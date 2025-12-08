町のヒーロー車が集合！ 大好評のLaQ公式ガイドブック最新刊『かんたん！つくれる！LaQ２. はたらく車』が12月9日（火）発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、シリーズ110万部を突破したLaQ公式ガイドブックの最新刊として『かんたん！つくれる！LaQ２. はたらく車』を12月9日（火）に発売いたします。

◆ 最新刊は、人気のはたらく車が大集合！

LaQは、わずか7種類のパーツから無限の形を生み出せる日本生まれのパズルブロックです。本書は累計110万部を超える公式ガイドブックの最新刊。

今回は、バスやパトカー、トラックやクレーン車など、人気のはたらく車が大集合！ はじめてのお子さま、小さなお子さまでも作りやすい、わかりやすい組み立て図を多数収録しています。

◆ はじめてでも作りやすい、組み立て図を多数掲載！

LaQは、保育園や幼稚園、放課後児童クラブなどの教育現場でも広く使われています。本書には、ブロック遊びが大好きなお子さまはもちろん、はじめてLaQにふれるお子さまでも作りやすい、ていねいな組み立て図を多数収録。ご家庭での遊びにも最適で、楽しみながら創造力や集中力を育むことができる一冊です。

◆ LaQハカセのアドバイスもたくさん

全国のイベントやSNSで大人気のLaQハカセが、本書でも大活躍。組み立てのコツやオリジナルモデルを生み出す発想法、背景モデルの作り方や、ハマクロンなどのスペシャルパーツを活用するヒントも掲載。LaQの遊び方がさらに広がるアドバイスが満載です。

◆ フォロー＆コメントでLaQ人気商品セットが合計10名様に当たる！SNSキャンペーンも開催

12月9日（火）から、最新刊『かんたん！つくれる！LaQ２.はたらく車』発売を記念したSNSキャンペーンがスタートします。奮って応募ください。

【応募方法】

１.世界文化社公式X（sebunmedia(https://x.com/sebunmedia)）のアカウントをフォローする

２.あったらいいな、欲しいなと思うLaQモデルやガイドブックを、リプライ（返信）機能でコメントする

★リポストすると当選確率アップ！

【当選人数】

合計10名様（Aセット5名様／Bセット5名様）

【賞品】

●Aセット

LaQ ハマクロンコンストラクター はたらく車

LaQ ハマクロンコンストラクター ミニ 白バイ

●Bセット

LaQ ハマクロンコンストラクター はたらく車

LaQ ハマクロンコンストラクター ミニ モンスタートラック

【実施期間】

2025年12月9日（火）～2026年1月12日（月）23:59

詳しくは下記URLからご確認ください。

https://www.sekaibunka.com/news/cat2/173.html

◆ 刊行概要

『かんたん！つくれる！LaQ２. はたらく車』

■発売日：2025年12月9日（火）

■定価：1,100円（税込）

■仕様：B5変型・64ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10152505.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418251537