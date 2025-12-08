絵本作家・安野光雅 生誕１００周年記念　絵本『地球は日時計』『なぞなぞ』12月１5日(月)刊行

株式会社 福音館書店

株式会社福音館書店 (代表取締役社長:佐藤潤一) は、2026年に『ふしぎなえ』『旅の絵本』などで知られる絵本作家・安野光雅さんの生誕100年を迎えることを記念して、『地球は日時計』と『なぞなぞ』を2025年12月15日(月)に刊行します。

絵本作家・安野光雅さんは、1926年に島根県津和野町に生まれました。戦後に美術教員として上京し、教員のかたわら、本の装丁などを手がけます。そして1968年に文字のない絵本『ふしぎなえ』で絵本作家デビューすると、その後も『ＡＢＣの本』『旅の絵本』など、斬新なコンセプトと緻密で美しい水彩画が特長の作品を数多く生み出し、1984年には国際アンデルセン賞を受賞するなど、日本を代表する絵本作家の一人となりました。

今回、2026年に安野さんの生誕100年を迎えることを記念し、福音館書店の月刊絵本の作品として刊行され品切れとなっていた2作品を、ハードカバーとして刊行します。

『地球は日時計』は、小学生向けの月刊かがく絵本「たくさんのふしぎ」の1985年11月号として刊行された作品です。月刊絵本での刊行時は、しかけを自作する仕様でしたが、今回はしかけが飛び出す絵本にしており、絵本を開くと「日時計」が立ち上がり、地球の自転や公転といった知識として知ってはいても体感することは難しい「地球そのものの運動」を体験できます。

『なぞなぞ』は、安野さんが2020年に亡くなられた翌年に、月刊絵本「こどものとも」2021年3月号として刊行された最晩年の作品です。シンデレラや桃太郎、七福神に火星人など、誰もが知っている空想の世界の住人たちを題材に、なぞなぞで遊びながらめぐる、安野さんの空想の美術館のような絵本になっています。

■作品概要

書名：『地球は日時計』

著者：安野光雅 作

刊行日：2025年12月15日

定価：3,960円 (税込)

サイズ：26×20cm

ページ数：28ページ

内容紹介：規則正しく時間を刻む日時計は、私たちに「地球が回っている」ことを教えてくれます。安野光雅さんの美しい絵と立体的なしかけで、地球の運動と時間の関係を考える科学絵本です。

■作品概要

書名：『なぞなぞ』

著者：安野光雅 作・絵

刊行日：2025年12月15日

定価：1,320円 (税込)

サイズ：27×20cm

ページ数：32ページ

内容紹介：桃太郎にドラキュラ、七福神……。見たことはなくても知っているひとたちを、安野光雅さんが絵にしました。なぞなぞで遊びながらめぐる、安野さんの空想の美術館です。

■安野光雅（あんのみつまさ）さんプロフィール

島根県津和野町生まれ。戦後に美術教員として上京し、教員のかたわら、本の装丁などを手がける。1968年、『ふしぎなえ』（福音館書店）がはじめての絵本。「こどものとも」では、『さかさま』『ふしぎなさーかす』『もりのえほん』『あいうえおみせ』『しりとり』『なぞなぞ』。単行本に『ABCの本』『あいうえおの本』『天動説の絵本』『もじあそび』『はじめてであうすうがくの絵本１～３』「旅の絵本」シリーズ全10巻『かんがえる子ども』（以上、福音館書店）、『魔法使いのABC』〈共著〉（童話屋）、『繪本 平家物語』『繪本 即興詩人』（講談社）、『野の花と小人たち』（岩崎書店）、「安野光雅・文集」全6冊（筑摩書房）、『絵のある人生』（岩波書店）、『昔の子どもたち』（NHK出版）、『繪本 三國志』（朝日新聞出版）、『若き芸術家たちへ』〈共著〉『絵の教室』（中央公論新社）など多数。

■「かんがえることは生きることフェア」について

さまざまな「かんがえる」をテーマに、関連する絵本や読み物をラインナップした「かんがえることは生きることフェア」を、現在一部書店で実施中です。安野光雅さんの新刊やロングセラー絵本も本フェアの対象商品として展開予定です。