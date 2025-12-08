電動建機に試乗できる！土木・舗装会社向け「GX建機体験セミナー」「GXテクノフェア」を広島県で同時開催いたします

西尾レントオール株式会社

この度、ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志/以下、西尾レントオール）は、12月12日（金）～12月13日（土）の2日間にわたり、株式会社中四国丸和ロジスティックス広島物流センター内 当社の三入機材ヤードにて土木・舗装会社向け「GX建機体験セミナー」および「GXテクノフェア」を実施いたします。

「GX建機体験セミナー」は、舗装・土木業界の脱炭素化を加速させるべく本年2月に千葉県で初めて開催し、７月には宮城県で、9月には大阪府で、11月には岡山県、香川県でも開催した「電動建機試乗会」です。各回でたくさんの反響を頂戴し、これまでの開催実績を元に更にパワーアップした形で今回広島県にて初の開催となります。

GX建機体験セミナーについて

当社が誇る電動建機を実際に見て、触れて、体感いただけるプログラムです。本年8月にNETIS登録されたリチウムイオンバッテリー化タイヤローラや、VOLVO社製の電動コンパクトホイールローダなど最新の環境配慮型建機が一堂に会す予定です。また両日、セミナーと試乗会合わせて約3時間のCPDS認定講習会になっております。

GXテクノフェアについて

GXテクノフェアでは、建設機械メーカー各社さまにご協力いただき、最新機種の展示と販売を行う予定です。

当社は、総合レンタル業のパイオニアとして、現場のカーボンニュートラル実現に向けたさまざまな取り組みを推進しております。

今回の企画を通じて、電動建機の可能性を幅広くご体感いただければ幸いです。

開催概要

2025年12月12日（金）、12月13日（土）

●GX建機体験セミナー【CPDS講習会】

午前の部：9:00～12：00 セミナー＋試乗会（講習会）

午後の部：13：00～16：00 セミナー＋試乗会（講習会）

※当体験セミナーはご招待制です。

●GXテクノフェア

9：00～16：00

開催場所

株式会社中四国丸和ロジスティックス広島物流センター内

西尾レントオール株式会社 三入機械ヤード

〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入5-10-42

※駐車場完備

GX建機体験セミナー：展示予定機種

リチウムイオンバッテリー化タイヤローラ：新トモエ電機工業/TZ701-1

電動ミニバックホウ ：竹内製作所/TB20e

電動コンパクトホイールローダ ：VOLVO/L25 ELECTRIC 1.0㎥ など

リチウムイオンバッテリー化タイヤローラ

新トモエ電機工業/TZ701-1

電動ミニバックホウ

竹内製作所/TB20e

電動コンパクトホイールローダ

VOLVO/L25 ELECTRIC 1.0㎥

GXテクノフェア：出展企業一覧 ※順不同

ユニック広島販売株式会社/三菱ふそう中国地区販売株式会社/日立建機日本株式会社/

株式会社矢野商店/デンヨー株式会社/コベルコ建機日本株式会社/ロジスネクストジャパン株式会社/

株式会社鶴見製作所/アイルインコ株式会社/株式会社キタムラ産業/日本キャタピラー合同会社/

エクセン株式会社/コマツカスタマーサポート株式会社/株式会社前田製作所/住友建機販売株式会社/

株式会社AIRMAN/やまびこジャパン株式会社/スーパー工業株式会社/京セラインダストリアルツールズ株式会社/株式会社クボタ建機ジャパン/日野屋株式会社/三笠産業株式会社/株式会社タダノ/株式会社ホーシン/ヤンマー建機株式会社/株式会社メルシー/株式会社アイチコーポレーション/株式会社ワキタ/

有限会社アトリエケー/株式会社シバタ/酒井重工業株式会社/有限会社迫農機商会