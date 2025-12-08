ラテアート世界王者・深山晋作、世界最高峰ブランド「DALLA CORTE」と「TIMEMORE」の公式アンバサダーに就任

Samurai Dream 株式会社

Samurai Dream株式会社（本社：大阪市中央区日本橋 代表取締役：深山晋作）が経営する 「BARISTA MAP Coffee Roasters」代表の深山はこのたびイタリア・ミラノ発のプロフェッショナルエスプレッソマシンブランド「DALLACORTE（ダラコルテ）」のワールドアンバサダ、ーコーヒーツールブランド「TIMEMORE（タイムモア）」のTIMEMORE Education Ambassadorに正式就任したことをお知らせいたします。就任後の一般向けイベントとしては、2026年2月16日～23日に銀座三越で開催される「GINZA COFFEE FESTIVAL 2026」への初出店が決定。日頃は関西・大阪に拠点を置く当社のコーヒーと最新プロダクトを東京でも体験いただけます。今後も世界中のバリスタが求める最高峰ブランドとタッグを組み、唯一無二のコーヒー体験を創造、提供します。

■世界2ブランドから選ばれた理由

大阪・心斎橋の人気店『BARISTA MAP Coffee Roasters』に立つ深山晋作。「ワールド・ラテアート・チャンピオン」と日本人初の「オーストラリア・ラテアート・チャンピオン」のタイトルを持つ。

代表、深山は2016年「ワールド・ラテアート・チャンピオン」2018年日本人初の「オーストラリア・チャンピオン」2019年「CoffeeMasters」総合2位（世界トップ3）2025年現在もJapan Roasting Champions に挑戦、2026年の1月の決勝進出決定と、熾烈な競技シーンで実績を残し続けてきたバリスタです。高度な抽出技術と表現力、再現性、優れた焙煎技術が評価され「DALLACORTE」 「TIMEMORE」 の両ブランドから「世界で数名のみ」のアンバサダーに選出されました。日本人としては極めて稀な任命となります。

■代表・深山晋作のコメント

「世界を代表する2つのブランドからアンバサダーに任命いただいたことは、バリスタ・ロースターとして、大変光栄で身が引き締まる思いです。今後も国内外に”日本発・世界基準のコーヒー文化”を発信してまいります。今回の銀座での出展で東京の皆さんに私たちのコーヒーを味わっていただけることを楽しみにしています！」

■ DALLA CORTE（ダラコルテ）とは

2001年、イタリア・ミラノで創業、クラフトマンシップと先進技術を融合させた、プロフェッショナルエスプレッソマシンの先駆ブランドです。現在は当たり前になっている「マルチボイラー構造」を世界で初めて実用化し、「デジタル流量制御」「温度・抽出プロファイルの自由設計」といった技術で世界中のバリスタやコーヒーショップから支持されています。抽出温度を0.1℃単位で制御する精密なエスプレッソマシンのほか、同じく高い技術を誇るグラインダーの製造にも注力。抽出の安定性と再現性を支えています。ワールド・ラテアート・チャンピオンシップなど国際大会のスポンサーとして世界のバリスタを支援し、環境保全や社会貢献にも積極的。イタリアの世界を代表するコーヒーマシンブランドです。

URL：https://www.dallacorte.com/

■ TIMEMORE（タイムモア）とは

TIMEMORE（タイムモア）は、2012年に中国・上海で創設されたプレミアムコーヒー器具ブランドです。“プロフェッショナル × 美学“を コンセプトに、手挽きミル、ドリッパー、ケトル、スケールなどを世界60 か国以上で展開。特に挽き心地の滑らかさ、粉の粒度の均一性、デザイン性の高さで高く評価され、嚙みあうように安定して豆の個性を引き出す精密なギアとして、多くのバリスタやロースターから支持を得ています。近年は電動グラインダー「Sculptor」や、スマートスケールなどの技術系ギアも展開し、カフェ品質の抽出を家庭や店舗で可能とする“次世代のギアブランド”として注目されています。URL：https://timemore.jp/

■就任による今後の展開

機器導入・ドリンクの提供

マシン・器具を弊社心斎橋店舗に導入。自家焙煎のコーヒー豆と抽出技術で、お客様に最上の一杯を提供します。

教育プログラムとの融合

弊社スクール「SAMURAI SHIN Training school」において、両社のマシンと機器を用いた高度な抽出技術講座を展開。国内外のバリスタ育成に向けたカリキュラム強化を図ります。

グローバルコミュニケーション

深山がアンバサダーとして海外イベント・競技会・メディアに登壇。ブランドとしてのプレゼンスを高めます。

■銀座三越に初出店：「コーヒー×技術」の新体験

「GINZA COFFEE FESTIVAL 2026」では、深山がアンバサダーとして携わる最新プロダクトのほか、 心斎橋本店で提供している世界基準のスペシャルティコーヒー、コーヒー豆を提供いたします。

会期：2026年2月16日（月）～ 23日（月・祝）10時～20時 ※最終日18時終了

会場：銀座三越 新館7階催物会場

内容： BARISTA MAP Coffee Roasters オリジナルブレンド & シングルオリジン、ミルクベースコーヒーの提供、コーヒー器具、コーヒー豆の販売 ※詳細は追ってご案内いたします。

HP：https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/coffee_51

■「コーヒーでミシュランをとる」竹本織太夫も惚れた味と心意気

「コーヒーでミシュランをとる」それは当社が目指す未来への一歩であり、通過点です。創業以来【バリスタの職業価値向上】と【次世代教育】を軸に事業を展開。大阪発祥の伝統芸能・文楽を代表する竹本織太夫氏が当店のコーヒーに惚れ込み、クリエイティブディレクターとして参画した心斎橋本店では世界基準のスペシャルティコーヒーをホスピタリティにあふれたプロフェッショナルなスタッフが提供しています。2018年からコーヒースクール「SAMURAI SHIN Training school」を運営。2025年まで、のべ6000名が学び、大会の受賞歴を持つバリスタも多数在籍、輩出しています。プロフェッショナルなスタッフがコーヒーにまつわる質問、相談にもお応えいたします。

スクール詳細：https://baristamap.coffee/pages/education

■深山晋作（ふかやましんさく）プロフィール

1983年生まれ。 コーヒーで人と世界を繋ぐ実業家バリスタ。

元スノーボード選手という異色の経歴を持ち、引退後に出会った一杯のコーヒーをきっかけに、2013年バリスタ未経験でオーストラリア・メルボルンへ。人気店「St.Ali」で修行を重ね、2016年にラテアート世界大会優勝、2018年には日本人初のオーストラリア・チャンピオンに。以降“SAMURAI SHIN”として国内外で活躍。2020年に帰国し、バリスタの価値向上と雇用創出を目指して「Samurai Dream株式会社」設立。バリスタのスクールではのべ6,000人超が受講。2025年4月、“ミシュランを狙うコーヒー店”として心斎橋に旗艦店を移転。企業とのコラボや商品開発、コンサルティング、教育機関での講師など多岐にわたり活動。

経歴の詳細はこちらから：https://x.gd/D6Q2E

Instagram ：https://www.instagram.com/shinsaku_samurai/

画像/データ：https://drive.google.com/drive/folders/1jpOce2Yl5QnKxLtn9qWfkRQPgA84sFV5

■BARISTA MAP Coffee Roasters 心斎橋店

住所 ：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目18- 12

アクセス：四ツ橋駅徒歩4分、心斎橋駅徒歩6分

カフェ営業時間 ：11:00 - 18:00 定休日 ：月曜日（臨時休業等はSNSにてお知らせ予定）

バリスタスクール：火曜日～金曜日

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/baristamap.coffee_shinsaibashi/

■会社概要

会社名 ： Samurai Dream 株式会社

代表者 ： 代表取締役 深山晋作

所在地 ：〒5420073 大阪府大阪市中央区日本橋2-20-3-506

設立 ： 2020年8月

資本金 ：650万円

事業内容：自家焙煎スペシャルティコーヒーの販売・卸売・カフェ経営・スクール



