ストラテジット、クラウド型ERP「NetSuite」の導入支援を行う公式アライアンスパートナーに登録

株式会社ストラテジット

株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表：加藤 史恵、以下当社）は、日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、代表執行役：内海 寛子、以下オラクル社）が提供するクラウド型ERP「NetSuite」の公式アライアンスパートナーに登録し、「NetSuite」の導入支援を実施します。創業当初より蓄積している業務知識ノウハウをもとに、システム導入を検討する企業の皆様が安心してシステム導入を進められるようご支援します。

■公式アライアンスパートナー登録の背景

企業にとっての中核を担うERPシステムの導入においては多くの業務知識やシステムに関する知見を必要とすることから、ハードルが高いと考えられるケースが多くあります。

そのような中でも安心してシステム導入を行っていただくため、当社はSaaS導入支援事業としてNetSuiteの導入支援を続けてまいりました。

NetSuiteの導入支援は当社創業時より継続している事業であり、豊富な知識と経験を得られたことから、この度NetSuiteの公式アライアンスパートナーに登録する運びとなりました。

また、当社の主要事業であるSaaS連携事業における知見も活かすことで、企業様にとって最適なシステム環境をご提案します。

■NetSuite導入×JOINT連携の強み

当社は、自社のデータ連携プラットフォーム「JOINT」に

NetSuiteコネクタを搭載しており、ERPと各種SaaSをシームレスに連携可能です。

これにより、NetSuite導入後も既存業務や他システムとのデータ連携を

容易に実現できるため、企業様はよりスムーズに業務改革を進められます。

https://joint-data.com/joint-solution/netsuite

NetSuiteと周辺システムの連携が可能導入から運用保守までをトータルサポート

■共催イベントのご案内

なお、当社は日本オラクル社とともに、12月10日（水）に

「AI連携・業務自動化」をテーマとした共催イベントを開催いたします。

本パートナーシップを機に、NetSuiteを活用した業務基盤の高度化や

SaaS連携による生産性向上の取り組みを、より一層推進してまいります。

SaaSスクランブル2025特別編

詳細ページ：https://joint-data.com/Event/SS2025W

■NetSuiteについて

NetSuiteは、クラウドベースの統合ERPシステムで、財務、会計、在庫、サプライチェーン、CRMなどの業務を一元管理できます。リアルタイムのレポート作成やプロジェクト管理、データ分析が可能で、業務効率化と意思決定の迅速化を支援します。また、APIを利用して他システムとの連携も可能です。導入後は、専任サポートチームが運用支援を行い、オンライン研修やサポートリソースも提供され、システムの最適化をサポートします。

https://www.oracle.com/jp/

■株式会社ストラテジットについて

ストラテジットは、「AI」×「システム連携」×「業務コンサルティング」を支援するソリューションカンパニーです。“AIとSaaSとのチカラを、すべての企業に。” というミッションを掲げ、SaaSやオンプレミスといった業務システムを繋げる、AI搭載型 連携プラットフォーム「JOINT(https://joint-data.com/)」や、NetSuiteなどのERP導入支援サービス(https://www.strategit.jp/netsuite-support/)などの提供を通じて、システムが持つ価値を最大限に引き出す環境を創造しています。

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

代表 ：代表取締役社長 加藤 史恵

設立 ：2019年7月2日

事業内容：データ連携プラットフォーム「JOINT」の開発・運営

URL ：https://strategit.jp/

グループ：HEROZ株式会社(https://heroz.co.jp/)（TYO:4382)

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。