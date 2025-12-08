地域教育のデジタル格差の解消へ。

― 小規模スクールから若者支援団体まで、学びのコミュニティを誰もが活用できる社会へ ―

株式会社アルカドFincs for School

株式会社アルカド（本社：東京都、代表取締役：鶴見豪）は、コミュニティ型学習プラットフォーム『Fincs』において、子どもから若者までの成長を支える多様な教育事業者向けサービス『Fincs for School』を2025年12月21日より提供開始いたします。

Fincsは2024年1月の開始以来、投資・ビジネス分野の専門家によるコミュニティ学習において累計受講申込者8万人、流通総額18億円を突破。

「学び合い」に特化した設計と、オンライン学習を持続可能にする仕組みが高く評価されています。

今回、その知見を教育現場へ広く開放します。

■ 「教育は地域に根ざした公共財」だからこそ、DX支援が必要

教育のデジタル化は進む一方で、現場には依然として課題があります。

- 小・中規模の学習塾、スポーツ教室、文化スクールなどはIT整備や運営効率化が難しい- ツールが分散し、先生が事務作業に追われてしまう- 地域によって学びの機会に格差が生じている- デジタル化が進むほど「先生と子どもが向き合う時間」が減ってしまう

アルカドは、教育が持つ 「地域に根ざした信頼関係」 と「子どものリアルな体験」 を何より重要視しています。

これらをデジタルで置き換えるのではなく、教育者が本来の価値である“体験を生み出す役割”に集中できるようにする支援こそDXの本質と考え、Fincs for Schoolを開発しました。

■ Fincs for Schoolが提供する価値

Fincs for Schoolは、学習塾、スポーツスクール、文化・芸術教室、プログラミング教室、若者支援団体など、若者の可能性を広げる全ての教育事業者を対象にしています。

＜主な機能と特徴＞

- ライブ授業・動画教材・資料共有・記事・チャットが一体化- 会員管理・決済・ステップメール・ステップDMなど運営に必要な機能をワンストップ化- 一括購入、月額課金、料金プラン毎の閲覧権限など柔軟料金プラン設計ができる- 生徒同士の学び合いを促進し、継続率向上につながるコミュニティ基盤- 最短翌日から利用可能- 利用は「未来ある若者を対象とした教育活動」を行う事業者を対象- 現場が導入しやすい持続可能な価格体系を採用

Fincs for Schoolは、デジタルの力によって先生が子ども・若者と向き合う時間を取り戻せる環境 を実現します。

■ Fincsとは

Fincsは「学び合い」に特化したコミュニティ型学習プラットフォームです。

ライブや動画、資料共有、コミュニティ、会員管理、決済などを統合し、

学習成果を最大化するオンラインコミュニティ学習体験を実現しています。

■ 代表コメント

「教育は、地域に根ざした先生と子どもたちの信頼関係から生まれるものです。

だからこそ、小規模・中規模の教育事業者がDXで不利になる状況を変えたいと考えています。

教育の本質である“リアルな体験”を守りながら、

デジタルが先生の負担を軽減し、子どもや若者と向き合う時間を生み出す。

Fincs for Schoolは、そのための社会的なインフラになっていきたいと考えています。」

- 株式会社アルカド 代表取締役 鶴見豪

■ 申し込み・詳細

Fincs for School 専用ページ

詳細を見る :https://fincs.jp/hp/for-school

■ 株式会社アルカドについて

アルカドは「学び合いの力で、誰もが未来を切り拓ける世界をつくる。」をビジョンに、教育・金融・ビジネスの領域で、学びのコミュニティを支えるテクノロジーを提供しています。

地域差・規模差によって教育機会が制限されない社会の実現を目指し、

学びのプラットフォームを未来の社会インフラへ進化させることを目指しています。