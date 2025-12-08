卓上型プラズマクリーナーの世界市場2025年、グローバル市場規模（2リットルモデル、5リットルモデル、10リットルモデル）・分析レポートを発表
2025年12月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「卓上型プラズマクリーナーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、卓上型プラズマクリーナーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本報告書によると、世界の卓上型プラズマクリーナー市場は2024年時点で約14億6,700万米ドルの規模に達し、2031年には約21億9,000万米ドルに成長すると予測されています。年平均成長率は4.4％であり、半導体、電子部品、自動車などの高精度製造分野における表面処理ニーズの増加が市場を支えています。卓上型プラズマクリーナーは、低温で表面汚染物質を除去し、接着性向上や表面活性化を実現する装置であり、小型ながら高性能であることから研究機関および生産現場で幅広く利用されています。
________________________________________
政策環境と市場構造への影響
本レポートでは、米国の関税政策および国際的な政策変更がプラズマ処理装置市場に与える影響を詳細に分析しています。半導体産業を中心に、各国で製造拠点回帰やサプライチェーン強化が進んでおり、関連機器の需要が増加しています。特に半導体製造工程におけるナノレベル精度が求められる中、表面処理装置の重要性が増していることが市場拡大を促進しています。一方、部材価格の高騰や輸送コストの変動は製造企業にコスト構造の最適化を促す要因となっています。
________________________________________
市場分析の構成
本分析では、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場データを整理し、2020年から2031年までの市場推移を示しています。装置容量は2リットル、5リットル、10リットル、その他に分類され、それぞれが研究用途から量産ラインの前処理まで幅広く利用されています。また用途別には半導体、自動車、電子機器、その他の産業が含まれています。これらの分類により、各市場区分における成長要因や投資動向が明確化されています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場の主要企業として、Bdtronic、PVA TePla、Diener Electronic、Samco Inc.、Tantec、PINK GmbH Thermosysteme、Plasma Etch などが挙げられます。これらの企業は、高効率プラズマ生成技術、低損傷処理、ユーザーインターフェースの高度化といった技術革新に注力しています。ヨーロッパ企業は高精度・高信頼性装置に強みがあり、アジア企業はコスト競争力や量産能力において優位性を示しています。各社の積極的な投資と技術開発により、市場競争はさらに活発化しています。
________________________________________
市場セグメントの特徴
タイプ別では、小容量の2リットルモデルは研究開発用途に広く普及し、ユーザーの導入しやすさから安定した需要があります。5リットルおよび10リットルモデルは高い処理能力が求められる産業用途で採用が進んでいます。用途別では半導体分野が最大シェアを占め、超微細加工技術の進展とともにプラズマクリーナーの精密化要求が増大しています。自動車産業では電子化の進展により部品接着や樹脂部品の処理用途が増加し、電子分野でも基板前処理など多岐にわたる用途で利用されています。
