～独自のファインバブル技術で社会課題の解決を目指すサイエンス～ オウンドメディア「Mirable Times（ミラブルタイムズ）」をローンチ

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指すインフラ企業、株式会社サイエンス(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長：水上康洋、以下当社)は、オウンドメディア「Mirable Times（ミラブルタイムズ）―ファインバブルの可能性と、未来の暮らしを、知る・見る・感じるメディア―」を12月1日に正式ローンチいたしました。

サイエンスコーポレートサイト内「Mirable Times」：https://i-feel-science.com/mirabletimes/

本メディアでは、ミラブルシリーズをはじめとする製品の開発背景や技術の深さ、そこに込められた開発者の想いを発信。さらに、家庭での美容・健康から、工業・農業・飲食・介護・消防・医療まで、ファインバブル技術が切り拓く多様な社会課題解決の可能性を伝えてまいります。

「見えない泡」が、人々の暮らしと地球の未来をどう変えていくのか。技術の本質を知り、その可能性を見つめ、未来を感じていただける場として、「Mirable Times」は誕生しました。

オウンドメディアローンチの背景

●伝えきれていなかった、技術の深さと想い

サイエンスは創業以来、ファインバブル技術の研究開発に情熱を注ぎ、独自の「トルネードミスト方式」をはじめとする特許技術を確立してまいりました。ミラブルシリーズは多くのお客様にご愛用いただいておりますが、その裏側にある開発ストーリーや技術者の想い、そして社会課題解決への挑戦については、十分にお伝えできていませんでした。

「なぜ、この技術が生まれたのか」「どんな想いで、日々研究に向き合っているのか」「ファインバブルは、どこまで社会を変えられるのか」。こうした問いに真摯に向き合い、発信していく場として、「Mirable Times」を立ち上げました。

●肌トラブルに悩む方々へ、気づきと希望を

乾燥、ベタつき、敏感肌、エイジング――。

多くの方が日々、肌の悩みと向き合っています。

しかし、その原因が「洗浄の質」にあることに気づいている方は、まだ多くありません。

ファインバブル技術は、毛穴の奥深くまで入り込み、汚れを優しく取り除きながら肌の水分量も上げられる、これまでにない洗浄メカニズムです。本メディアを通じて、肌トラブルに悩む方々に「こんな解決方法があったのか」という気づきと希望を届けたいと考えています。

●シャワーヘッドだけではない、ファインバブル技術の広がり

当社は、家庭用シャワーヘッド（ミラブル）の枠を大きく超えて、多様な分野で活用されています。

介護用バスタブでの身体的負担軽減、工業現場での環境負荷低減、農業での作物成長促進、飲食店での衛生管理改善、消防での防火衣・装備品の洗浄、美容院での施術品質向上――。

ファインバブル技術は、様々な現場で認められ、採用され、人々の課題を解決しています。しかし、その事実はまだ広く知られていません。「Mirable Times」を通じて、技術の真の可能性と社会的価値を伝えてまいります。

「Mirable Times」の特徴

「知る・見る・感じる」をコンセプトに、読者がファインバブル技術の本質と可能性を多角的に体感できる、4つのカテゴリで構成されています。

01. くらし

季節ごとの肌悩みや入浴方法、ライフスタイルのヒントなど、読者の日常に寄り添う情報を発信。冬の乾燥対策、夏のベタつきケア、花粉の季節の肌トラブルなど、タイムリーな話題を通じて、暮らしの質を高める知恵をお届けします。

02. ファインバブル基礎講座

「ファインバブルは良いもの」という一方的な情報ではなく、用途に応じてファインバブルの生成方法や水流を工夫することの重要性を伝えます。技術の仕組み、測定方法、そして正しい使い方まで、科学的根拠に基づいた知識を提供することで、読者自身が納得して製品を選べるようサポートします。

03. ミラブルテクノロジー

シャワーヘッドだけではない、ファインバブル技術の多様な展開を紹介。介護用バスタブ、工業用洗浄機、農業用散水システム、飲食業用厨房設備、消防用機器、美容院用シャワーなど、一般にはあまり知られていない技術の広がりと、それぞれの現場での社会課題解決の実例を発信します。



04. ユーザーボイス

共同研究を進める大学教授、協業して商品開発を行う企業、サイエンス製品を導入した飲食店・介護施設などへのインタビューを通じて、「第三者の生の声」を届けます。技術がどう評価され、どう活用され、どんな変化を生んでいるのか。リアルな現場の声が、技術の信頼性と可能性を証明します。

コメント 専務取締役 平江真輝

ファインバブル技術は、まだまだ進化の途上にあります。私たちが目指すのは、この技術を通じて人々の生活をより豊かに、そして地球環境や宇宙環境をより快適に、持続可能にすること。そのためには、技術の本質を理解し、共感していただくことが何より大切だと考えています。

ファインバブル技術は、シャワーヘッドという身近な製品から、工業・農業・医療といった専門分野まで、驚くほど幅広い可能性を秘めています。しかし、その事実はまだ十分に知られていません。『Mirable Times』は、私たちの挑戦と想いを伝える場であると同時に、読者の皆様、そして社会課題の現場で奮闘される方々と対話する場でもあります。

このメディアを通じて、一人でも多くの方に『ファインバブルで、未来は変えられる』と感じていただけたら、これ以上の喜びはありません。ファインバブルの可能性と、それが創り出す未来の暮らしを、ぜひ『知り、見て、感じて』いただきたいと思います。

メディア概要

名称：Mirable Times(ミラブルタイムズ) ―ファインバブルの可能性と、未来の暮らしを、知る・見る・感じるメディア―

URL：https://i-feel-science.com/mirabletimes/

公開日：2025年12月1日

コンテンツカテゴリ：

■くらし季節ごとの肌悩み、入浴方法、ライフスタイル提案など、日常に役立つ情報

■ファインバブル基礎講座技術の仕組み、測定方法、正しい知識と使い方の解説

■ミラブルテクノロジーシャワーヘッドを超えた技術展開。介護・工業・農業・飲食・消防・美容など多分野での活用事例

■ユーザーボイス共同研究大学、協業企業、導入施設へのインタビュー。第三者の生の声で伝える技術の価値

サイエンス会社概要

会社名：株式会社サイエンス

所在地：〒532-0011大阪市淀川区西中島5-5-15新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長：水上康洋

法人設立：2007年8月

事業内容：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト：https://i-feel-science.com/