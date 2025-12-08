ベイシアがザスパ群馬のオフィシャルユニフォームパートナーとして「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を応援

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、明治安田J2・J3百年構想リーグにおいてザスパ群馬（以下、「ザスパ」）のオフィシャルユニフォームパートナー（背中下）として引き続きザスパをサポートしていくことをお知らせいたします。

ベイシアは、ユニフォームパートナーとしてザスパとともに拠点を置く群馬県をさらに盛り上げ、地域の発展に寄与することをめざします。さらに、ベイシアグループとしての強みも活かしながら、スポーツ振興をはじめ、ザスパや地域と連携した活動を積極的に展開し、地域のより豊かな暮らしづくりに貢献してまいります。

◆オフィシャルユニフォームパートナー（背中下）

＜株式会社ザスパ概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/432_1_439ac66b16d3cc8a7a6d8ed81779ea57.jpg?v=202512090226 ]

＜ベイシアについて＞

株式会社ベイシアは「より良いものをより安く」提供するショッピングセンターチェーンです。商圏ニーズに合わせて店舗を展開し、衣食住を総合的に扱うスーパーセンター、食品特化型のスーパーマーケットを主力形態としながら、全国各地に出店しています。 今後も「For the Customers（すべてはお客様のために）」の理念のもと、生活に欠かせない商品の販売を通じて、企業の社会的責任を果たしていきます。

＜株式会社ベイシア概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/432_2_5db05585e2b6111172a1d390295c4c8e.jpg?v=202512090226 ]