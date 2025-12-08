¤Ä¤¤¤Ë²Æì½é¾åÎ¦¡ªÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÈÏÂ¿©¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤±¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡ØBRISK STAND¡Ù¤¬²ÆìËÌÉô¡¦Ì¾¸î¤ËGRAND OPEN¡ª
ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Á¡¢ ¡ÈÏÂ¿©¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤±¡ª¡É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ÇÁ´¹ñÅª¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBRISK STAND¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBRISK STAND¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅºÅÄ Í¸ã¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Ë²ÆìËÌÉô¤ÎÌ¾¸î(²Æì¸©Ì¾¸î»Ô°ÙËô1220-71/²Æì¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÆâ)¤Ë¡ÖBRISKSTAND NAGO¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿12·î12Æü(¶â)13Æü(ÅÚ)¤Ë´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢14Æü(Æü)¤«¤é¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖBRISKSTAND NAGO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBRISKSTAND NAGO¡×¤Ï²ÆìËÌÉô¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö²Æì¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥É¡×¤ÎÀµÌÌ¤Ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£²Æì¸©¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ç¤¢¤ëÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤äÏÃÂê¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤«¤é¼Ö¤Ç¤Û¤É¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÆìËÌÉô¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤¬Â©¤Å¤¯¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢
´Ñ¸÷µÒ¤«¤éÃÏ¸µ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëÎ©ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BRISK STAND¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¿©¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤±¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤È¿¦¿Íµ»¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÈÏÂ¿©»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ðー¥¬ー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÁ´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ーÅ¹120Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¾¡¤·¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡É¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖBRISK STAND NAGO¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë²Æì½ÐÅ¹¡£
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÌ¾¸î¤ÎÃÏ¤Ç¡¢
¡È²Æì¤Î¿©Ê¸²½ ¡ß ÆüËÜ°ì¤ÎÏÂ¥Ðー¥¬ー¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢þÅ¹Ì¾¡§BRISKSTAND NAGO
¢þ½»½ê¡§¢©905-0005 ²Æì¸©Ì¾¸î»Ô°ÙËô£±£²£²£°－£·£±²Æì¥Õ¥ëー¥Ä¥é¥ó¥ÉÆâ¡¡📍google map(https://share.google/3TCzpOzGxuTOS5MGB)
¢þ¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¦¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç
ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¹ñÆ»58¹æÀþ·ÐÍ³¤ÇÌó1»þ´Ö40Ê¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©·ÐÍ³¤ÇÌó1»þ´Ö20Ê¬
¡¦¥Ð¥¹¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç
ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Þ¤¿¤ÏÆáÇÆ»ÔÆâ¤«¤é¡Ö111ÈÖ¡¦120ÈÖ¡¦20ÈÖ¡×·ÏÅý¤ÇÌ¾¸î¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ø
¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç¡Ö70ÈÖ¡¦76ÈÖ¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¡ÖÌ¾ºùÂç³ØÁ°¡×²¼¼Ö
¡¦¶áÎÙ»ÜÀß
¡ö¥Ê¥´¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Ñー¥¯¤ÎÎÙ
¡ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤«¤é¼Ö¤Ç11Ê¬
¡öÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤«¤é¼Ö¤Ç25Ê¬
¢þ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30~19:30
¢¨´°Çä¤Ë¤ÆÁá´üCLOSE¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢þÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢þInstagram¡§https://www.instagram.com/briskstand_nago/?hl=ja(https://www.instagram.com/briskstand_nago/?hl=ja)
¢£12·î12Æü(¶â)13Æü(ÅÚ)¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥×¥ì¥ªー¥×¥óÆüÄø¡¡¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡12:00～18:00
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡12:00～18:00
¢¨»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾·ÂÔµÒ¤Î¤ß
¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´ÍèÅ¹Í½Äê¤ÎÆü»þ¡¦¿Í¿ô¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
Ã´Åö¼Ô¡§ÅºÅÄ¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§y.soeda@brisk-stand.com
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óµÇ°
12·î14Æü～21Æü¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê
£±¡¢¼¡²óÍèÅ¹»þ¤Ë»È¤¨¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß
¢£BRISKSTAND¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿À¸Í¤ËËÜÅ¹¤ò¤ª¤¯¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÏÂ¿©¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ï¥Ðー¥¬ー³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡£2024Ç¯¡Ø¿©¤Ù¥í¥°É´Ì¾Å¹¡Ù¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁ´¹ñ¤ØÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ーÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ú¥Ð¥¬¥Á¥ã¥ó¡Û～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¡ª¥¢¥á¥ê¥«/¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚÅ¹
¡Ú´ØÅì¡ÛÀõÁðÅ¹¡¢³ùÁÒÅ¹¡¢²ÎÉñ´ìÄ®Å¹¡¢¿·½ÉÅ¹¡¢É½»²Æ»Å¹¡¢¿ÀÅÄÅ¹¡¢ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡¢¿åÆ»¶¶Å¹¡¢ÃæÌÜ¹õÅ¹¡¢·ÃÈæ¼÷Å¹¡¢ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅ¹¡¢ËÌÀé½»Å¹
¡ÚÃæÉô¡Û²¬ºêÅ¹¡¢Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹
¡Ú´ØÀ¾¡Û¿À¸ÍËÜÅ¹¡¢ÇßÅÄÅ¹¡¢É±Ï©Å¹¡¢µþÅÔÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹
¡Ú»Í¹ñ¡ÛÆÁÅçÅ¹
¡Ú²Æì¡ÛÌ¾¸îÅ¹
Á´¹ñ22Å¹ÊÞÅ¸³«Ãæ¡¡¢¨2025.11.19¸½ºß¡¡¡¡
¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ë¤ÏÁ´Î³Ê´Æþ¤ê¤ÎÌµÅº²Ã¥Ð¥ó¥º¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¤ä¥Þー¥¬¥ê¥ó¤Ï°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Æ¥£¤Ï¹ñ»ºµí100%¡¦¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤·¤Ç¡¢¹ñ»º¤ÎÅ·Á³±ö¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¼«²ÈÀ½¤Î¼Ñ¤¿¤Þ¤Í¤®¤Ï¡¢´Å¤¯¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¡£Æù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Æ¥£¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾BRISKSTAND¡×¤È¤¤¤¦Ì£¤ï¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿ô¤¢¤ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¼êË¡¤Çºî¤ë¡ÖÀÚ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¤¬BRISKSTAND¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ò½Ä¤ËÀÚ¤ê¡¢¤½¤ÎÃÇÌÌ¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÆóÅÙ¾Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥£¤ä¶ñºà¤ËÆù½Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛ¤ï¤»¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
³«Å¹Á°¤«¤é¡ÖÀÚ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¤òµá¤á¤ÆÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë»Â¿·¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÃÇÌÌ¤Î¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://brisk-stand.com/(https://brisk-stand.com)