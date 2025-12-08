カインズが「明治安田J2・J3百年構想リーグ」におけるザスパのオフィシャルユニフォームパートナー（胸部）を継続

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行、以下「カインズ」）は、明治安田J2・J3百年構想リーグにおいて、ザスパ群馬（以下、「ザスパ」）のオフィシャルユニフォームパートナー（胸部）としてサポートを継続することをお知らせいたします。

ザスパは、明治安田サッカーJ3リーグ 2025シーズンを全20チーム中14位で終え、来シーズンは「J2・J3百年構想リーグ」に臨みます。2025年5月にザスパをベイシアグループの一員として迎え入れたなかで、より一層地域とともに歩む姿勢を大切にしながら、オフィシャルユニフォームパートナーとして、ファン・サポーターの皆様と共にザスパをサポートしてまいります。

そして、グループとしての強みを生かし、ザスパのホームタウンでありカインズ創業の地である群馬県において、スポーツを通じた社会貢献、地域貢献にも一層寄与してまいります。

オフィシャルユニフォームパートナー（胸部）

カインズとザスパの関わり

明治安田J2・J3百年構想リーグ ザスパ群馬 FP／GK 1stユニフォーム (C)THESPA

カインズは、ザスパがJリーグに加盟して間もない2006年から、オフィシャルユニフォームパートナーとしてベイシアグループの各企業とともにチームを支援しています。2020年には、チームを運営する株式会社ザスパ（代表取締役社長 細貝 萌）に資本経営参加し、2024年には第三者割当増資を引き受け、単独筆頭株主となりました。そして2025年、ザスパの運営を重要な事業の1つとして明確に位置づけ、ベイシアグループの一員として迎え入れました。群馬県唯一のプロサッカークラブとして、県民の皆様により愛されながら長きにわたって存続できるよう、より安定した、健全な経営基盤の構築に取り組んでいます。

また、カインズ、ザスパ、前橋市の3者が連携し、サッカーグラウンドやクラブハウスなどを含めた前橋市ローズタウンサッカー場（GCCザスパーク、群馬県前橋市富田町1674-8）の整備に加え、スポーツ振興を中心とした前橋市政全般に係る事業に継続的に取り組んでいます。

2025年のザスパとの主な共創の取り組みについて

ザスパ群馬所属選手のキャリア形成支援活動

選手が社会人としてのマナーや考え方を学び、身につけることで自己成長を促し、プロサッカー選手としての価値を高めていくことを目的とした、Jリーグが定める選手のキャリア支援プログラムに賛同し、2023年度から新加入選手や若手選手のキャリア形成を支援する研修を実施しています。2024年度からはベイシアも合流し、2025年度は、Jリーグタイトルパートナーである明治安田（群馬支社）にも協力いただき、内容を拡充した形で研修を実施しました。

https://www.cainz.co.jp/news/12590/

チャリティーオークション売上金を活用したスポーツフェスティバル

2025年1月にザスパと共同実施したチャリティーオークションの売上金を活用し、5月12日、ザスパ群馬のクラブハウス「GCCザスパーク」にて、 「第2回 THESPA sports festival supported by CAINZ」を開催しました。本イベントは、子どもの運動機会の提供、体力向上、健康増進を目的に実施したもので、未就学児から小学校4年生までの子ども41名が参加しました。

https://www.cainz.co.jp/news/12672/

新加入・若手選手のキャリア形成を支援GCCザスパークで開催したスポーツフェスティバル

＜株式会社ザスパ概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/581_1_ae90c76857304e2ccf6dec13f879105e.jpg?v=202512080257 ]

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/581_2_2ef4146ec5a7c2c7cd8843aa6e1b5e7b.jpg?v=202512080257 ]