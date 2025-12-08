ベカ・ミケルタゼ選手 双方合意の上契約解除のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、モンテディオ山形ではベカ・ミケルタゼ選手と双方合意の上、契約解除をすることとなりましたので、お知らせいたします。

ベカ・ミケルタゼ Mikeltadze BEKA

生年月日：

1997年11月26日（28歳）

出身地：

ジョージア

身長体重：

185cm、75kg

ポジション：

FW

利き足：

両足

所属歴：

FC Zestaponi (ジョージア) - FC Dinamo Tbilisi (ジョージア) - FC Rustavi (ジョージア) - Anorthosis Famagusta FC (ギリシャ) - FC Rubin Kazan (ロシア) - FC Rotor Volgograd (ロシア) - Xanthi Football Club (ギリシャ) - Newcastle Jets FC (オーストラリア) - 光州FC (韓国) - モンテディオ山形

その他の経歴：

U-17ジョージア代表(2013-14) - U-19ジョージア代表(2015-16) - U-21ジョージア代表(2017-18) - ジョージア代表(2020)

通算出場記録：

- J2リーグ戦 通算4試合出場0得点- リーグカップ戦 通算2試合出場0得点- 天皇杯 通算0試合出場0得点ベカ・ミケルタゼ選手コメント

みなさんへ

クラブを離れることになりました。いろいろあって大変な1年でしたが、その中で本当に自分のそばにいて助けてくれた“本物の仲間”の存在を強く感じました。チームメイトのみんな、本当にありがとう。

自分の悩みに寄り添ってくれた人もいて、とても感謝しています。

とにかく、このクラブで過ごした時間は素晴らしい経験でした。

本当にこのクラブでプレーしたかったけれど、状況が変わってしまいました。

それでも、この素晴らしい国でたくさんの良いものを見られたことに感謝しています。

そして最後に、最も大切なことを伝えたいです。僕たちを支えてくれたサポートは本当に素晴らしかった。山形のファンのみなさん、あなたたちは本当に最高です。

応援してくれてありがとう。