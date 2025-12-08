濃厚な牡蠣ソースと陳麻婆豆腐が出会う！『特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て』12月15日から提供開始！

株式会社F・B・ D

麻婆豆腐発祥の店『陳麻婆豆腐』を展開している外食企業・株式会社F・B・D(本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役：藤井 健)は、築地の行列店「らぁ麺 牡蠣と貝」が監修した濃厚な牡蠣ソースをたっぷり使ったメニュー「特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て」を12月15日（月）から2月28日（土）まで期間限定で販売します。

期間限定メニュー「特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て」とは

この度『陳麻婆豆腐』では、お客様に「食」で元気になっていただきたい、本場四川省の味をさまざまなスタイルで楽しんでいただきたいとの想いから、『らぁ麺 牡蠣と貝』が監修した濃厚な牡蠣ソースをたっぷり使った陳麻婆豆腐「特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て」を期間限定メニューとして提供いたします。

特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て

「特濃！牡蠣陳麻婆豆腐 牡蠣ソース仕立て」は、築地の人気ラーメン店『らぁ麺 牡蠣と貝』が監修した濃厚な牡蠣ソースを、陳麻婆豆腐にたっぷりと使った牡蠣麻婆豆腐です。

牡蠣の旨みと、陳麻婆豆腐の辛味とシビれが出会い、深いコクと旨みが楽しめる一品となりました。

この冬、心まで温まる味わいです。

また、アヒージョにしたぷりぷりの牡蠣を別添えでトッピングすることも可能です。

期間限定メニュー概要

アヒージョ牡蠣ご提供期間

2025年12月15日（月）～2026年2月28日（土）

(無くなり次第終了いたします)

ご提供価格

■平日ランチセット：1,350円 (税込)

ライス(大・中・小)・スープ・ザーサイ・杏仁豆腐付き (店舗によって異なる場合がございます)

※平日ランチ限定のセットです。

■お勧めセット：1,830円 (税込)

ライス(大・中・小)・スープ・本日の副菜・杏仁豆腐付き (店舗によって異なる場合がございます)

■単品：1,610円 (税込)

※いずれも+110円(税込)で正宗花椒の痺れ増しに変更できます。

■アヒージョ牡蠣：1個 150円 (税込)

ご提供店舗

陳麻婆豆腐の下記店舗にてご提供いたします。

また、店内でのご飲食のみとなります。

陳麻婆豆腐 新宿野村ビル店

陳麻婆豆腐 新宿サザンテラス店

陳麻婆豆腐 有明ガーデン店

陳麻婆豆腐 小吃館 ぷらりと京王府中店

陳麻婆豆腐 みなとみらい店

陳麻婆豆腐 横浜市役所ラクシスフロント店

陳麻婆豆腐 たまプラーザ店

陳麻婆豆腐 名古屋三越ラシック店

陳麻婆豆腐 小吃館 大名古屋ビルヂング店

陳麻婆豆腐 ルクアイーレ大阪店

※UberEats などのデリバリー、テイクアウトを除く、店内飲食のみでのご提供となります。

らぁ麺 牡蠣と貝について

2023年12月、東京築地にオープンした『牡蠣らぁ麺』の専門店です。広島産の新鮮な牡蠣を贅沢に使用し、独自の製法で旨味を凝縮した唯一無二の牡蠣スープを楽しめます。

また、大山鶏のガラと丸鶏をベースに魚介をじっくり六時間煮込んだ清湯鶏スープ、そこに二種類のあさりとしじみの出汁を合わせた貝スープも人気です。

Instagram：ramen_kakitokai

X：@ramen_kakitokai

陳麻婆豆腐について

中国政府から認められた本格四川料理の老舗であり、「麻婆豆腐発祥のお店」です。160年以上前の1862年、四川省成都市で「陳麻婆豆腐」というお店が生まれました。日本では、陳麻婆豆腐の味に惚れ込んだ先代が何度も成都市の陳麻婆豆腐本店まで出向き、2000年になって世界で唯一その看板で営業を許されたのがブランド「陳麻婆豆腐」です。

公式HP: chenmapo.jp

Instagram：chenmapo_doufu

X：@chenmapo_doufu

Facebook：www.facebook.com/chenmapodoufu

TikTok : @chenmapo_doufu

運営会社について

株式会社F・B・D

代表取締役：藤井 健

本社所在地：神奈川県横浜市中区不老町1-1-5 横浜東芝ビル8F

取材お問い合わせ

陳麻婆豆腐 広報 中島

info@chenmapo.jp