眼科用機器市場は2033年までに833億3000万米ドルに達し、年平均成長率6.5%で成長する見込み
世界の眼科機器市場は、2024年に472億8000万米ドルと推定されており、6.5%という堅調な年平均成長率（CAGR）で成長し、2033年には833億3000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、アイケア技術の革新、高齢化人口の増加、そして白内障、緑内障、黄斑変性症といった眼関連疾患の発症率の上昇によって牽引されています。
アイケア技術の進歩が市場拡大を牽引
眼科機器市場は近年、目覚ましい技術進歩を遂げており、様々な眼疾患の診断、治療、モニタリングの改善に貢献しています。高度な画像診断システム、外科用レーザー、眼内レンズ（IOL）、検眼機器などの機器は、眼疾患の治療と管理の方法に革命をもたらしています。さらに、低侵襲手術やロボット支援手術の登場により、手術成績が向上し、高性能眼科機器の需要が高まっています。
「アイケア機器、特に診断機器や手術器具の継続的な進歩は、眼科医療のあり方を変革しています。眼科関連の問題の治療を求める人が増えるにつれて、高度な眼科機器の需要が大幅に増加すると予想されます」と、[専門家氏名]、[役職]、[会社名]は述べています。
眼疾患の増加が需要増加に寄与
世界人口の高齢化に伴い、白内障、緑内障、糖尿病網膜症といった加齢に伴う眼疾患の有病率も増加しています。世界保健機関（WHO）は、2050年までに世界で約21億人が近視障害に悩まされると推定しています。これにより、効果的な治療ソリューションへの需要が高まり、市場の成長をさらに促進しています。
さらに、世界中で糖尿病患者数が増加していることから、失明の主な原因である糖尿病網膜症の発症率も上昇しています。国際糖尿病連合（IDF）によると、2020年時点で世界の成人約4億6,300万人が糖尿病を患っており、この数は2045年までに7億人に増加すると予想されています。こうした統計は、糖尿病やその他の健康合併症に伴う症状の管理と治療に役立つ眼科機器の需要が高まっていることを裏付けています。
地域別インサイト：北米が市場を席巻、アジア太平洋地域が急成長地域に
北米は、医療インフラの整備、医療費の増加、そしてこの地域における有力な市場プレーヤーの存在により、眼科機器市場で最大のシェアを占めています。特に米国は、眼疾患を抱える人口が多く、先進的な医療技術の導入も進んでいます。
しかし、予測期間中に最も高い成長が見込まれるのはアジア太平洋地域（APAC）です。中国やインドなどの国々における医療アクセスの向上、眼科ケアへの意識の高まり、そして医療インフラの改善が、この地域の急速な市場拡大に貢献しています。さらに、APAC地域では高齢者人口の急増が、眼科治療および機器の需要を押し上げています。
成長を牽引する主要な市場セグメントと機器
眼科機器市場は、診断機器、手術器具、視力ケア機器に分類できます。これらの中で、眼疾患の正確かつ早期発見への需要の高まりを背景に、診断機器が最大のシェアを占めると予想されています。光干渉断層撮影（OCT）、眼底カメラ、視野計などの診断ツールは、眼疾患の診断とモニタリングにますます利用されています。
LASIK機器、白内障手術器具、網膜手術器具などの手術器具も、市場の成長に貢献しています。白内障手術とレーシック手術の需要が依然として高いことから、手術技術の進歩がこの分野の成長をさらに促進すると期待されています。
一方、矯正レンズ、コンタクトレンズ、ロービジョンエイドなどの視力ケア機器は、着実な成長が見込まれています。近視や老視の発症率が世界的に増加するにつれ、視力矯正機器の需要は、特に機器へのアクセスが改善されている新興市場において増加すると予想されます。
