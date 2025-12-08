ポチャッコとクリスマスを楽しもう！ ドトール×ポチャッコ クリスマスキャンペーンケーキのテイクアウト限定 オリジナルコースタープレゼント！ 2025年12月20日～12月25日
株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップで、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボしたクリスマスキャンペーンを、12月20日（土）～12月25日（木）に開催します。
期間中、ケーキをお買い上げいただくと、「ポチャッコ オリジナルピック」がもらえます。さらに、テイクアウトでケーキを3個以上お買い上げいただくと、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」を1枚プレゼント。また、ピックやコースターには、ARフォトフレームが楽しめる二次元コードが付いています。今年のクリスマスは、ポチャッコと一緒にドトールのケーキを楽しもう！
【キャンペーン概要】
■キャンペーン期間
2025年12月20日（土）～12月25日（木）
※数量限定のため在庫が無くなり次第終了いたします。
※クリスマス限定のホールケーキはキャンペーン対象外です。
■「ポチャッコ オリジナルピック」でケーキがクリスマス仕様に！
期間中、ピースケーキをご購入いただくと、「ポチャッコ オリジナルピック」が付いてきます。
ピックの絵柄は2種類。サンタクロースの帽子をかぶったポチャッコのオリジナルピックで、いつものケーキがクリスマス仕様に変身します！
※ピックのデザインはお選びいただけません。
ケーキのラインナップはこちら：https://www.doutor.co.jp/dcs/menu/list/sweets.html
■テイクアウト限定
「ポチャッコ オリジナルコースター」でケーキタイム！
期間中、お持ち帰りでピースケーキを3個以上ご購入いただくと、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」が1枚もらえます。コースターの絵柄は全部で3種類。ポチャッコと一緒に、ご家族やご友人とのケーキタイムをお楽しみください。
※コースターのデザインはお選びいただけません。
■どのデザインが出るかはお楽しみ！
「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」でワクワク体験！
「ポチャッコ オリジナルコースター」の表面もしくは、「ポチャッコ オリジナルピック」の裏面に記載の二次元コードから「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」が楽しめます。
アプリのダウンロード不要で、コースターから読み取るとデザインが【動く】フォトフレームが出現。ケーキピックから読み取ると【静止画】のフォトフレームが現れます。フレームのデザインはコースターとケーキピックそれぞれ3種類ずつご用意しています。思い出の瞬間をポチャッコと一緒に残そう！
ARフォトフレーム使用可能期間：2026年1月12日（月）まで
使い方
１. スマートフォンから二次元コードを読み取る
２. カメラへのアクセスを許可する
３. かわいいフォトフレームで撮影する
ポチャッコとは？
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。
(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180
