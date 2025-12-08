「学び」が報われない組織。7割が「学習成果と評価が連動していない」と回答。CANTERA HR Insight Report（Vol.5）で判明した「学習する組織」の障壁。

LUF株式会社CANTERA ACADEMYはこちら :https://luf.co.jp/cantera-academy/

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾 司）は、当社が運営する人事向け学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の会員を対象とした定点調査シリーズ『CANTERA HR Insight Report』の第5弾調査結果を発表いたします。

本調査から、従業員の自律的な学習を促す上での最大の障壁は、従業員の意欲の問題以前に、「経営層の関心の薄さ」と「学習が評価・処遇に報われない仕組み」にあることが明らかになりました。

■ 調査結果から見えた主なインサイト

「学び損」になっていないか？ 7割が「評価に結びついていない」と回答 従業員の学習成果やスキルアップが人事評価や昇進・昇格に結びついているかという問いに対し、70%が「あまり結びついていない」「全く結びついていない」と回答しました。

従業員に自律的な学習を求めながらも、会社としてその成果を処遇に反映する仕組みが整っていない、「やりがい搾取」になりかねない現状が浮き彫りになりました。

経営層・管理職の4割は「学習に無関心」 経営層や管理職のスタンスについて、約4割が「あまり関心がなく、自主性に任せている」または「非協力的」と回答しました。

この「無関心・放任」の姿勢が、現場での学習文化醸成を阻む大きな要因となっていることが伺えます。

現場が求めているのは「失敗の許容」と「インセンティブ」 学習する組織を創るために必要なアプローチとして、「失敗を許容し、挑戦から学ぶことを奨励する文化」や「業務の振り返り（リフレクション）の定着」が多くの支持を集めました。

また、人事が最初に取り組むべきこととして、最も多く挙げられたのが「学習成果を評価に反映させるなど、インセンティブの仕組みを設計すること」（40%）でした。精神論ではなく、心理的安全性と具体的な報酬設計こそが変革の鍵であると、人事担当者は認識しています。

■ 調査概要

正式名称：「飛躍の下期」- 従業員の自律的成長を促すキャリア開発支援の現在地 定点調査 Vol.4

調査期間：2025年10月1日～2025年10月31日

調査対象：人事向け学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の会員

■ 12月度調査（Vol.6）のテーマについて

2025年最後の調査となる12月度は、「人事の2025年総括と2026年アジェンダ」をテーマに、激動の1年を振り返りつつ、来年人事が注力すべき重要課題について深掘りしてまいります。

■ アンケートへのご参加方法と回答特典

本調査は、CANTERA ACADEMY会員限定で毎月実施いたします。

