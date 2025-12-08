淡路島の星空が最も澄みわたる季節。特別な時間にご家族の思い出が一番輝きますように。淡路島 GRAND CHARIOT 北斗七星135°年末年始ファミリープレミアムステイ 12月27日～1月4日限定販売
冬の淡路島。静寂の中で、凛とした空気包まれる丘の上にあるラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）の期間、都会の喧騒を離れ、家族だけの年末年始を楽しめるプレミアムステイプランをご用意いたしました。
お子さまにお楽しみいただける“お年玉特典”では、宿泊者対象にお渡ししているアニメパーク「ニジゲンノモリ」の各種アトラクションチケットが、本プランでのみ、ライトチケットからゴールドチケットへグレードアップ。さらに、年越しそば、新酒の鏡開き、初日の出鑑賞会、餅つき大会など、昔ながらの日本のお正月をゆったりと楽しめる体験プログラムを多数開催いたします。
新しい年を迎える特別な瞬間を、家族みんなで分かち合う。
そんなあたたかい時間を、グランシャリオでお過ごしください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336363&id=bodyimage1】
■年末年始プレミアムステイ企画 概要
2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）までのご宿泊者を対象に下記イベント等を実施。 ご希望に応じて体験いただけます。
（1） お年玉プレゼント（12/27～1/4）
アニメパーク「ニジゲンノモリ」の各アトラクションチケットを、ライトチケットからゴールドチケットへグレードアップして提供
（2） 年越しそば（12/31・22:00～24:00）
関西風出汁で、やさしい味付けの年越しそばを提供
（3） カウントダウン＆新酒鏡開き（12/31・22:00～24:30）
地元酒蔵の新酒や甘酒、ジュース等で年越しをお祝い
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336363&id=bodyimage2】
（4） 初日の出鑑賞会（1/1・7:00～7:30）
カイロで暖をとりながら、明石海峡大橋や大阪湾を見下ろす展望台からの、初日の出鑑賞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336363&id=bodyimage3】
（5） 餅つき大会（1/1・10:00～11:00）
つきたて餅のふるまい。餅つき体験も実施
（6） お年賀プレゼント（12/31～1/4）
旬の和菓子と鳴門オレンジの香りがするスペシャルお年賀をプレゼント
（7） 淡路島新酒のふるまい（12/31～1/4）
淡路市唯一の酒造「千年一酒造」の新酒とノンアルコール甘酒を提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336363&id=bodyimage4】
（8） おせち朝食＆お屠蘇（12/31～1/4）
淡路島でとれた海の幸・山の幸をふんだんに使い、年末年始限定の“おせち朝食”とお屠蘇を提供
（9） 新春福引き（12/31～1/3）
ニジゲンノモリオリジナルグッズや淡路島土産が当たる、ハズレなしの福引きを開催
一年の締めくくりと新しい年のはじまりを、星空に包まれた静かな丘で。
ご家族の笑顔が一番輝くこの季節、「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」で、とびきりの年末年始をお過ごしください。
【施設】
グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。
【お食事】
兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。
