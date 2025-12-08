【緊急開催】本日12月8日(月)スタート！駿河屋.JP「クリスマスセール第2弾」
株式会社 駿河屋
最大91％OFF！4日間限定で、ゲームやグッズが超特価に！
最大91％OFF！4日間限定で、ゲームやグッズが超特価に！
株式会社 駿河屋（本社所在地：静岡県静岡市葵区伝馬町5-4）は、運営するネット通販ショップ「駿河屋.JP」で12月8日(月)昼12:00から「クリスマスセール第2弾」を実施いたします。
最大91％OFF！豪華ラインナップが今だけの特価に！
ゲーム、アニメグッズ、トレカ、プラモデルなど前回のクリスマスセールを上回る、さらにパワーアップした豪華ラインナップが登場します。
新品・中古のセール目玉アイテムは、大幅値下げで大放出いたします。早い者勝ちのレアなアイテムもお見逃しなく。
また、通常の開催ジャンルを超える大規模な「タイムセール」や、対象ジャンルをまとめて買うと割引になる「まとめうりセール」も同時開催。
税込999円以上お買い上げで「送料無料・代引き手数料無料キャンペーン」も実施いたします。
今すぐ特設ページでセールアイテムをチェック！
お子さまや、お友だちへ、そして自分へのごほうびクリスマスプレゼントも、まとめて駿河屋.JPでお買い求めください。
◆セール期間
12月8日(月)12:00～12月11日(木)23:59
◆クリスマスセール第2弾 特設ページ
https://www.suruga-ya.jp/feature/sale2512-2/index.html
◆駿河屋.JP
https://www.suruga-ya.jp/
【会社概要】
株式会社 駿河屋
https://www.suruga-ya.co.jp/
業種：商業（卸売業、小売業）
所在地：静岡県静岡市葵区伝馬町5-4
代表者名：杉山綱重