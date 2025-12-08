【東海地方限定】愛知県安城市発祥の人気ラーメン店「丸源ラーメン」と初のコラボレーション！まるでお店の一杯！年間2,000万杯以上売れる看板商品「肉そば」など12月9日（火）から発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、愛知県安城市発祥の人気名店「丸源ラーメン」が監修した商品を2025年12月9日（火）から東海地方（愛知県・岐阜県・三重県(一部店舗)・静岡県・山梨県(一部店舗)・長野県）のファミリーマート約3,200店で発売いたします。

■愛知県安城市発祥の人気店「丸源ラーメン」と初コラボ！看板メニュー「肉そば」含む３種類の商品を発売！

2001年6月愛知県安城市に1号店を開店した「丸源ラーメン」は全国42都道府県に234店舗を展開しております。

このたび全国的に高い知名度を誇る人気ラーメン店とファミリーマートの初コラボレーションが実現しました。 看板商品の「熟成醤油ラーメン肉そば」を再現した「丸源ラーメン監修肉そば」599円（税込646円)や、人気のサイドメニューを再現した「丸源ラーメン監修玉子チャーハン」462円（税込498円）、サイドメニューをベンチマークに開発した「丸源ラーメン監修チャーシューごはん」274円（税込295円)など3種類を発売します。

ぜひこの機会にファミリーマートで愛知県安城市発祥の人気店の味をお楽しみください。

＜丸源ラーメンについて＞

丸源ラーメン自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」

注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、３種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は「丸源ラーメン」にしかないこだわりの逸品です。

■丸源ラーメンからのコメント

「肉そば」はスープの特徴である「醤油」「旨み」「甘み」「コク」を試作を繰り返し再現しました。店舗でも人気のサイドメニューを再現・アレンジした「玉子チャーハン」、「チャーシューごはん」も素材、配合バランスに拘りました。

丸源ラーメンの本気が詰まった商品を是非ファミリーマートでお楽しみください。

【商品詳細】

【商品名】丸源ラーメン監修 肉そば

【発売日】2025年12月9日（火）

【価格】599円（税込646円）

【販売地域】愛知県・岐阜県・三重県（一部店舗）・静岡県・山梨県（一部店舗）・長野県

【内容】複数の醤油をブレンドしたスープに、豚香油を加え監修店の味を再現しました。コクのある醤油スープに豚肉の旨みや脂のコクが溶けだすように、バラ肉や豚トロを使用し、味のアクセントに柚子こしょうおろしをトッピングしました。

【商品名】丸源ラーメン監修 玉子チャーハン

【発売日】2025年12月9日（火）

【価格】462円（税込498円）

【販売地域】愛知県・岐阜県・三重県（一部店舗）・静岡県・山梨県（一部店舗）・長野県

【内容】丸源ラーメンの人気サイドメニューの「鉄板玉子チャーハン」をアレンジしました。ごはんは醤油や中華だしの旨みが効いた味わいに仕上げ、食べる直前に混ぜる玉子のコクがアクセントです。

【商品名】丸源ラーメン監修 チャーシューごはん

【発売日】2025年12月9日（火）

【価格】274円（税込295円）

【販売地域】愛知県・岐阜県・三重県（一部店舗）・静岡県・山梨県（一部店舗）・長野県

【内容】丸源ラーメンの人気のサイドメニュー「温玉チャーシューごはん」をおむすびにアレンジしました。チャーシューや卵黄ソースを醤油で味付けしたごはん で包みました。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上