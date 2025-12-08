ドミニク・ブシェ トーキョー 伊藤 翔シェフ日本大会優勝のパテ・クルートが世界で「PRIX DU TERROIR（テロワール賞）」受賞記念コース「Menu Championnat」提供開始

2013年に東京銀座に開店以来「ミシュランガイド東京」で星付きのレストランとして掲載され続けているドミニク・ブシェ トーキョー（東京都中央区銀座）。


そのエグゼクティブシェフ 伊藤 翔は、2025年パテ・クルート世界選手権において、日本大会優勝後、フランスで開催された世界大会にて「PRIX DU TERROIR（テロワール賞）」を受賞しました。



この栄誉を記念し、伊藤シェフの技と想いを一皿に込めた特別コース「Menu Championnat（ムニュ シャンピオナ）」を2025年12月8日（月）より2026年2月28日（土）までの期間限定で提供いたします。






コース概要

名称：Menu Championnat（ムニュ シャンピオナ）


期間：2025年12月8日（月）～2026年2月28日（土）


価格：23,000円（税込・サービス料別）


内容：全7皿



コースの前菜には「パテ アン クルート」を据え、ガストロノミーとしてのフランス料理の真髄をお楽しみいただけます。



プティ・サレ：シャンパーニュのおとも


アミューズ・ブーシュ：一口のおもてなし


前菜：パテ アン クルート


魚料理：鰆のミキュイ ソース・コキヤージュ


肉料理：牛テールの赤ワイン煮込み トリュフ風味のじゃがいものピュレ


デセール：シェフから本日のおすすめデザート


ミニャルディーズ：コーヒー、紅茶、ハーブティー 小菓子と共に



※魚料理および肉料理は12月のメニューです。1月以降は季節に応じた料理内容にてご用意いたします




パテ アン クルートとは

パテ アン クルートとは、肉などの具材をパイ生地で包んで焼き上げ、仕上げにジュレを注ぎ入れる伝統的な料理です。最大の難しさは、火入れの加減にあります。外側のパイ生地はサクサクとした食感を保ちながら、内側の肉をしっとりと火入れする。このバランスを取るのは至難の業です。


肉の種類や比率、味の構成、断面の美しさに至るまで、すべては作り手の感性に委ねられています。







※テロワール賞とは素材の活かし方や地域性の表現が最も優れた作品に授与される賞です


※本資料では、コンクール名称を「パテ・クルート」、料理名を「パテ アン クルート」と表記しています


※パテ・クルート世界選手権は第1～９回が「アジア大会」、第10回より「日本大会」と名称が変更されています


※画像はイメージです



伊藤翔シェフについて

いとう しょう。1989年生まれ、秋田県出身。


横浜の霧笛楼にて7年間修業後、パリ「ドミニク・ブシェ」で1年間勤務。


2016年、帰国後すぐに「レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ」のオープニングスタッフに加わる。同年ビブグルマンに掲載される。


2017年、シェフに就任。


2020年、パテ・クルート世界選手権 アジア大会第6回大会に初出場でファイナリストとなる。


2022年より「ドミニク・ブシェ トーキョー」シェフに就任。


2025年、パテ・クルート世界選手権 日本大会第10回大会にて優勝。同年、世界大会にて「PRIX DU TERROIR（テロワール賞）」を受賞。


フランス人の記憶からすら薄れつつある伝統的な料理や家庭料理に光を当て、現代風にアレンジし、ガストロノミーとして表舞台に出すことにこだわるシェフ ドミニクとともに、古き良きフランス料理のクラシックの魅力を伝えていくことに日々邁進している









ドミニク・ブシェ トーキョー / Dominique Bouchet Tokyo


進化するクラシック


フランスにて「ミシュランガイド3つ星」のレストランで総料理長を努めたシェフ、ドミニク・ブシェが2013年より銀座にオープンしたレストラン。伝統の継承をテーマに、昔ながらのフランス料理を現代風に再構築。いわば“進化するクラシック”。日本の地に敬意を払い、国産食材を取り入れ四季も表現しています。フランス料理の王道ながらも軽やかさを備え、繊細なワインとのマリアージュをご堪能いただくにふさわしい、味わい深いフランス料理を提供しています。






店名:ドミニク・ブシェ トーキョー（Dominique Bouchet Tokyo）


所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目5-6 銀座レンガ通り福神ビル 2F


TEL：03-6264-4477


営業時間：


ランチ 12:00～15:30（L.O.13:30）


ディナー 18:00～23:00（L.O.20:00）


定休日：水曜日



【会社概要】


社名：株式会社DBT（株式会社焼肉坂井ホールディングスグループ会社）


代表：代表取締役社長　高橋 仁志


所在地：〒104-0045　東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル10F


TEL：03-5565-2040　FAX：03-5565-1696


事業内容：飲食店（フランス料理店）



