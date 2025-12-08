栗山米菓の“ひなあられ”に人気キャラクターが登場！12月15日（月）発売「ちいかわ」「それいけ！アンパンマン」「サンリオキャラクターズ」など勢ぞろい

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、ひなまつりシーズンに向けて人気キャラクターとコラボレーションした「ひなあられ」シリーズを、2025年12月15日（月）より発売します。

今年は「ちいかわ」「それいけ！アンパンマン」「サンリオキャラクターズ」など、子どもから大人まで楽しめるキャラクターが登場し、家族で楽しむ華やかなひなまつりを演出します。

■特徴

栗山米菓のひなまつりシリーズは、長年愛され続ける定番商品に加え、トレンド感あるキャラクター を取り入れた豊富なラインナップが特徴です。「それいけ！アンパンマン」、「サンリオキャラクターズ」、「ちいかわ」とのコラボ商品をラインナップしました。

■あられについて (※「チョコひなあられ」を除く)

ハート型・丸型の2種類、色は白・ピンク・緑の3種類。チョコひなあられを除き8大アレルゲン不使用

■商品ラインナップ

1．チョコひなあられ

まろやかなスイートチョコでコーティングしたひなあられで、ひなまつり限定の「ちいかわ」たちが描かれた愛らしいパッケージです。「26アニメちいかわチョコひなあられ」

2．お手頃価格のミニサイズひなあられ

食べきりサイズ・お手頃価格で、新規顧客層にもアプローチします。

世代を超えて愛される「ミニアンパンマンひなあられ」「Sアンパンマンひなあられ」

Z世代にも人気のクロミ・マイメロディの「Sサンリオキャラクターズ ひなあられ」

3．売れ筋の巾着ひなあられ

毎年人気の商品です。巾着型のパッケージは飾ってもかわいらしく、プチギフトにもぴったりです。「巾着サンリオキャラクターズ ひなあられ」

「巾着アンパンマンひなあられ」

4．大袋サイズの「星たべよ」

日常使いにも便利な大袋タイプ。甘いものが苦手な人の“ひなあられ代わり”としても人気で、ひなまつり以外のおやつにもぴったりです。「26HMアニメちいかわ星たべよ」

5．シェアできる分包タイプのひなあられ

小袋サイズのひなあられが8袋入った、シェアしやすいタイプです。お子さま同士の集まりやイベントなど、みんなで分け合って楽しめます。「8Pアンパンマンひなあられ」

■販売場所

全国のスーパー、ドラッグストア、公式オンラインショップ等（期間限定）

Befco公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2024年度)

売上 268億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（31歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-114-4e2554b3944f28b1117dee5b30dd3b4c.pdf

【報道各位 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 広報担当

メールアドレス：publicity@befco.jp

TEL 025-259-0155

【お客様 お問い合わせ先】

(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893