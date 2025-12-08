栗山米菓の“ひなあられ”に人気キャラクターが登場！12月15日（月）発売「ちいかわ」「それいけ！アンパンマン」「サンリオキャラクターズ」など勢ぞろい
“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、ひなまつりシーズンに向けて人気キャラクターとコラボレーションした「ひなあられ」シリーズを、2025年12月15日（月）より発売します。
今年は「ちいかわ」「それいけ！アンパンマン」「サンリオキャラクターズ」など、子どもから大人まで楽しめるキャラクターが登場し、家族で楽しむ華やかなひなまつりを演出します。
■特徴
栗山米菓のひなまつりシリーズは、長年愛され続ける定番商品に加え、トレンド感あるキャラクター を取り入れた豊富なラインナップが特徴です。「それいけ！アンパンマン」、「サンリオキャラクターズ」、「ちいかわ」とのコラボ商品をラインナップしました。
■あられについて (※「チョコひなあられ」を除く)
ハート型・丸型の2種類、色は白・ピンク・緑の3種類。チョコひなあられを除き8大アレルゲン不使用
■商品ラインナップ
1．チョコひなあられ
まろやかなスイートチョコでコーティングしたひなあられで、ひなまつり限定の「ちいかわ」たちが描かれた愛らしいパッケージです。「26アニメちいかわチョコひなあられ」
2．お手頃価格のミニサイズひなあられ
食べきりサイズ・お手頃価格で、新規顧客層にもアプローチします。
世代を超えて愛される「ミニアンパンマンひなあられ」「Sアンパンマンひなあられ」
Z世代にも人気のクロミ・マイメロディの「Sサンリオキャラクターズ ひなあられ」
3．売れ筋の巾着ひなあられ
毎年人気の商品です。巾着型のパッケージは飾ってもかわいらしく、プチギフトにもぴったりです。「巾着サンリオキャラクターズ ひなあられ」
「巾着アンパンマンひなあられ」
4．大袋サイズの「星たべよ」
日常使いにも便利な大袋タイプ。甘いものが苦手な人の“ひなあられ代わり”としても人気で、ひなまつり以外のおやつにもぴったりです。「26HMアニメちいかわ星たべよ」
5．シェアできる分包タイプのひなあられ
小袋サイズのひなあられが8袋入った、シェアしやすいタイプです。お子さま同士の集まりやイベントなど、みんなで分け合って楽しめます。「8Pアンパンマンひなあられ」
■販売場所
全国のスーパー、ドラッグストア、公式オンラインショップ等（期間限定）
Befco公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/
■ 会社概要
社名 株式会社栗山米菓
本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地
代表者 代表取締役社長 栗山 大河
設立 1949年2月5日
社員数 約750名（男性52%、女性48%）
資本金 8,677万円
事業内容 米菓の製造・販売
主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など
■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは
「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。
■事業内容
「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。
“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。
■その他会社データ(2024年度)
売上 268億円
平均年齢 37歳
平均勤続年数 約15年
育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）
育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）
※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/
■ 代表取締役社長プロフィール
栗山 大河（くりやま たいが）
生年月日：1994年4月30日（31歳）
成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。
