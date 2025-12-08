新時代の営業を提案するEmooove、お役立ち資料『Facebook営業完全ガイドブック』を無料公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、この度『Facebook営業完全ガイドブック』を無料公開したことをお知らせいたします。

■資料公開の背景

ダウンロードはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20251208-1/

多くのBtoB企業が「テレアポの9割が受付ブロックで終わる」「決裁者になかなか辿り着けない」といった、従来の営業手法の限界に直面しています。その解決策として、国内最大級のユーザー数を誇るFacebookを活用し、ターゲット企業の決裁者へ直接アプローチする「Facebook営業」が注目されています。

本ガイドブックでは、Facebook営業の基礎から実践的なノウハウまでを網羅的に解説しています。従来のテレアポとは異なり、メッセージを通じて事前にサービスの価値を伝えることで、質の高い商談を効率的に創出する手法を公開します。

特に、成果を左右する最大の壁「リスト作成」については、Facebook検索の限界を補う外部データベース活用術を解説。さらに、アカウント制限（BAN）を防ぐための運用ルールや、アポイント獲得率を4.3倍に改善させた成功事例など、100社以上の支援実績を持つEmoooveだからこそ語れるノウハウを凝縮しました。

■本資料の主な内容

1. Facebook営業の価値と仕組み

テレアポの「受付ブロック」を回避し、決裁者本人へ直接アプローチできるメリットを解説。担当者経由の稟議を不要にし、受注までのリードタイムを大幅に短縮する仕組みを紐解きます。

2. 外部DBを活用した高精度リスト作成

Facebookの検索機能だけでは困難なターゲット特定を解決するため、外部の企業・人物データベースを活用した「質の高いリスト作成術」を紹介。アプローチの質と量を飛躍的に高める手法です。

3. 成果を出すメッセージ戦略とリスク管理

「会ってみたい」と思わせるターゲット別の訴求内容や、最適な文面構成を解説。あわせて、アカウント制限（BAN）のリスクとなる「ボット的な動き」を回避する運用対策も公開しています。

■こんな方におすすめ

- テレアポでの受付ブロックが多く、決裁者にアプローチできない営業担当者の方- 商談獲得単価が高騰し、広告費用の対効果に悩んでいるマーケティング責任者の方- 決裁権のない担当者アポばかりで、受注率が上がらないとお悩みの方- Facebookアカウントはあるものの、ビジネスでの具体的な活用方針がわからない方

本資料は、従来の営業手法を脱却し、営業効率を飛躍的に向上させたい方におすすめです。より実践的な手法で営業成果を最大化するために、ぜひご活用ください。

下記リンクよりどなたでも無料でダウンロードが可能です。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/

