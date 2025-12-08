声優オリジナルパソコン【Type:YOU -タイプユー-】第126弾は内田秀さん！2025年12月8日(月)正午よりスマッシュコアで受注開始！
株式会社スマッシュコア エンターテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役：福池 功）は、自社が運営する『オンリーワンPCストア【スマッシュコア】』にて、2025年12月8日(月)正午より声優オリジナルパソコン【Type:YOU（タイプユー）】シリーズ第126弾の受注を開始いたします。受付期間は2026年2月9日(月)までの期間限定となります。
特設サイト：https://www.smashcore.com/type_you_126.html
■【Type:YOU -タイプユー-】第126弾 詳細
第126弾は声優【内田秀さん】を迎え、購入者が注文時に指定したオリジナルセリフ2つを個別収録。さらに“あなたの名前を呼んでくれる”特別仕様で、世界に一台だけのオリジナルパソコンをお届けします。オリジナルデスクトップテーマは全5種類。システムボイスは今回のためだけに新録され、完全受注生産で仕上げる限定モデルです。詳細な製品スペックは特設サイトにてご確認ください。
１：本体の外観（天板・背面）のコンセプトを内田秀さん自身がデザイン
２：オリジナルデスクトップテーマ5種を収録（システム音声20ワード×5種＝合計100ワード）
３：注文時に指定した“名前＋セリフ2つ”を個別収録してお届け
４：「宛名入りサイン色紙」が当たる購入者キャンペーンを同時開催
５：内田秀さんのお誕生日、2026年5月24日（日）にお届け予定！
内田秀さんの誕生日に、世界に一台しかないあなただけのパソコンをお届け。
※物流・天候などの影響で、予定通りのお届けが叶わない場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
【声優さんプロフィール】
内田 秀さん（うちだ しゅう）
【代表作】
・『ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』ミア・テイラー役
・『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』ジル・サーヴェル役
・『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』グレイス・マーティラス
権利表記：(C)Just Pro Voice Inc.
【会社概要】
商号：株式会社スマッシュコアエンターテインメント
代表者：代表取締役 福池 功（フクイケ イサオ）
所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F
設立：2012年03月
事業内容：広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営
資本金：500万円
URL：https://www.smashcore.co.jp/
【声優オリジナルパソコン [Type:YOU] シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】
オンリーワンPCストア [スマッシュコア]
E-Mail：e-store@smashcore.com