今年もワクワクが止まらない！　『GEO クリスマスSALE 2025』を開催

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、2025年12月13日（土）から2025年12月25日（木）までの期間、『GEO クリスマスSALE 2025』を全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびゲオオンラインストアで開催します。



さらに、同セールの開催に伴い、ゲオ公式Xアカウントでは、2025年12月8日（月）から2025年12月25日（木）までの期間、PlayStation(R)5本体など豪華賞品が抽選で当たる『GEO クリスマスSALE 2025 フォロー&リポストキャンペーン』も実施します。

今回開催する『GEO クリスマスSALE 2025』では、クリスマスプレゼントの大本命であるゲーム機本体・ソフトに加え、今年最後の大売り出しとなる中古スマホなど、幅広い商品を割引価格で販売します。また高コスパなライフスタイル商品など、日々の生活に役立つ商品を「価値ある安さ」で提供し、年末年始に向けてお客さまの暮らしとエンターテインメントを豊かに彩ります。

加えて、『GEO クリスマスSALE 2025 フォロー&リポストキャンペーン』では、ゲオの公式Xアカウントをフォローして、同アカウントの該当キャンペーンポストをリポストすると、食べ比べができる三大蟹セットなどの豪華賞品が抽選で当たります。また、全3回の投稿を全てリポストするとPlayStation (R)5（CFI-2000A01）が抽選で当たります。

なお、同期間には『GEOのテレビ祭り！ 2025-26 AUTUMN WINTER』も開催しており、4Kテレビをはじめとした関連商品をお得な価格でお求めいただけます。

ゲオは、今後もさまざまなセールやキャンペーンなどを実施し、お客さまにとって豊かで楽しい日常の暮らしの手助けとなるようなサービスを提供していきます。

『GEO クリスマスSALE 2025』概要

■セール期間：2025年12月13日（土）～2025年12月25日（木）

■実施店舗：全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびオンラインストア

※一部店舗ではセールを行っていない、一部商品を取り扱っていない場合があります

■実施内容：

【ゲーム本体・ソフト・周辺機器】

・新品Nintendo Switch 2本体各種と新品Nintendo Switch 2ソフト同時購入で

ゲオオリジナルギフトBOXプレゼント

※上記の本体とソフトをまとめて入れるための専用サイズのBOXです

・新品Nintendo Switch 2ソフト2本同時購入でゲオオリジナル卓上カレンダープレゼント

・Nintendo SwitchソフトまたはNintendo Switch 2ソフト購入でNintendo Switch Online 12カ月券

に使用できる税抜300円引きクーポンプレゼント

※ダウンロードカードも対象

・新品PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用と新品PlayStation 5ディスクドライブ同時

購入で税抜59,800円（税込65,978円）

・税抜2,000円以上の中古ソフトと中古ゲーム本体同時購入で税抜合計金額から1,000円引き

※新品Nintendo Switch 2本体各種の販売方法の詳細はこちらをご確認ください。

また、一部取り扱いのない店舗がございます

https://geo-online.co.jp/news/761?td_seg=tds532592(https://geo-online.co.jp/news/761?td_seg=tds532592)

【中古スマホ・タブレット・その他】

・Apple製品などの目玉品販売

（中古スマホ今年最後の大売出し2025年12月13日（土）～2025年12月31日（水））

iPhone14 128GB SIMフリー（各色） 税抜59,800円（税込65,780円）

iPhone12 64GB SIMフリー（各色） 税抜27,800円（税込30,580円）

iPad 第9世代 64GB（各色） 税抜29,800円（税込32,780円）

Apple Watch SE 第2世代（各色） 税抜17,800円（税込19,580円）

AirPods Pro 第2世代 MagSafe充電 USB-C 税抜17,800円（税込19,580円）

Apple Pencil 第2世代 税抜6,980円（税込7,678円）

NEC VersaPro VKL21/X-5 Windows11 Core i3 2019年発売モデル 税抜14,800円（税込16,280円）など

【4Kテレビ】

・液晶テレビの特価販売

ハイセンス50V型4Kチューナー内蔵液晶テレビ50E65K 税抜47,800円（税込52,580円）など

・32型以上のテレビと同時購入で、対象のバースピーカーまたは壁寄せ型テレビスタンドが

それぞれ税抜価格から3,000円引き

『GEOのテレビ祭り！ 2025-26 AUTUMN WINTER』特設ページ：

https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/(https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/tvfestival2025autumn-winter/lp.html)

tvfestival2025autumn-winter/lp.html(https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/tvfestival2025autumn-winter/lp.html)

・その他ライフスタイル商品の特価販売など

『GEO クリスマスSALE 2025』特設ページ：

https://geo-online.co.jp/store_info/sale_campaign/christmassale20251213/lp.html

『GEO クリスマスSALE 2025 フォロー&リポストキャンペーン』概要

■応募期間：2025年12月8日（月）～2025年12月25日（木）

■実施内容：ゲオ公式Xアカウント（@GEO_official）をフォローして、同アカウントの該当

キャンペーンポストを応募期間中にリポストすると、抽選で下記の賞品をプレゼント

■ゲオ公式X：https://twitter.com/GEO_official

【第1回】2025年12月8日（月）投稿予定

「カニ食べ比べボリューム三大蟹セット（タラバガニ足/ズワイガニ姿/毛ガニ姿）」（2名）

【第2回】2025年12月12日（金）投稿予定

「松阪牛焼肉用（肩・モモ・バラ）800g 贈答用木箱入りギフト」（2名）

【第3回】2025年12月22日（月）投稿予定

「ハイセンス50V型4Kチューナー内蔵液晶テレビ50E65K」（2名）

【第1回から第3回までの全ての該当キャンペーンポストをリポスト】

「PlayStation(R)5（CFI-2000A01）」（2名）

※同一アカウントからのリポストのみが対象です

※当選者のみ、Xのダイレクトメッセージにてご連絡します

※発送は2026年1月下旬以降を予定しています