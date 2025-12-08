富士急ハイランドに新立体アートが出現!?「多幸神社 巨大タコ」「フジQuest Park」

富士急行株式会社

入園無料の富士急ハイランド（所在地：山梨県富士吉田市）に、新たな立体アート「多幸神社 巨大タコ」と「フジQuest Park」が登場いたしました。これは、東京藝大デザイン科箭内研究室と富士急行株式会社によるコラボレーションプロジェクト「厄介なヤツらが仲良くなりまして」の一環として、2025年11月23日(日)に完成したものです。研究室のメンバーが自由な発想で富士急ハイランドを題材にアートを制作することをテーマに掲げ、一風変わった立体アートモニュメントを作り上げました。今後は、富士急ハイランドへの来場者や周辺観光客のフォトスポット、遊びスポットとしてご利用いただけます。

「多幸神社 巨大タコ」は、「富士急ハイランドに侵略して来た巨大タコ」という設定で設置された、高さ約3.5ｍ、幅約6ｍのモニュメントです。セントラルパークのフードスタジアム外壁の一部を取り込むように巨大タコが鎮座し、その一角を多幸神社として演出しています。富士山を借景におめでたい写真を撮ることができ、富士山観光の新たなフォトスポットとして期待されています。

「フジQuest Park」は、富士急ハイランドのロゴマーク「Q」をモチーフに、誰もが楽しく遊べる新しい形の体験型フォトスポットとして制作されました。「富士Q～ブパズル」は、全15個のカラフルなパーツで、高さ約1.6ｍの「富」「士」「Ｑ」の各文字をゲストが組み上げる新タイプの文字モニュメントです。また、「ちょっと寝ていQ（く）？」は、自分が寝転ぶことで「Q」の文字が完成し、「ひっそりQ（きゅう）憩所」は「Q」型の立体物の中で休めるなど、趣向を凝らした「Q」がセントラルパークに散りばめられています。

今回のアートも、東京藝大生の自由な発想と、様々な形で富士山観光を提供する富士急行のアセットを活かして完成いたしました。今後も、両者の特性を活かした新たなアートの形を模索し、富士山でのアートの広がりを創出していく予定です。

「多幸神社 巨大タコ」概要

【設置場所】

セントラルパーク フードスタジアム壁面

【設置内容】

「富士急ハイランドに現れた巨大タコ」というユニークな設定のもと設置されたこのモニュメントは、高さ約3.5ｍ、幅約6ｍを誇ります。フードスタジアム外壁の一部を包み込むように巨大なタコがどっしりと構え、その一角が多幸神社として彩られています。

タコの足で「Q」をかたどり、富士山を背景に写真が撮れる新たなフォトスポットです。また、「Q」とタコの「吸（きゅう）」を掛け合わせ、「恋愛成就」「安全第一」「合格祈願」など、運気やご縁を吸い寄せる祈願所としてもご利用いただけます。

◆作者のコメント（東京藝大デザイン科箭内研）

「富士急というぶっ飛んだ世界観に、さらにインパクトのあるものを取り入れたいと考え、山に囲まれた遊園地に“海の世界”を持ち込むことで、より強烈な非日常感を演出しました。訪れる方々にたくさんの幸せ（多幸）を感じていただきたいという想いも込めて、タコをモチーフに選びました。カラーリングにはビビッドなショッキングピンクを使用し、タコの足や吸盤、ロゴマークなど、随所に“Q”の要素を取り入れることにこだわりました。『何だこれ？』と思わず驚きと新鮮さを感じてもらえたら嬉しいです。自分の発想が実際に形となり、クオリティの高さにも驚きました。富士急には日常とは違う“幸せ”があり、このモニュメントにも非日常の幸せを詰め込みました。ぜひ、そんなストーリーも楽しんでいただきたいです。」

「フジQuest Park」 概要

【設置場所】

セントラルパーク 芝生エリア

【設置内容】

カラフルな立体造形物で富士急ハイランドの「Ｑ」を表現した、体験型のフォトスポットエリアで、ゲストが思い思いに遊ぶことができます。

・富士Q～ブパズル

全15個のカラフルなパーツで、高さ約1.6ｍの「富」「士」「Ｑ」の各文字をゲストが組み上げるパズル型モニュメント

・ちょっと寝ていQ？

自分が台の上に寝転ぶことで「Q」の文字が完成するモニュメント

・ひっそりQ 憩所

「Q」の中に入り、休むことができるシェルター型モニュメント

・QるQるコースタ―

力加減をコントロールしながらレールの上を転がして、「Ｑ」の文字を完成させる

モニュメント

◆作者のコメント（東京藝大デザイン科箭内研）

今回のアートを制作した理由は、「富士急」の「Q」の文字に自分自身が入ってみたい、という思いや、自分がやってみたいことを実際に遊具として形にしたいという気持ちからスタートしました。特に「富士急パズル」には強いこだわりがあり、ただ「富士急」の文字を組み立てるだけでなく、他の文字や形にも組み替えられるように工夫しています。サイズもお子さんたちが遊びやすいように配慮して設計しました。

また、富士急ハイランドにはさまざまなアトラクションがありますが、今回はあえて受動的な遊びではなく、能動的に楽しめる遊具を目指しました。ぜひ、固定概念にとらわれず、自由な発想で遊んでいただける存在になってほしいです。

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

9:00～19:00

■料金

ワンデイパス：大人6,000円～7,800円、中高生5,500円～7,300円

小学生4,400円～5,000円、幼児・シニア2,100円～2,500円

※営業時間・料金は日により異なるため、公式サイトにてご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■交通

お車の場合

・新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

・東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バスの場合

・新宿から高速バスで約100分

・東京から高速バスで約110分 いずれも「富士急ハイランド」下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車の場合

・JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、大月駅から約50分

富士急行線「富士急ハイランド駅」から直結

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/