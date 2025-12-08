“フルーツでスマイルを。”のDole　こだわり果実のフルーツボトルに、新ラインナップ登場！　Dole 『フルーツボトル 大粒みかん』12月8日（月）より新発売

株式会社ドール

株式会社ドール（東京都中央区 代表取締役社長CEO 青木 寛、以下Dole）は、美味しいフルーツをたっぷり手軽に楽しめることで人気の『フルーツボトル』シリーズより、新ラインナップ『フルーツボトル 大粒みかん』を、2025年12月8日（月）より順次、全国のスーパーマーケット等で販売開始いたします。

Doleの『フルーツボトル』は、いつでも手軽にフルーツの美味しさをたっぷり楽しんでいただきたいと、フルーツの専門家Doleが開発した「フルーツ in ボトル」です。

2021年の『フルーツボトル スウィーティオパイナップル（機能性表示食品）』発売以降、手軽にたっぷりフルーツの美味しさを楽しめると多くの方にご愛顧いただいています。

この度、新シリーズとして、幅広い世代に人気の「みかん」がラインナップに加わりました。Doleこだわりの、大粒で食べ応えのあるみかんを、果実の味わいが引き立つすっきりとした甘さ控えめシラップと共にぎゅっと詰め込んだ『フルーツボトル 大粒みかん』は、そのままお楽しみいただけるほか、お菓子作りにもぴったり。蓋つきボトルだから、食べたいときに食べたい分だけ、手軽に召し上がっていただけます。

※開封後は冷蔵庫に保存し、お早めにお召し上がりください。

Doleはフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの新しい魅力をお届けする商品の提供を通じて、お客様に笑顔をもたらしてまいります。

■『大粒みかん』こだわりのポイント

１. フルーツの専門家Doleが厳選した大粒みかん

すっきりとした酸味と甘みが特徴の温州みかんから、特に大粒サイズを選び抜きました。

２. 大容量のボトルサイズでたっぷりみかんを味わえる

１ボトル665g入り。たっぷり最後までみかんを味わえます。

３. そのままでも、アレンジしても楽しめる

みかんの酸味と甘み、果肉の食べ応えをそのままお楽しみいただくもよし、シラップごとお菓子作りにご利用いただくのもよし、色々なアレンジを楽しめます。



・Doleのおすすめレシピ

ぷるんと美味しい！みかん牛乳寒天

ボトルを丸ごと使って簡単に作れるレシピです。

URL：https://www.dole.co.jp/recipes/fruit-bottle_mikan01

■商品詳細

商品名称 : 『フルーツボトル 大粒みかん』

容量 ： 665g

希望小売価格（税別）： 540円

賞味期限 ： 330日間

発売日 ： 2025年12月8日（月）

■Doleの『フルーツボトル』について

現代の忙しく多様な生活スタイルの中でも、いつでも手軽に、安定した美味しさのフルーツを召し上がっていただきたいとの想いでDoleが開発した、常温での長期保存可能な、ボトル入りのカットフルーツです。また開封後は蓋をして、小分けにして召し上がっていただくことが可能です。

好評販売中の『スウィーティオパイナップル（機能性表示食品）』、『トロピカルフルーツ』、『マンゴー』の3商品に、今回新しく『大粒みかん』が加わりました。

商品詳細：https://www.dole.co.jp/products/packagedfood

■株式会社ドール 会社概要

会社名 ：株式会社ドール/Dole Japan, Inc.

創業 ：1965年

設立 ：1982年12月28日

資本金 ：8000万円

代表者 ：代表取締役社長CEO 青木 寛

社員数 ：168名（2025年4月現在）

事業内容 ：青果物の生産、加工、販売及びマーケティング活動 他

営業収益 ：576億円（2025年3月期）