.m.～ 2部7:15p.m.～

｜料金（税込）

平日：大人3,900円/シニア3,300円/小学生2,600円/幼児 500円

土日祝：大人4,200円/シニア3,600円/小学生3,000円/幼児 500円

※イベント期間（12/20（土）～翌1/4（日））は一部料金・営業時間が異なります。詳しくはホテルホームページをご確認ください。

◼︎イチオシメニュー

名物パフォーマンス“ライブキッチン”では、「炎のローストビーフ 秋田のかまくら玉葱塩釜ソース」をご提供。雪国に伝わる、雪を活用した”天然の冷蔵庫”こと「雪室」を思わせる塩釜の旨みが凝縮した玉葱と、焼きたての肉汁が織りなす“雪と火“のコントラストをお楽しみいただけます男鹿の海風が育んだ「男鹿塩」でじっくり焼き上げた、当ホテルならではの「ローストチキン」。シンプルながらも素材の旨みが引き立ち、皮は香ばしく、中はしっとりジューシー。冬の食卓に寄り添う、味わい深い一品です。いぶりがっこの香ばしさとしょっつるの旨みを、雪のように白いホワイトソースでまとめた冬仕立ての「いぶりがっことしょっつるグラタン」 。クリーミーなコクの中に燻製のアクセントが光り、あたたかさがじんわり広がる“雪国の味わい”です。目の前で炎が上がる演出が楽しいワゴンサービス「フレア・フロマージュ」は、ひんやり冷たいレアチーズを真っ白なメレンゲで包み、香ばしい焼き色をつけて仕上げる、冬の夜にぴったりの贅沢な一皿。季節のフルーツとともに、心まで温まるひとときをお届けします。※土日祝限定ふんわりと焼き上げたスポンジを、軽やかで口どけのよい生クリームでやさしく包み込み、まるで雪のドームのように真っ白に仕上げた「クリスマススノードームケーキ」。中には苺、キウイ、洋梨など瑞々しいフルーツがぎっしり。カットした瞬間、華やかな断面が姿をあらわします。澄んだ湖面のような青がきらめく「田沢湖ブルーゼリー」。日本で最も深い秋田の湖「田沢湖」の、神秘的で透明感を表現したゼリーの下には、やさしい甘さのパンナコッタが隠れており、スプーンを入れるとふたつの層が溶け合うように広がります。爽やかさとまろやかさが重なる、逸品デザートです。

その他のフロアでも、「雪と火のダイニング」と連動したスペシャルメニューをご提供！

◼︎1階 カウンターカフェ＆バー「THE LOUNGE」

「雪と火のダイニング」と企画連動し、当ホテル1Fのカウンターカフェ＆バーでは、ふんわり淡雪のようなスイーツの数々に、心まで温まる“炎の演出“を加えた特別なティータイムをお届けするアフタヌーンティーをご提供いたします。

雪と火のアフタヌーンティー \4,400（税込）

提供期間：

2025年12月1日（月）～12月25日（木）

【FOOD ＆ SWEETS】

フレアスノーパフェ／ノエル・グランマニエ／レアチーズスノー／スノーブラン／シュトーレン／モンブラン／ベリータルト など

＊ケーキ類の他、焼き菓子・セイボリーもございます。

◼︎イチオシスイーツ

パンナコッタにベリーの果実をたっぷりとのせ、さらにバニラアイスの上にホワイトチョコの“雪帽子”をトッピングした、冬仕立てのスイーツ「フレアスノーパフェ」。

アフタヌーンティーのフィナーレを飾るに相応しい炎を灯すと、バニラの甘い香りが

ふわり。雪景色の中に小さな火がともる、ショータイムデザートをお楽しみください。



【ドリンクMENU】

ロンネフェルト社の紅茶12種（スプリングダージリン、イングリッシュブレックファースト、カモミールなど）/オリジナルブレンドコーヒー/カプチーノ/カフェラテ/エスプレッソ/アイスコーヒー/カフェインレスコーヒー/アイスティー

◼︎1階 中国料理レストラン「花梨」

「雪と火のダイニング」と企画連動し、香港のコロニアル風インテリアをイメージした高級感あふれる中国料理レストラン「花梨」では、ランチとディナーにて、雪のように繊細な盛り付けと体の芯まで温まるアツアツ料理をご提供いたします。

ディナーコース「雪と火」 \8,000（税込）

提供期間：

2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

・八幡平ポーク広東叉焼入り本日の前菜

・海鲜ととびっこのスープ淡雪仕立て

・海鮮二種のあっさり炒め

・鮮魚のスパイス揚げ

・県産豚の角煮ジャガイモのシチュー仕立て

・海鮮あんかけおこげ

・花梨特製デザートと小菓子

◼︎12階 鉄板焼き空桜 -SORA-

大人なクリスマスを過ごしたい方にぴったりの、「鉄板焼き空桜 -SORA-」。落ち着いたカウンター席の空間で、シェフがお客様の目の前でダイナミックに焼き上げます。自然に恵まれた男鹿の食材をはじめ、特選黒毛和牛や秋田県産錦牛などの厳選食材をご堪能ください。

ディナーコース「雪と火」 \15,000（税込）

提供期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

・北海道産帆立の炙り フィヨルドルビー鴨肉のピンチョス仕立て

・国産牛の熱々煮込み秋田のミニ野菜添え

・本日の日本海産お魚の鉄板焼きからすみ風味

・焼き野菜4種

・国産牛鉄板焼きフィレ100gまたはサーロイン120gフランベサービス秋田の肉味噌添え

・秋田名産いぶりがっこ入りガーリックライス 味噌汁 香の物

・ホワイトチョコのムース粉雪仕立て苺の赤いソルベ

■ANAクラウンプラザホテル秋田について

JR秋田駅から徒歩3分、観光・ビジネスの拠点としても便利なアクセスが好評。

秋田県内初のクラブルーム・クラブラウンジを設置。203室の客室、会議やレセプションなど幅広い用途で活用できる宴会場、地元秋田の味が楽しめるレストラン&バーを備えております。豊かな文化と美しい季節のなかへ。秋田の「旅」はここから始まります。

公式URL：https://www.anacpakita.jp/(https://www.anacpakita.jp/)

