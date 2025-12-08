アイデムフォトギャラリー［シリウス］山崎 雅子　写真展「おちこち-日本の情景＃1-」  期間：2025年12月11日（木）～12月17日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は山崎 雅子 写真展「おちこち-日本の情景＃1-」を12月11日（木）～12月17日（水）に開催いたします。

山崎 雅子 写真展「おちこち-日本の情景＃1-」

今展は、10年～20年程以前の日本各所での撮影によるものです。

年数が経っていても、この風景や光景を、懐かしさをもった情景として観ることができるのではないだろうかと思う。

光は昔も今も等しく宿り、草花や風合いをもつ壁や、地面、地物にも時を超えた存在として眼前に現れます。その瞬間の色彩の美しさや独特のフォルム等に魅かれて撮った写真です。 （カラー 6×6版 34点）

写真展の様子は「シリウスブログ」でもご紹介します！

■シリウスブログ

https://www.photo-sirius.net/blog/

■シリウス公式Facebook

https://www.facebook.com/photo.sirius

[お問い合わせ]

アイデムフォトギャラリー シリウス事務局

TEL：03‐3350‐1211

https://www.photo-sirius.net/