側島製罐がForbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2025-2026の新設部門「LOVED COMPANY賞」を受賞！

側島製罐株式会社

側島製罐株式会社（本社：愛知県海部郡、代表取締役：石川 貴也）は、この度、株式会社リンクタイズが発行するビジネス誌『Forbes JAPAN』が主催する「SMALL GIANTS AWARD 2025-2026」において、新設部門である「LOVED COMPANY賞」を受賞いたしました。

本受賞は、中小企業だからこそ実現できる、社員のウェルビーイングを追求する「人的資本経営」と「インナーブランディング」の実践が、日本各地のノミネート企業の中から特に高く評価された結果です。

■「LOVED COMPANY賞」受賞の背景と評価ポイント

Forbes JAPANが新たに設立した「LOVED COMPANY賞」は、「社員への機会の提供」「働きがい」「自律型人材の育成」「心理的安全性」の4点を審査基準とし、会社を内側から支え、持続的な成長を実現する企業経営を実践している「愛される会社」を表彰するものです。

愛知県海部郡に拠点を置く側島製罐は、「宝物を託される人になろう」というビジョンを掲げ、「社員の人生が豊かになることが良い経営に繋がる」という信念の下、従来型の指示命令や決裁・マネジメントの仕組みを廃止し、経費利用も各社員の自由、給与も役割も社員が自分で決定する「自己申告型報酬制度」という人事給与制度を導入するなど、新しい時代の組織づくりに挑戦し、それが経営状況の改善など一定の成果に繋がっていることも高く評価いただきました。

■代表取締役 石川 貴也よりコメント

「この度、新たに創設された『LOVED COMPANY賞』をいただいて大変光栄に存じます。この賞は、日頃から会社の未来を信じ、共に挑戦し続けてくれている全社員やそのご家族の皆様、当社と一緒にお仕事をしてくださる皆様のおかげであり、心からお礼申し上げます。『良い人生からしか良い仕事は生まれない』という信念をこれからも貫いて、今回の受賞に恥じない経営をこれからも続けて参ります。そして、このような活動を通じて、中小企業や缶業界の潜在的な魅力や楽しさを世の中に伝えていけたら嬉しいです。」

■Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2025-2026 について

『Forbes JAPAN』が主催する本アワードは、「グローバル市場の開拓」「地域への貢献」「稼ぎ続ける力」においてジャイアンツ級の輝きを放つ、創業10年以上、売上高200億円未満、従業員500人以下の中小企業（SMALL GIANTS）を表彰し、その挑戦に光を当てることを目的としています。2025-2026年版では、人的資本経営を評価する「LOVED COMPANY賞」が新設されました。

（イベントは2025年11月26日に開催。）

https://forbesjapan.com/feat/small_giants/event2025.html



■側島製罐株式会社について

社名：側島製罐株式会社

所在地：愛知県海部郡大治町西条字附田89

代表者：代表取締役 石川貴也

事業内容：一般缶の製造販売・プレス加工

資本金：4,900万円

創業：1906年4月

法人設立：1942年7月28日