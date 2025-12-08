ポチャッコとクリスマスを楽しもう！　ドトール×ポチャッコ クリスマスキャンペーンケーキのテイクアウト限定 　オリジナルコースタープレゼント！　2025年12月20日～12月25日

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップで、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボしたクリスマスキャンペーンを、12月20日（土）～12月25日（木）に開催します。

期間中、ケーキをお買い上げいただくと、「ポチャッコ オリジナルピック」がもらえます。さらに、テイクアウトでケーキを3個以上お買い上げいただくと、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」を1枚プレゼント。また、ピックやコースターには、ARフォトフレームが楽しめる二次元コードが付いています。今年のクリスマスは、ポチャッコと一緒にドトールのケーキを楽しもう！

【キャンペーン概要】

■キャンペーン期間

2025年12月20日（土）～12月25日（木）

※数量限定のため在庫が無くなり次第終了いたします。

※クリスマス限定のホールケーキはキャンペーン対象外です。

■「ポチャッコ オリジナルピック」でケーキがクリスマス仕様に！

期間中、ピースケーキをご購入いただくと、「ポチャッコ オリジナルピック」が付いてきます。

ピックの絵柄は2種類。サンタクロースの帽子をかぶったポチャッコのオリジナルピックで、いつものケーキがクリスマス仕様に変身します！

※ピックのデザインはお選びいただけません。

ケーキのラインナップはこちら：https://www.doutor.co.jp/dcs/menu/list/sweets.html

■テイクアウト限定

「ポチャッコ オリジナルコースター」でケーキタイム！

期間中、お持ち帰りでピースケーキを3個以上ご購入いただくと、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」が1枚もらえます。コースターの絵柄は全部で3種類。ポチャッコと一緒に、ご家族やご友人とのケーキタイムをお楽しみください。

※コースターのデザインはお選びいただけません。

■どのデザインが出るかはお楽しみ！

「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」でワクワク体験！

「ポチャッコ オリジナルコースター」の表面もしくは、「ポチャッコ オリジナルピック」の裏面に記載の二次元コードから「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」が楽しめます。

アプリのダウンロード不要で、コースターから読み取るとデザインが【動く】フォトフレームが出現。ケーキピックから読み取ると【静止画】のフォトフレームが現れます。フレームのデザインはコースターとケーキピックそれぞれ3種類ずつご用意しています。思い出の瞬間をポチャッコと一緒に残そう！

ARフォトフレーム使用可能期間：2026年1月12日（月）まで

使い方

１. スマートフォンから二次元コードを読み取る

２. カメラへのアクセスを許可する

３. かわいいフォトフレームで撮影する

ポチャッコとは？

名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180

