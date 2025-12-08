デジタルの力で未来を描く、高校生たちの挑戦が集結「DIGITAL YOUTH EXPO 2025～茨城DXハイスクール発表会～」2026年1月開催

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：春名 啓紀、学長：杉山 知之）が運営するエンジニアと起業の学校『G's』（ジーズ）は、茨城県教育委員会が主催する「DIGITAL YOUTH EXPO 2025 ～茨城DXハイスクール発表会～」の企画運営を担当し、2026年1月24日（土）に水戸市民会館 ユードムホール（中ホール）にて開催いたします。

■DIGITAL YOUTH EXPO 2025 ～茨城DXハイスクール発表会～とは

本イベントは、文部科学省が推進する「DXハイスクール（※）」採択校の高校生が取り組んだデジタル探究活動の成果を社会へ広く発信する場です。茨城県の高校生を中心に、プログラミングやAIなどの先端技術を活用した多彩なプロジェクトを披露し、単なる成果報告にとどまらず、次世代を担う若いデジタル人材の可能性を社会と共有する機会となります。

基調講演には、元・日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員であり、DX・生産性向上・サイバーセキュリティなど幅広い領域のアドバイザーとして活躍する澤円氏が登壇。さらに、専門家による審査と講評を通じ、生徒たちの学びを未来へとつなげる場を創出します。

本イベントはどなたでも観覧参加可能です。高校生たちが描く「デジタルでつくる未来」を、ぜひ会場・オンラインでご覧ください。

※DXハイスクールとは、文部科学省が推進する「高等学校DX加速化推進事業」の通称で、高校段階からデジタル人材を育成するために、情報や数学を重視した教育やICTを活用した探究的な学びを強化する学校を支援する事業です。この事業により、高校の設備や教育環境が整備され、生徒はデジタル分野で活躍するための能力を身につけることができます。

■開催概要

【イベント名】

DIGITAL YOUTH EXPO 2025 ～茨城DXハイスクール発表会～

【日時】

2026年1月24日（土）13:00～17:00

【会場】

水戸市民会館 ユードムホール（中ホール）

住所：茨城県水戸市泉町1丁目7番1号

【定員】

400名

【オンライン配信】

YouTube Live にて同時配信予定

■参加方法

下記のURLよりチケットをお申し込みください。（参加は無料です）

https://digital-youth-expo2025.peatix.com

※登壇する高校ならびに内容につきましては、2026年1月上旬に発表予定です。

■基調講演 & 審査員

【基調講演・審査員】

澤円 氏（株式会社圓窓 代表取締役／武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 専任教員（教授））

マイクロソフトテクノロジーセンター／サイバークライムセンターセンター長を歴任。

DX、組織マネジメント、生産性向上、サイバーセキュリティなど、多様なテーマでアドバイザー・コンサルティングを行う。

複数企業の顧問やエバンジェリストとして活動し、「複業」のロールモデルとしても情報発信を続けている。ファッションや自動車分野など異業種インフルエンサーとの共創も積極的に行う。

池谷和浩 （デジタルハリウッド大学 事務局長 兼 産学官連携センター長）

1979年生まれ、筑波大学卒。教育事業会社を経て2007年にデジタルハリウッド株式会社へ入社。

2017年より現職。大学全体の統括や中長期構想の策定、学発ベンチャー支援に従事。

2023年「第5回ことばと新人賞」を受賞し小説家としても活動。著書に『フルトラッキング・プリンセサイザ』『四季と機器』など。

■G’s（ジーズ）について

（旧G’s ACADEMY）

https://g-s.dev/

テクノロジーを乗りこなし、自らの手で創る。

自らの行動で人を動かし、セカイを変える。

そんな、セカイをあきらめないGEEKたちが「学び、つながり、動き出せる場所」を自らの手でつくり続ける、社会人のための教育機関です。

卒業生の約80％が起業またはベンチャー就職を志望し、これまでに116社のスタートアップが誕生、資金調達総額は161億円を突破しています（2025年12月現在）。

また、多くの起業志望者に対応すべく、最大500万円までの投資が可能なインキュベート機関「D ROCKETS」を設立。起業家とエンジニアの化学反応を引き起こし「セカイを変えるようなサービスを日本から生み出すこと」に貢献しています。

なお、運営母体であるデジタルハリウッド大学では、大学発ベンチャーの設立数が全国15位（令和6年度大学発ベンチャー調査（経済産業省）より）となっており、多数の起業家を輩出しています。