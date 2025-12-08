絶景フライトに大興奮！浦川泰幸・杉本彩と出雲・富士・伊勢を巡るチャーターフライト企画、「エアボーン！」の掛け声とともにテイクオフ！

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオ「ウラのウラまで浦川です」番組５周年を記念した特別チャーターツアー企画「徳を積むツアー」が2025年12月6日(土)に開催された。

1時間足らずでチケットが完売するほど申込が殺到した今回のツアー。J-AIRご協力のもと、出雲大社・富士山・伊勢神宮を上空から参拝するという、通常にはない特別ルートが実現した。当日は青空が広がり、まさにフライト日和とも言える快晴となった。

飛行機に乗る前に、参加者はホテル日航関西空港へ集合し、J-AIR協賛特別航空教室が開催された。

お馴染みの番組オープニングテーマソングに合わせて浦川泰幸（ABCアナウンサー）・杉本彩（火曜パートナー）が登場。浦川が冒頭の挨拶で「皆さんが普段から徳を積まれていらっしゃるからでしょう。良いお天気でございます。」と喜びを語った。CAの衣裳を身にまとった杉本に対し「杉本彩さん、女優ですねぇ。」と言うと、杉本は「昔ドラマでCAの役をさせていただいたんですけど、35年ぶりにこういう格好をして…恐ろしいですね。」と笑顔で話すと会場が拍手と笑いに包まれた。

航空教室では、ツアーに搭乗する秋田機長とCAの森川さんも登壇。機長からは通常のフライトでは味わえない特別なルートと見どころの紹介があった。

秋田機長がルートの説明をする中で、「中央アルプス、南アルプスと続いていきますがその奥に美しい駿河湾から伊豆半島を見“れ”るのかなというイメージを持っています。」と話すと、浦川が即座に「見“ら”れるですね。」と、機長に対しても普段の番組と同じテンションで容赦ないツッコミが入り、どっと笑いが起こった。

その後、機内前方のワンランク上の座り心地を提供する「クラスJ」の席に座る方を決めるじゃんけん大会も行われ、会場は大盛り上がりとなった。

いよいよ保安検査場を通って搭乗口へ。

搭乗ゲートの電光掲示板には普段では見ることのない【大阪（関西）行】の文字。機体は番組5周年に合わせて「JL5555」と掲示された。

搭乗口では浦川自らがチェックインのお手伝いをしながら、参加者の皆様をお迎えした。

全員が機内に乗り込み、定刻通り13時に41番ゲートから出発。

「エアボーン！」の大きな掛け声に合わせて離陸し、機内では浦川・杉本がドリンクサービスを行い、皆様をもてなした。

関西国際空港から明石海峡大橋の上を通って、まず向かうのは出雲大社。

左右どちらの席からも見えるようにと特別にぐるっと旋回するも、上空から見る出雲大社はもちろん小さく、皆窓をのぞき込みながらその場所を探した。出雲大社の上空から皆で２礼４拍手1礼をして拝んだ。

次に向かうは琵琶湖、アルプス山脈の上空を通って富士山へ。普段、初日の出フライトで必ず行くというお墨つきの絶景ポイントも通り、雪化粧の山々に囲まれた雲一つかかっていない富士山が見られ、あまりの美しさに皆が息をのんだ。

富士山上空を何度も旋回しながら絶景を堪能し、そこから名古屋・知多半島を抜け、伊勢方面へ。普段では考えられない低空での旋回や飛行スピードの調整などもあり、伊勢神宮の広大なご神域を上空から堪能した。

イベント終了後、杉本は「普通では見ることができない素晴らしい景色を見ることができて、本当に感動的でした。」と感想を述べると、浦川が「本当に最適なフライト日和。お客様が徳を積んでいるのか。J-AIRが徳を積んでいるのか。はたまた杉本彩という人がすごい徳積みの人なのか。」と言いつつ、今回体験した低空飛行について「普通はあれほど低空に降りると気流が乱れますよね。」と話すと、秋田機長は「はい。乱れますし、雲もできますし、下りれないときが多いんです。」と話すと、「下りられないですよね。」と浦川がすかさず突っ込んだ。

すべてが最高でしたと語るイベントの全貌は8日からの「ウラのウラまで浦川です」や、12月20日(土)おひる2時から放送される特別番組「ありがとう！ウラのウラまで5周年」で明らかになる。

さらに、12月8日(月)からの「ウラのウラまで浦川です」では、今回のイベントのために特別に制作したオリジナルバゲージタグが手に入るプレゼントキャンペーンも開催！詳しくは番組をお聴きください。

【ウラのウラまで浦川です】

放送：月ひる3時～5時25分／火～木曜ひる3時～5時45分

出演：浦川泰幸（ABCアナウンサー）

(月)熊谷奈美・中西正男(火)杉本彩(水)角田龍平・みながわ（ネイビーズアフロ）・北村敏輝（丸亀じゃんご）(木)塩田えみ・中西正男

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz/AM 1008 kHz ローカル

https://radiko.jp/r_seasons/10013836

【ありがとう！ウラのウラまで5周年】

放送：12月20日(土)ひる2時～3時45分／4時～5時40分

イベントの開催を記念した特別番組を放送。イベントの模様をたっぷりとお届けします！