【ロクメイコーヒー】特別なクリスマスを演出、クリスマスブレンドとシュトーレンを2025年12月25日まで販売。素材のおいしさが際立つ大人の贅沢なひとときをお届けします。

株式会社 路珈珈

奈良発祥の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店の運営や通販、卸業を行う株式会社路珈珈（所在地 奈良県奈良市、代表取締役 井田 浩司 以下当社）が運営する「ロクメイコーヒー」は、現在店舗とオンラインで好評販売中のクリスマス限定のコーヒー「クリスマスブレンド」と素材本来の美味しさが自慢の「シュトーレン」を店舗、オンラインショップで2025年12月25日（木）まで販売いたします。日常を「至福のコーヒー時間」に変え、クリスマスを心待ちにするわくわくする心を、日を追うごとに熟成を通して変化するシュトーレンの味わいと、オリジナルの「クリスマスブレンド」とのペアリング体験を通じて深く豊かに味わい尽くす特別な時間を、是非この機会に、お買い求めください。

■クリスマスブレンド：350円/袋

（販売店舗：奈良店、ロクメイベイクス、グランスタ丸の内店、ロクメイコーヒーファクトリー、オンラインショップ）

クリスマスブレンド

ひと口含むと、カシスやクランベリーのような濃厚な果実感。少し冷めてくると、パッションフルーツを思わせるとろっとした質感と甘酸っぱさが顔を出し、後口には、カカオのような上品なコクと余韻が心地よく続きます。クリスマスのひと時を彩るようなブレンドになっていますので、ぜひお楽しみいただけると幸いです。街にライトアップやクリスマスツリーが飾られ始め、楽しい年末が近づいてきたことを感じる季節となりましたね。クリスマスの特別なひと時に特別なブレンドをお届けしたい。

そんな想いからお作りしたクリスマスブレンドは、華やかな酸味としっかりとした甘さを感じられる味わいに仕上げました。カシス、クランベリー、冷めてくるとパッションフルーツのような風味を感じる上品な味わい。フルーティーな味わいが、シュトーレンやクリスマスケーキの甘さもより引き立ててくれるでしょう。このブレンドは、ロクメイコーヒーから皆様へのささやかなクリスマスプレゼント。

コーヒーを通じて特別な時間をお過ごしいただけましたら幸いです。

■シュトーレン：1,890円

（販売店舗：奈良店、ロクメイベイクス、グランスタ丸の内店、オンラインショップ）

シュトーレン

自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店が提案する、最高のペアリング体験を贈るシュトーレン。ROKUMEI COFFEE CO.のフルーティで華やか、かつ優しい甘さのコーヒーの魅力を最大限に引き出すため、シュトーレンにも素材本来のおいしさを活かすことを追求しました。奈良県産古都麦や白神こだま酵母といった厳選素材を使用し、お砂糖の甘さに頼らず、素焚糖や乳製品の穏やかな甘みと旨味で、全体のリッチな満足感を高めています。特筆すべきは、クリームチーズを配合した製法。これにより、お砂糖を減らしたとき特有のパサつきを抑え、しっとり濃厚な口溶けとほのかな心地よい酸味を実現。2週間以上洋酒に漬け込んだ芳醇なドライフルーツと相まって、コーヒーの持つ豊かなフレーバーと心地よく響きあいます。多忙な日常の中、スライスしたシュトーレンと温かなコーヒーが、あなただけの「ささいなひととき」を極上のひとときへと昇華させます。日を追うごとに熟成する味わいを、クリスマスまでの特別なお楽しみとしてお迎えください。

【原材料のこだわり】

・奈良県産小麦粉みやこむぎ使用：しっとり感、嚙むほどに広がる小麦の甘さが特徴

・こだま酵母：白神山地のブナ原生林から発見された酵母、優しい甘さと長時間発酵による熟成した

旨味が出る

・素焚糖：奄美諸島産の未精製きび糖、風味豊かでまろやか。後味に黒糖のような深みのある砂糖

・シママース：輸入天日塩と沖縄の海水を混ぜた塩水を、平釜でじっくり煮詰めて再結晶化させた

塩角がなく、柔らかな塩味。後味がまろやかで、ほのかな甘みが特徴

・乳製品：水を使用せず牛乳と生クリーム使用で口溶けとミルキーなコクを出しました。

・クリームチーズ：クリームチーズ配合で、チーズケーキのようなほのかな酸味とコク出す役割

・ドライフルーツ：クランベリー、オレンジピール、サルタナレーズンをグランマルニエとラム酒に

2週間以上漬け熟成。果実味と芳香を引き出しました。

・ナッツ：香ばしさと食感のコントラスト。

※オンラインでご購入の場合、手提げ紙袋は同梱しておりません。

※価格は全て税込です。

■ロクメイコーヒーとは

ロクメイコーヒーは2025年で創業5１年目を迎える奈良に本店を構えるスペシャルティコーヒーの専門店です。代表の井田は焙煎士（ばいせんし）でもあり、2018年JCRC（ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ https://scaj.org/）にて優勝した経験を持つコーヒースペシャリストです。そのこだわりのコーヒーは、世界中から厳選した高品質なコーヒー豆を独自の製法で自家焙煎し、豆本来の香りや風味を大切にしたこだわりの一杯を提供しています。

そして、ロクメイコーヒーは今年2025年10月、ブランドを立ち上げて10周年を迎えました。これもひとえに地域の皆様をはじめ、たくさんの方々のご支援の賜物であり、その感謝の気持ちをお届けするため、「ブランド10周年記念イベント」を実施し、イベント期間はおかげさまで、多くのお客様から高いご評価をいただきました。そんなロクメイコーヒーでは、コーヒーを通して「幸せの輪を広げる」ことをミッションとして、常日頃より感謝の気持ちを忘れてはいけないとの想いのもと、生産者様とお客様をつなぐ役割こそが企業の使命とし、日々営業に励んでいます。そのため、ロクメイコーヒーの名前の由来とロゴへの想いは、「人が人を呼ぶお店になるように」と願いを込め、古都奈良の天然記念物である鹿と、中国の故事より鹿の群れが互いに鳴いて仲間を呼びあう姿、鹿が鳴くと書いて「鹿鳴（ろくめい）」を掛け合わせ、生産者様・お客様、それを伝える私たちが手を取り円を描き集まっている姿が、ROKUMEI COFFEEの未来に繋がっていく、そんな幸せの形を目指していることを表現しています。

■店舗情報

奈良店

【奈良店】

住所：奈良県奈良市西御門町31

営業時間：8:00～18:00（L.O. 17:30）

席数：40席（テーブル2名掛け32席、カウンター8席）

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイコーヒーファクトリー

【ロクメイコーヒーファクトリー】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1‐20

営業時間：9:00～18:00（L.O.17:30）

店休日：火曜日

駐車場（共有）：110台

（※クリスマスブレンドのみ。シュトーレンの取り扱いはなし）

グランスタ丸の内店

【グランスタ丸の内店】

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

営業時間：7:00～22:00 ※土日祝：7:00~21:00

席数：10席（テーブル1名掛け4席、カウンター6席、スタンディングテーブルあり）

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイベイクス

【ロクメイベイクス】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1-20

営業時間：8:00～17:00（L.O.16:30）

席数：44席（テーブル2名掛け18席、大テーブル8席）

店休日：なし

駐車場（共有）：110台

■物件情報募集中

ロクメイコーヒーでは、グランスタ丸の内店（東京）の出店を皮切りに、出店拡大を計画しています。新規出店物件（用地）情報を募集しておりますので、不動産情報をお持ちの各業者様、不動産の有効活用をお考えの地主様からの情報をお待ちしております。

【出店予定エリア】

関東エリア（東京、神奈川、埼玉、千葉）

関西エリア（大阪、京都、奈良、兵庫）

※立地次第で検討できる可能性もございますので、その他エリアでもご相談ください。

担当：株式会社路珈珈 経営企画室 河原

メール：tomohiko.kawahara@rokumei.coffee

【オンラインショップ情報】

ロクメイコーヒー公式通販サイト https://rokumei.coffee/

ロクメイコーヒー楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/rokumei-coffee/

ロクメイコーヒーAmazon店 https://www.amazon.co.jp/rokumei-coffee

ロクメイコーヒーYahoo!ショッピング店 https://shopping.geocities.jp/rokumei-coffee/

■会社概要

会社名：株式会社路珈珈

代表取締役：井田 浩司

所在地：〒630-8225奈良県奈良市西御門町31

設立：1974年12月

事業内容：コーヒー豆の焙煎、製造、小売（通信販売/喫茶業)・卸売

株式会社路珈珈 公式HP https://www.rococo-coffee.co.jp

ロクメイコーヒー公式Instagram https://www.instagram.com/rokumei_coffee_co._/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

株式会社路珈珈のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/41634

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――