【AI時代必須のスキル】リスキル、OSINT（オープンソースインテリジェンス）研修をリリース - 検索演算子とAIを活用し、不正調査・競合分析に役立つ高度な情報収集・分析力を習得

株式会社リスキルは、情報収集・分析力を強化するための新研修『OSINT（オシント）研修』の提供を開始しました。

OSINT（Open Source Intelligence）は、SNSや公的機関の公開情報など、一般にアクセス可能なオープンソース情報を収集・分析し、価値あるインテリジェンスを導き出す手法です。本研修では、検索演算子の高度な利用やAI活用を含む効率的な情報収集テクニックを実践的に習得できます。さらに、個人情報保護法や著作権法といった法的観点に基づくリスク対策を深く理解します。情報爆発時代に必須とされる、不正調査や競合分析に役立つ高度な情報収集能力と適切なリスク管理体制の構築につながる内容です。

OSINT（オシント）研修【AI活用による情報探索と分析】(https://www.recurrent.jp/listings/conveying-comprehension-osint)

受講対象

若手社員、中堅社員、管理職など、情報収集・分析が必要な方。

身に付くスキルや目的

本研修は、OSINTの技法を用い、情報収集・分析力を高め、企業での活用とリスク管理体制の構築を目指します。以下の成果を習得できます。

- OSINTの定義、歴史、強みを理解し、情報爆発時代に注目される背景と企業における活用可能性を把握する。- 検索演算子の高度な利用法やAI利用を含む効率的な収集テクニックを習得する。- 個人情報保護法や著作権法など、OSINT活用の際に注意すべき法的・倫理的側面に基づくリスク対策を理解できる。- 不正調査や競合分析に役立つ高度な情報収集・分析スキルを身に付けられる。研修カリキュラムを一部抜粋

本研修は、「OSINTの基礎理解」「実践的な情報収集テクニック」「リスク対策と実践」の3つのステップで構成されています。

1. OSINTの基礎理解：【ゴール】OSINTの定義と特徴を理解し、企業における活用可能性を把握する

- OSINTとは何か [OSINTの定義/OSINTの歴史と発展/OSINTの特徴と強み]- OSINTが注目される背景 [情報爆発時代の到来/サイバー脅威とセキュリティリスクの増大/企業活動の複雑化とコンプライアンス要求]- 企業での活用事例 [不正調査・内部監査/採用活動とバックグラウンドチェック/競合分析と市場調査など]

2. 実践的な情報収集テクニック：【ゴール】効率的に情報を収集するテクニックを身につける

- 検索エンジンの高度な活用 [検索演算子の活用/効果的なキーワード選定/Google検索以外の検索エンジン活用]- AIによる情報収集 [AIを使った情報収集の利点/AI情報の注意点/効果的なプロンプト（質問文）の作り方]- ソーシャルメディアからの情報収集 [Xでの情報収集テクニック/LinkedInでのビジネス情報収集など]

3. リスク対策と実践：【ゴール】企業におけるOSINT導入のリスク対策を理解し、適切に運用できるようになる

本研修の特徴

- OSINT活用の倫理・法的観点 [個人情報保護法との関係/不正アクセス禁止法との関係/著作権法との関係]- 企業におけるOSINT導入プロセス [ステップ1：目的と範囲の明確化/ステップ4：ルールとガイドラインの策定など]

実践性とリスク管理を両立させる３つの柱本研修は、オープンソースの情報を用いたOSINTの定義と実践的な情報収集・分析テクニックを習得し、適切なリスク管理体制の確率を目指します。

1. OSINTの定義と企業における活用可能性を把握する

OSINTの定義、歴史、強みを理解し、情報爆発時代に注目される背景を把握します。不正調査や競合分析などの具体的な企業活用事例も把握できます。

2. 検索演算子やAI利用など効率的な収集テクニックを習得する

Google検索以外の活用や検索演算子の利用法を深く理解します。また、AIを使った情報収集の利点や注意点、効果的なプロンプトの作り方も習得できます。

3. 個人情報保護法など法的観点に基づくリスク対策を理解する

個人情報保護法、不正アクセス禁止法、著作権法など、OSINT活用の際に注意すべき倫理的・法的側面を理解します。適切な導入プロセスを把握することで、組織的なコンプライアンス体制を強化できます。

また、リスキルは、講師陣が豊富なビジネス経験と講師経験を持ち、一社研修での講師満足度は5段階中平均4.75（2025/3期実績）という高水準を実現しています。研修のカスタマイズや人数変更に追加料金はかからず、明瞭価格で質の高い研修が実施可能です。

リスキルが提供する専門性：企業の人材育成を力強くサポート

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、料金一律の明瞭価格で実践的かつ高品質な研修を提供することで、企業の継続的な人材育成を支援しています。

本研修は、現代のビジネスパーソンに必須の情報収集・分析能力を、法的・倫理的な枠組みの中で身に付けることを目指しており、企業のリスク管理と事業競争力強化に貢献すると確信しております。

今後もリスキルは、企業の皆様が直面する課題を解決するため、生成AI活用やデータ分析など、社会の変化に対応した専門性の高い研修ラインナップを拡充してまいります。

株式会社リスキル 会社概要

株式会社リスキルは、すべての研修が料金一律という明瞭価格と、実践的で高品質な研修を提供することで、研修を実施しやすい環境を整えています。階層別研修、テーマ別研修、職種別研修、IT研修など幅広いカテゴリの社員研修を一社研修、公開講座、動画講座で展開しており、日本全国およびオンラインで研修提供が可能です。

- 社名: 株式会社リスキル- 事業内容: 社員研修・企業研修の提供（例：OSINT（オシント）研修(https://www.recurrent.jp/listings/conveying-comprehension-osint) など）- お問い合わせ: 0120-299-194 (電話受付：月～金 9:00-19:00、土日祝も研修実施)- コーポレートサイト: https://www.recurrent.jp(https://www.recurrent.jp/corp)/corp(https://www.recurrent.jp/corp)- 研修サイトトップ：https://www.recurrent.jp- 講師派遣型一社研修：https://www.recurrent.jp/customize