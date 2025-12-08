hide kasuga group、博報堂との資本提携によりサーキュラーエコノミー事業の共同推進を開始

株式会社hide kasuga 1896

環境調和型ブランドコングロマリット「hide kasuga group」（代表：春日 秀之、以下「hide kasuga group」）の中核企業である株式会社 hide kasuga 1896（本社：東京都港区、代表取締役 春日 秀之、以下「当社」）は、株式会社 博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長 名倉 健司、以下「博報堂」）との間で資本提携を2025年11月14日付で締結いたしました。

本資本提携により、hide kasuga group と博報堂グループは、「日本発のサーキュラーエコノミー」の社会実装を共同で推進し、環境調和型ブランドを基軸とした事業領域の拡張およびグローバルマーケティング領域における協業体制を強化してまいります。

当社はこれまで、素材開発・プロダクト・空間・文化・コンサルティングを横断した事業群の構築を進めてきました。今回の資本提携を機に、博報堂グループが有するマーケティング力・クリエイティブ力・ネットワークと連携することで、循環型社会を実現するための取り組みを、より実践的かつ広範に展開してまいります。

今後も当社は、「環境と文化が調和する新しい経済モデル」の創出を目指し、サーキュラーエコノミーの社会実装と次世代の価値創造につながる事業開発を進めてまいります。

■ hide kasuga group について

hide kasuga group は、環境調和型ライフスタイルブランド「hide k 1896(R)」、循環型素材ブランド「TRANSWOOD(R)」、および素材・化学メーカーや最終製品メーカーを対象としたサーキュラーエコノミー型事業コンサルティングを展開する、環境調和型ブランドコングロマリットです。「100年後の循環社会をデザインする」を理念に掲げ、素材開発からプロダクト・空間・文化・教育に至るまで横断する事業群を構築。その独創的な “技術 × 文化 × ビジネス” の融合モデルは国内外で高く評価されています。

2025年10月には博報堂グループの株式会社 quantum と包括連携協定を締結し、循環型社会の実現に向けたクリエイティブとマーケティングの融合を本格化。さらに一般社団法人 Planetary Platformers Initiative（PPI）にも加盟し、地球規模課題の解決を目指した産業横断の共創プロジェクトへ参画しています。

■ 会社概要

社名：株式会社 hide kasuga 1896

代表取締役：春日 秀之

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目7番17号

主要業務：環境調和型ブランドの運営、サーキュラーエコノミー型事業コンサルティング

設立：2012年

ホームページ：https://www.hk1896.com/

■ リリースに対するコメント

hide kasuga group 代表 春日 秀之

「この度の博報堂様との資本提携を通じ、サーキュラーエコノミー構築を進める取り組みをさらに加速させてまいります。環境調和型ブランドの運営や素材開発を通じて培ってきた知見に、博報堂グループが有するグローバルネットワークと創造力を掛け合わせ、日本発の高付加価値産業および新しい経済モデルの社会実装を前進させていきたいと考えております。」

〈参考情報〉

「hide k 1896(R)」について

環境調和型ライフスタイルブランド「hide k 1896(R)」は、1896年創業の麻問屋を起源とし、“日本の美意識と環境調和の共存”をテーマに展開するブランドです。環境調和型素材の魅力を引き出すデザインを基軸に、テーブルウェア、アート、ファッション、インテリアなど多様なプロダクトを展開し、持続可能で洗練された生活文化の創出を目指しています。また、素材開発と連動した生産・リサイクルプロセスを取り入れ、製品が循環し続ける仕組みづくりにも取り組んでいます。

「TRANSWOOD(R)」について

環境調和型素材ブランド「TRANSWOOD(R)」は、「100年循環する素材」をコンセプトに開発されました。木由来素材とバイオマス樹脂を独自に配合し、製品ライフサイクル全体における CO2 排出量およびプラスチック使用量の削減に寄与します。建築、家電、モビリティ、日用品、アートオブジェなど幅広い領域で用途開発が進んでおり、大手メーカーとの共同開発も展開中です。また、使用後は繰り返し再資源化できるリサイクル設計を採用し、産業横断型の循環スキーム構築を進めています。