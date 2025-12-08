求人サイト構築クラウド「jobMAKER」パートナー制度を改定　紹介インセンティブ体系をわかりやすく刷新

株式会社ウィルビー

株式会社ウィルビー（東京都台東区、代表取締役：江本亮）は、求人サイト構築クラウド「jobMAKER（ジョブメーカー）」のパートナー制度における紹介インセンティブ内容を改定し、新しい報酬体系での運用を開始しました。求人広告費の高騰を背景に求人サイト構築ニーズが増加していることから、パートナー企業がより紹介しやすい仕組みに見直しました。

■ 制度見直しの背景

採用市場では、企業を取り巻く環境が大きく変化しています。

- 求人広告費の高騰- 広告効果の伸び悩み- 求職者の検索行動による比較強化- 自社求人サイトへの需要増加

これらの状況を背景に、制作会社・広告会社・人材会社を中心に

「クライアントから求人サイトを持ちたいという相談が増えた」

「求人広告に依存しない採用導線をつくりたい」

といった声が寄せられています。

こうしたニーズに合わせ、jobMAKER のパートナー制度を継続利用しやすい形へと改定しました。

■ jobMAKER（ジョブメーカー）について

jobMAKER は、700サイト以上の構築実績を持つ求人サイト構築クラウドです。

業界特化・職種特化といったコンセプトに沿ったサイトを短期間で構築できる点が評価されており、求人メディア・人材紹介・人材派遣・企業の採用部門まで、幅広い採用課題に対応しています。

【パートナー制度：紹介インセンティブの改定内容】

パートナー企業からのご紹介をきっかけに jobMAKER を導入いただいた場合、累計導入数に応じて、1件あたりの報酬が段階的に増える仕組みです。

- 累計 1～4サイト：75,000円／件- 累計 5～9サイト：100,000円／件- 累計 10サイト以上：125,000円／件

※紹介数は累計でカウントします。

【改定のポイント】

【制度詳細・申込】

- 報酬体系をより明確に- 課題相談が多い企業を紹介しやすい仕組みに刷新- 制作会社・広告会社・人材会社の新たな収益源として活用可能

制度の詳細は下記ページからご確認いただけます。

お気軽にお問い合わせください。

▼ jobMAKER パートナー制度

https://jobmaker.jp/salespartner/

■ 会社概要

会社名：株式会社ウィルビー

所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草5-66-5

設立：2017年8月

代表者：代表取締役 江本亮

事業内容：採用支援サービス（jobMAKER、ResuMAKER、HRデータワープ等）の提供

Webサイト：https://willb.co.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社ウィルビー 広報担当

メール：support@willb.co.jp