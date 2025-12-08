声優オリジナルパソコン【Type:YOU -タイプユー-】第126弾は内田秀さん！2025年12月8日(月)正午よりスマッシュコアで受注開始！

株式会社スマッシュコアエンターテインメント

株式会社スマッシュコア エンターテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役：福池 功）は、自社が運営する『オンリーワンPCストア【スマッシュコア】』にて、2025年12月8日(月)正午より声優オリジナルパソコン【Type:YOU（タイプユー）】シリーズ第126弾の受注を開始いたします。受付期間は2026年2月9日(月)までの期間限定となります。

特設サイト：https://www.smashcore.com/type_you_126.html

■【Type:YOU -タイプユー-】第126弾 詳細

第126弾は声優【内田秀さん】を迎え、購入者が注文時に指定したオリジナルセリフ2つを個別収録。さらに“あなたの名前を呼んでくれる”特別仕様で、世界に一台だけのオリジナルパソコンをお届けします。オリジナルデスクトップテーマは全5種類。システムボイスは今回のためだけに新録され、完全受注生産で仕上げる限定モデルです。詳細な製品スペックは特設サイトにてご確認ください。

１：本体の外観（天板・背面）のコンセプトを内田秀さん自身がデザイン

２：オリジナルデスクトップテーマ5種を収録（システム音声20ワード×5種＝合計100ワード）

３：注文時に指定した“名前＋セリフ2つ”を個別収録してお届け

４：「宛名入りサイン色紙」が当たる購入者キャンペーンを同時開催

５：内田秀さんのお誕生日、2026年5月24日（日）にお届け予定！

内田秀さんの誕生日に、世界に一台しかないあなただけのパソコンをお届け。

※物流・天候などの影響で、予定通りのお届けが叶わない場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

【声優さんプロフィール】

内田 秀さん（うちだ しゅう）

【代表作】

・『ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』ミア・テイラー役

・『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』ジル・サーヴェル役

・『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』グレイス・マーティラス

権利表記：(C)Just Pro Voice Inc.

【会社概要】

商号：株式会社スマッシュコアエンターテインメント

代表者：代表取締役 福池 功（フクイケ イサオ）

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F

設立：2012年03月

事業内容：広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営

資本金：500万円

URL：https://www.smashcore.co.jp/

【声優オリジナルパソコン [Type:YOU] シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】

オンリーワンPCストア [スマッシュコア]

E-Mail：e-store@smashcore.com