栗山米菓の“ひなあられ”に人気キャラクターが登場！12月15日（月）発売「ちいかわ」「それいけ！アンパンマン」「サンリオキャラクターズ」など勢ぞろい

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、ひなまつりシーズンに向けて人気キャラクターとコラボレーションした「ひなあられ」シリーズを、2025年12月15日（月）より発売します。


今年は「ちいかわ」「それいけ！アンパンマン」「サンリオキャラクターズ」など、子どもから大人まで楽しめるキャラクターが登場し、家族で楽しむ華やかなひなまつりを演出します。




■特徴


　栗山米菓のひなまつりシリーズは、長年愛され続ける定番商品に加え、トレンド感あるキャラクター を取り入れた豊富なラインナップが特徴です。「それいけ！アンパンマン」、「サンリオキャラクターズ」、「ちいかわ」とのコラボ商品をラインナップしました。



■あられについて　(※「チョコひなあられ」を除く)


ハート型・丸型の2種類、色は白・ピンク・緑の3種類。チョコひなあられを除き8大アレルゲン不使用




■商品ラインナップ


1．チョコひなあられ


まろやかなスイートチョコでコーティングしたひなあられで、ひなまつり限定の「ちいかわ」たちが描かれた愛らしいパッケージです。「26アニメちいかわチョコひなあられ」


2．お手頃価格のミニサイズひなあられ


食べきりサイズ・お手頃価格で、新規顧客層にもアプローチします。


世代を超えて愛される「ミニアンパンマンひなあられ」「Sアンパンマンひなあられ」


Z世代にも人気のクロミ・マイメロディの「Sサンリオキャラクターズ ひなあられ」


3．売れ筋の巾着ひなあられ


毎年人気の商品です。巾着型のパッケージは飾ってもかわいらしく、プチギフトにもぴったりです。「巾着サンリオキャラクターズ ひなあられ」


「巾着アンパンマンひなあられ」


4．大袋サイズの「星たべよ」


　 日常使いにも便利な大袋タイプ。甘いものが苦手な人の“ひなあられ代わり”としても人気で、ひなまつり以外のおやつにもぴったりです。「26HMアニメちいかわ星たべよ」


5．シェアできる分包タイプのひなあられ


小袋サイズのひなあられが8袋入った、シェアしやすいタイプです。お子さま同士の集まりやイベントなど、みんなで分け合って楽しめます。「8Pアンパンマンひなあられ」






■販売場所


全国のスーパー、ドラッグストア、公式オンラインショップ等（期間限定）


Befco公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/


■ 会社概要


社名　　　株式会社栗山米菓


本社　　　新潟県新潟市北区新崎2661番地


代表者　　代表取締役社長　栗山 大河


設立　　　1949年2月5日


社員数　　約750名（男性52%、女性48%）


資本金　　 8,677万円


事業内容　 米菓の製造・販売


主要商品　「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など



■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは


「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。



■事業内容


「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。


“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。




■その他会社データ(2024年度)


売上 　　　　268億円


平均年齢 37歳


平均勤続年数 約15年


育児休業取得率　女性100％、男性100％（2023年度より継続中）


育休取得後復帰率　女性100％、男性100％（2023年度より継続中）


※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/


■ 代表取締役社長プロフィール


栗山 大河（くりやま たいが）


生年月日：1994年4月30日（31歳）


成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。


＜公式サイト＞


トップページ　　 　https://www.befco.jp/


リクルートサイト 　https://recruit.befco.jp/


Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/


https://prtimes.jp/a/?f=d63435-114-4e2554b3944f28b1117dee5b30dd3b4c.pdf

