声優オリジナルパソコン【Type:YOU -タイプユー-】第126弾は内田秀さん！2025年12月8日(月)正午よりスマッシュコアで受注開始！

写真拡大 (全2枚)

株式会社スマッシュコアエンターテインメント

株式会社スマッシュコア エンターテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役：福池 功）は、自社が運営する『オンリーワンPCストア【スマッシュコア】』にて、2025年12月8日(月)正午より声優オリジナルパソコン【Type:YOU（タイプユー）】シリーズ第126弾の受注を開始いたします。受付期間は2026年2月9日(月)までの期間限定となります。
特設サイト：https://www.smashcore.com/type_you_126.html




■【Type:YOU -タイプユー-】第126弾 詳細

第126弾は声優【内田秀さん】を迎え、購入者が注文時に指定したオリジナルセリフ2つを個別収録。さらに“あなたの名前を呼んでくれる”特別仕様で、世界に一台だけのオリジナルパソコンをお届けします。オリジナルデスクトップテーマは全5種類。システムボイスは今回のためだけに新録され、完全受注生産で仕上げる限定モデルです。詳細な製品スペックは特設サイトにてご確認ください。



１：本体の外観（天板・背面）のコンセプトを内田秀さん自身がデザイン
２：オリジナルデスクトップテーマ5種を収録（システム音声20ワード×5種＝合計100ワード）
３：注文時に指定した“名前＋セリフ2つ”を個別収録してお届け
４：「宛名入りサイン色紙」が当たる購入者キャンペーンを同時開催
５：内田秀さんのお誕生日、2026年5月24日（日）にお届け予定！
内田秀さんの誕生日に、世界に一台しかないあなただけのパソコンをお届け。
※物流・天候などの影響で、予定通りのお届けが叶わない場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。


【声優さんプロフィール】


内田　秀さん（うちだ　しゅう）


【代表作】


・『ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』ミア・テイラー役


・『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』ジル・サーヴェル役


・『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』グレイス・マーティラス





権利表記：(C)Just Pro Voice Inc.


【会社概要】

商号：株式会社スマッシュコアエンターテインメント


代表者：代表取締役 福池 功（フクイケ イサオ）


所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F


設立：2012年03月


事業内容：広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営


資本金：500万円


URL：https://www.smashcore.co.jp/


【声優オリジナルパソコン [Type:YOU] シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】

オンリーワンPCストア [スマッシュコア]


E-Mail：e-store@smashcore.com