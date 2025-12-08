名古屋大学発AIベンチャー・トライエッティング、名古屋銀行・日本政策金融公庫の協調融資で資金調達を実施。累計調達額は約12.3億円に

株式会社トライエッティング

名古屋大学発AIベンチャーの株式会社トライエッティング（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：長江祐樹、以下、トライエッティング）は、株式会社日本政策金融公庫（以下、日本公庫）名古屋支店中小企業事業より、資金調達を実施しました。

本件は、名古屋銀行が「愛知県信用保証協会のサポート資金（経済対策特別）」を適用、日本公庫名古屋中支店国民生活事業が「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付（新型コロナ対策資本性劣後ローン）」を適用しているところへ、日本公庫名古屋支店中小企業事業が「スタートアップ支援資金」を新たに適用したことで実現しました。

今回の調達により、当社の累計資金調達額は約12.3億円となりました。

日本政策金融公庫2事業と民間金融機関による、数少ない協調融資

日本政策金融公庫の中小企業事業、国民生活事業と民間金融機関が連携した協調融資によるこの度の資金調達は、数少ない事例として位置づけていただいており、当社の将来の成長性についてもご評価いただいています。

「スタートアップ支援資金」の融資制度について

この度日本公庫中小企業事業が適用した融資制度「スタートアップ支援資金」は、日本の経済成長及び社会課題の解決を先導することが見込まれるスタートアップの成長を支援することを目的に活用されます。J‐StartupプログラムやJ‐Startup地域版プログラムへの採択などをはじめとする一定の条件を満たした企業を対象とした融資枠です。

トライエッティングは、2021年に「J-Startup CENTRAL」に採択されており、この度の融資枠の条件を満たす企業として選定いただきました。

資金調達の目的

「スタートアップ支援金」の詳細 :https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/startup.html

今回の資金調達によって、「UMWELT」「HRBEST」の事業拡大およびサービス提供体制の強化を図り、さらなる事業成長を実現します。これにより、お客様が抱える課題の解決に一層貢献するとともに、ひいては社会課題の解決にも寄与してまいります。

トライエッティング代表からのコメント

株式会社トライエッティング 代表取締役社長・CEO兼CRO 長江祐樹

「人手不足・生産性向上」といった社会課題に対し、AIを活用しながら現場に寄り添って伴走する当社のスタンスをご評価いただき、ご期待を寄せていただいたものと受け止めています。名古屋地区のスタートアップを牽引できる存在となれるよう、今後も一層の事業拡大と価値提供に努めてまいります。

トライエッティングの製品・サービスについて

当社が提供する「UMWELT（ウムベルト）」は、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードDXツールです。

「１.いつ、２.何が、３.どれだけ売れたか」という3列のデータを用意するだけで予測や生産計画・人員配置の最適化を実現し、予測・計画業務の効率化と属人化解消を実現します。

また、「組み合わせ最適化」機能を用いて、生産計画や人員配置の最適化を実現できます。どの製造ラインでどの製品をいつ・いくつ作ると効率的かという計画を自動で作成することができます。

「UMWELT」製品紹介ページ :https://www.tryeting.jp/umwelt/

製造業、飲食業、旅行業、物流業、不動産など、業種業態を問わず様々なお客様にご利用いただいております。

また、複雑なシフトもAIがワンクリックで作成する自動シフト作成AI「HRBEST（ハーベスト）」の開発・提供も行っています。

株式会社トライエッティング 企業情報

「HRBEST」製品紹介ページ :https://www.tryeting.jp/hrbest/

需要予測・来客予測・売上予測・勤務シフト作成などの知能業務の自動化を実現する、名古屋大学発ベンチャー企業です。プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコード予測AI「UMWELT」を開発・提供し、需要予測や在庫管理、生産計画最適化など業務の効率化をサポート。また、シフト表の作成をはじめスタッフとの複雑なシフト調整も瞬時に解決できるシフト自動作成AI「HRBEST」を開発・提供しています。メーカー・卸売・レンタル・小売などのサプライチェーンでの予測・予定業務の自動化で、お客様のコスト削減と効率性向上の両立に貢献します。

会社名：株式会社トライエッティング（TRYETING Inc.）

代表者：代表取締役社長・CEO兼CRO 長江 祐樹

設立：2016年6月6日

事業内容：サプライチェーン領域における業務特化型拡張知能（AI）の製品販売事業

本社所在地：愛知県名古屋市中区葵1-20-22 MIテラス名古屋葵 4階