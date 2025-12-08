立命館大学学術本部公認サークル「立命館コンピュータクラブ」がTechTrainアンバサダーに加盟！

株式会社TechBowl

株式会社 TechBowl（本社：東京都千代田区/ 代表取締役：小澤政生/ 以下、当社）の運営するエンジニア向け教育・HRプラットフォーム「TechTrain」において、立命館大学の公認サークル「立命館コンピュータクラブ」を新たにTechTrainアンバサダーに迎えました。

今回の連携により、同クラブが掲げる「全員で成長する」という理念に共感し、幅広い分野での勉強会やハッカソン、共同開発など、実践的な学びの機会を共に推進してまいります。

団体紹介｜立命館コンピュータクラブ（りつめいかんコンピュータクラブ）

立命館コンピュータクラブ(RCC)では「コンピュータのことならなんでも」をテーマに約60名の会員がプログラミング、DTM、映像制作などに取り組んでいます。分野別に週1回程度活動し、年2回の大規模イベントを目標に技術向上を目指しています。興味のある分野の知識を共有し合い、全員で成長することを大切にしています。

代表者コメント｜アンバサダー活動への意気込み

学内で行ったハッカソンの様子。イベントMonkey Conference Partyでの団体紹介の様子

「幅広い分野の勉強会やハッカソン、企業との共同開発など、TechTrainとの連携を通じて実践的な挑戦の機会を増やしていきたいと考えています。」

TechTrainアンバサダーを募集中！

TechBowlでは、全国の大学や高専などの開発系学生団体との提携を進めており、TechTrainアンバサダーとして一緒に活動してくれる団体を募集しています。

興味のある方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

▶︎ アンバサダーお問い合わせフォーム(https://www.jicoo.com/t/Iay6iPBe4Klq/f/YH_web-ig7Le)

※フォームのお問い合わせ区分は「その他」を選択の上、お問い合わせ内容にアンバサダー希望の旨をご回答ください。後日、弊社担当者よりご連絡差し上げます。

⬛︎ TechTrain について

TechTrain

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から6年でユーザー数9,500名を突破。現在70社150名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev/)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

TechTrain スクール(https://service.techtrain.dev/school)

有名IT企業で働くテックリードクラス以上のメンターから実務で活躍するためのスキルを学ぶことができるエンジニアスクールです。ITエンジニアを目指す社会人や学生を支え、学びから転職までを一貫してサポートします。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは以下のフォームでお受け付けしております。

また、Eメール（sales@techbowl.co.jp）でもお問い合わせいただけます。

サービスの紹介はこちらから :https://service.techtrain.dev/TechTrainについては、こちらからご確認ください。お問い合わせ先 :https://www.jicoo.com/t/Iay6iPBe4Klq/f/YH_web-ig7Le法人のお客様は、こちらからお問い合わせください。