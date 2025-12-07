名古屋で国内先行の“訪問採血型ブレインヘルスチェック”を開始

名駅脳と皮膚のケアクリニックブレインヘルスチェックセンターは、50代からの脳機能リスク評価・予防を推奨しています。

名駅 脳と皮膚のケアクリニック／ブレインヘルスチェックセンター（所在地：名古屋市、院長：井汲 一尋）は、企業のオフィスへ医療スタッフが訪問し、採血に基づく脳機能低下リスク評価を実施する「ブレインヘルスチェック」サービスを開始しました。



訪問採血により“働きながら脳の状態を把握できる”法人向けサービスは、東京・大阪でもまだ限られており、中部地方では初の取り組みとなります。今後、東京・大阪エリアへの拡大も予定しています。

■ 背景：認知症の45％は予防可能、血液バイオマーカーで発症15年前からリスク検出

近年、国際的研究において「認知症の約45％は予防可能」と報告され、脳の健康管理の重要性が急速に高まっています。また、血液中のバイオマーカーにより、発症の10～15年前から脳の変化を検出できる技術が確立しつつあります。特に50代以降のエグゼクティブ層では、意思決定や記憶力の低下が経営インパクトに直結します。

■ HUグループ・国立長寿医療研究センターとの連携により、高精度の検査と専門医による説明を実現

本サービスは、検体検査で国内最大級のHUグループと、認知症研究の中核である国立長寿医療研究センターとの提携により提供します。

さらに、脳神経内科専門医・指導医が監修および全ての結果説明を担当。

単なる検査提供ではなく、リスク要因の把握から生活改善・治療提案まで、エビデンスに基づく実践的な“ブレインヘルス支援”を行います。

■ 対象は「60歳 ±5歳の上級管理職・エグゼクティブ層」

企業の経営層・役員・事業責任者など、脳の健康が企業価値に直結する層を対象にスタートしました。

・意思決定の質を維持したい

・仕事のパフォーマンスを落としたくない

・健康診断ではわからない“脳の状態”を把握したい

といった企業・個人から問い合わせが増えています。

■ 提供プラン

目的に応じて以下の3つのプランをご用意しています。

ベーシックプラン：健診レベルの脳健康チェック

MCIスクリーニング＋基本採血（計17項目）

アドバンスプラン：最新医学による脳健康チェック＋脳機能リスク評価

p-Tau217、NfL＋基本採血（計18項目）

プレミアムプラン：最高峰の医療技術を駆使した網羅的な脳機能リスク評価

Aβ40/42比、p-Tau217、NfL、GFAP＋基本採血（計20項目）

オプションで APOE 遺伝子型検査や脳ドック（MRI）も追加可能です。

■ 無料：これまで撮影した脳ドック画像の読影サービス

脳ドック（MRI）を過去に撮影した方には、検査前に無料で読影を実施しています。

血液検査を実施する前に、まずはチェックして欲しい、という場合はお問い合わせください。

■ 当院の理念

脳の健康を10～15年のスパンで守ることは今後確実に一般的になると考えています。

■ サービス紹介ページ

サービスの詳細はこちら

https://brain-healthcheck-center.com/(https://brain-healthcheck-center.com/)

■ 期間限定キャンペーン

2026年1月末までに5名以上でお申し込みいただいた企業には、検査料金を20%割引いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

事業所名：名駅 脳と皮膚のケアクリニック（ブレインヘルスチェックセンター）

Email：info@brain-healthcheck.om

TEL：050-6875-2588

Web：https://brain-healthcheck-center.com/