京都信金が「ヘラルボニー」とコラボした卓上カレンダーを制作

コミュニティ・バンク京信（法人名：京都信用金庫 本店：京都市下京区 理事長：榊󠄀田 隆之）では、1年間の感謝の気持ちを込めてお渡しする「卓上カレンダー」を、時代を彩るアーティストや地域の芸術大学とコラボレーションして、半世紀以上にわたり制作しています。

今回「2026年卓上カレンダー」では、当金庫が目指す「ソーシャル・グッドな社会」をアートの力で表現するため、株式会社ヘラルボニーとコラボレーションし、「障がいのある作家が描いたアート作品」を絵柄に使用しました。

カレンダーは11名のアーティストが描いた13枚の作品によって彩られ、それぞれの作品には、アーティスト一人ひとりの感性や世界観、日常にある豊かな色や形が表現されています。

ひと月が過ぎれば、大切な方へポストカードとして送ることや飾ることもでき、カレンダーとしての役割を終えた後も、皆様の日常に小さな発見や温かさを届けてくれることでしょう。

コミュニティ・バンク京信は、このカレンダーとともに各アーティストの想いをお届けし、地域の皆様とともに、サステナブルでインクルーシブな社会のあり方について考えてまいります。

「ブダペストで朝食を」｜衣笠 泰介｜個人（京都府）

「タイトル不明」｜水上 詩楽｜やまなみ工房（滋賀県）「まる」｜肥後 深雪｜アトリエやっほう!!（京都府）「花束」｜竹内 聖太郎｜多夢多夢舎中山工房（宮城県）「花とテントウムシ」｜木村 全彦｜アトリエやっほう!!（京都府）「いえ（House）」｜井野 友貴｜やまなみ工房（滋賀県）「旅に出ます」｜衣笠 泰介｜個人（京都府）「青い窓」｜伊賀 敢男留｜個人（東京都）「フンザのカラコラムの連峰」｜小林 泰寛｜アトリエブラヴォ（福岡県）「無題」｜XL｜スウィング（京都府）「情熱」｜Fumie Shimaoka｜個人（大阪府）「楽譜 vivace.」｜西岡 弘治｜アトリエコーナス（大阪府）「清水寺」｜衣笠 泰介｜個人（京都府）

裏面のガイドに沿ってカットすればポストカードとして楽しめます

カレンダーの数には限りがございます。すべてのお客様への配布はできかねますので、あしからずご了承ください。

株式会社 ヘラルボニーについて

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）

東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登



コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp/

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

アカウント事業部 伊藤 琢真 様

2021年に四条通地下道で展開された『SOCIAL ART MUSEUM』。

ヘラルボニーが初めて京都で開催したこの企画が、京都信用金庫様との最初のお取り組みでした。そこから4年、ヘラルボニーの思いに共鳴し続けていただき、2026年のカレンダーで京都の作家をはじめとする多くの作家の異彩をお届けできることをとても嬉しく思います。

このカレンダーが皆様の日常に、彩りと新たな視点を添えられたら幸いです。

「2026年卓上カレンダー」については、当金庫の全店舗に設置している月刊広報誌「Cスクエア Vol.77」でもご紹介しています。

Cスクエア :https://www.kyoto-shinkin.co.jp/c-square/

コミュニティ・バンク京信について

法 人 名：京都信用金庫

本店所在地：京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地

設 立：1923年（大正12年）9月27日

店 舗 数：95店舗（リリース日現在）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.kyoto-shinkin.co.jp/



当金庫の取組紹介ページ「ICHIOSHI - 京信のいちおし」も併せてご覧ください。

https://ichioshi.kyoto-shinkin.co.jp/

「コミュニティ・バンク京信」は、京都信用金庫のブランドネームです。

詳しくは、以下のニュースリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000086001.html