【シェラトン都ホテル大阪】一日の終わりに最高のご褒美を　和食料理長が手掛ける「和」のアフタヌーンティー新登場

株式会社近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年1月13日（火）から日本料理 うえまちにて、お仕事帰りにもご利用いただけるナイトアフタヌーンティー「Night 和sweets ～和食の料理長が作る和のアフタヌーンティー～」を平日のディナータイム限定で販売します。

「黄綬褒章」や「現代の名工」など数々の受賞歴をもつ日本料理 うえまち料理長 茅ヶ迫 正治が、一つ一つ丁寧に仕上げる和のスイーツを、各日20名様限定でご用意します。ホテルの外観をモチーフにしたオリジナルのアフタヌーンティースタンドに、大阪城を模った餡とクリームチーズのもなかや味噌のマカロンなど、和と洋を融合した新感覚のスイーツを盛り付けました。こだわりの出汁で仕上げる出汁巻きサンドや手毬寿司など、セイボリーもご一緒にお楽しみいただけます。

【販売開始日】2026年1月13日（火）<平日限定>

【販売時間】17:00～20:00 ※前日12:00までにご予約ください。

【料金】お一人様7,000円

【メニュー】

・ウェルカムドリンク「日本酒スパークリング ～瑞音～」※ノンアルコールもご用意しております。

・スイーツ

白玉ぜんざい / いちごと甘酒のゼリー / 梅練り切り / モンブラン / 峰岡豆腐 / 大阪城もなか（餡クリームチーズ） / 味噌マカロン / 抹茶ロールケーキ / 市田柿クリームチーズ / 水羊羹 / うぐいす餅

・セイボリー

蟹と三つ葉の出汁巻きサンド / 鯛昆布〆手毬寿司 / 海老手毬寿司 / からすみ

・ドリンク

抹茶や黒豆茶など、和スイーツに合わせた日本茶を各種ご用意いたします。

※写真は全てイメージです。

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※カウンター席を中心にご用意します。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 3階 日本料理 うえまち

営業時間 11:30～14:30 / 17:00～21:00（L.O.20:30）

TEL 06-6773-1253

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-uemachi/reserve

日本料理 うえまち 料理長 茅ヶ迫 正治（かやがさこ まさはる）

1975年4月 都ホテル京都（現 ウェスティン都ホテル京都）京料理「浜作」に入社。1985年9月 都ホテル大阪（現シェラトン都ホテル大阪）開業に伴い入社し、日本料理「都」を担当。2004年4月日本料理 料理長に就任。日本調理師連合会より師範状を授与される。

2010年 山蔭流包丁道師範取得。2015年4月 志摩観光ホテル 和食総料理長を兼務し、2016年5月26日・27日に開催された「G7伊勢志摩サミット2016」のワーキング・ランチを担当。

【受賞歴】

2002年 3月 大阪府料理業生活衛生同業組合 理事長賞

2008年 2月 社団法人日本調理師会 会長表彰

2009年11月 大阪府知事表彰「調理関係功労者賞」表彰

2010年11月 厚生労働大臣表彰「調理師関係功労者賞」表彰

2011年 3月 全国日本調理技能士会連合会 会長賞

2012年11月 大阪府知事表彰 大阪府優秀技能者「なにわの名工」受賞

2013年 5月 公益社団法人関西経済連合会 会長賞状

2017年11月 厚生労働大臣表彰 卓越した技能者「現代の名工」受賞

2020年 4月 「黄綬褒章」受章

シェラトン都ホテル大阪

シェラトン都ホテル大阪は、おかげさまで2025年10月3日に開業40周年を迎えました。

1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル前より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室578室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：578室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

公式 Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka

公式 Facebook https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka

公式 X https://x.com/SheratonMHOSAKA