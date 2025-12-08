オーダーメイド香水サービスに求められる価値とは ― アンケート調査から見る重視ポイント ―
香水・フレグランスOEMのマッチングサイト「香水OEM検索」（ https://fragrance-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、オーダーメイド香水サービスに関するアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、オーダーメイド香水サービスの関心度と重視されるポイントについて分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査日: 2025年12月4日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://fragrance-oem.com/topics/26
■オーダーメイド香水サービスを利用したことはありますか？
・利用したことがある:2
・利用したことはないが、興味がある:91
・利用したことはなく、興味もない:7
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336339&id=bodyimage1】
■オーダーメイド香水サービスを利用する際に、最も重要だと思うポイントはどれですか？
・香りのクオリティ:63
・診断・提案の精度:14
・価格:10
・調香プロセスの楽しさ:6
・その他:7
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336339&id=bodyimage2】
《香りのクオリティ》
・値段が安かったりいい物を提案してもらっても、希望に沿わない香りだと意味がないと思います。逆に自分の理想通りで、ずっと使い続けたいものが完成したらいくらでも払う価値はあると考えます。（30代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・丁寧な診断で期待が高まっている状態で、実際に手元に届いた香水の香りが思っていたものと違うと、がっかりする気持ちが強くて使う気持ちにならなそうだからです。（40代／女性／青森県／専業主婦）
・推し香水に憧れてるので、ラストノートまで好みというかキャラクターの解釈と一致しないと困るし悲しいから。（40代／女性／神奈川県／専業主婦）
・せっかくオーダーメイドするので自分に合った最高の香りを楽しみたいです。嫌いな匂いだと使う事もできずがっかりします。（30代／女性／福岡県／パート、アルバイト）
・オーダーメイドの魅力は、市場にはない「自分のイメージや好みにぴったり合う香り」を作れる点にあると思います。お店で香水を選ぶと、「もう少しこうだったらいいのに」「惜しいな」と感じることが多く、完全に好みに合う香りは意外と限られています。だからこそ、自分だけの理想の香りを形にできることが、オーダーメイド香水の最大の強みだと感じます。（20代／女性／兵庫県／正社員）
《診断・提案の精度》
・なかなか香りを言葉だけで表すのは難しいのでその辺りを含めて、自分が好きな香りを調合して欲しいと思います（40代／女性／三重県／正社員）
・オーダーメイドであれば、既製品では出せない細かい好みやニーズに応えられるのではないかという期待がある。反対にオーダーメイドしたのに希望と違う商品になってしまうとがっかり感も増すと思う。（40代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・市販品でもなかなか好みにあった香水を見つけることが難しいので、自分自身がどんな香りが好きなのか分析や診断をしてみたいから（30代／女性／新潟県／正社員）
・オーダーメイドは、細かくやり取りができるようなものでなければ、せいぜい希望の7割くらいの実現率という印象があります。そこで想像を超えるような精度の高いものを提案されるならば、かなり使いたくなると思います。（30代／男性／東京都／正社員）
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査日: 2025年12月4日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://fragrance-oem.com/topics/26
■オーダーメイド香水サービスを利用したことはありますか？
・利用したことがある:2
・利用したことはないが、興味がある:91
・利用したことはなく、興味もない:7
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336339&id=bodyimage1】
■オーダーメイド香水サービスを利用する際に、最も重要だと思うポイントはどれですか？
・香りのクオリティ:63
・診断・提案の精度:14
・価格:10
・調香プロセスの楽しさ:6
・その他:7
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336339&id=bodyimage2】
《香りのクオリティ》
・値段が安かったりいい物を提案してもらっても、希望に沿わない香りだと意味がないと思います。逆に自分の理想通りで、ずっと使い続けたいものが完成したらいくらでも払う価値はあると考えます。（30代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・丁寧な診断で期待が高まっている状態で、実際に手元に届いた香水の香りが思っていたものと違うと、がっかりする気持ちが強くて使う気持ちにならなそうだからです。（40代／女性／青森県／専業主婦）
・推し香水に憧れてるので、ラストノートまで好みというかキャラクターの解釈と一致しないと困るし悲しいから。（40代／女性／神奈川県／専業主婦）
・せっかくオーダーメイドするので自分に合った最高の香りを楽しみたいです。嫌いな匂いだと使う事もできずがっかりします。（30代／女性／福岡県／パート、アルバイト）
・オーダーメイドの魅力は、市場にはない「自分のイメージや好みにぴったり合う香り」を作れる点にあると思います。お店で香水を選ぶと、「もう少しこうだったらいいのに」「惜しいな」と感じることが多く、完全に好みに合う香りは意外と限られています。だからこそ、自分だけの理想の香りを形にできることが、オーダーメイド香水の最大の強みだと感じます。（20代／女性／兵庫県／正社員）
《診断・提案の精度》
・なかなか香りを言葉だけで表すのは難しいのでその辺りを含めて、自分が好きな香りを調合して欲しいと思います（40代／女性／三重県／正社員）
・オーダーメイドであれば、既製品では出せない細かい好みやニーズに応えられるのではないかという期待がある。反対にオーダーメイドしたのに希望と違う商品になってしまうとがっかり感も増すと思う。（40代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・市販品でもなかなか好みにあった香水を見つけることが難しいので、自分自身がどんな香りが好きなのか分析や診断をしてみたいから（30代／女性／新潟県／正社員）
・オーダーメイドは、細かくやり取りができるようなものでなければ、せいぜい希望の7割くらいの実現率という印象があります。そこで想像を超えるような精度の高いものを提案されるならば、かなり使いたくなると思います。（30代／男性／東京都／正社員）