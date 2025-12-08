電気グルーヴ × West Coast Brewing / コラボレーションビール第4弾の発売が決定！

株式会社WEST COAST

12月10日（水）12:00より、特製ビアグラス付きビールSetを“WCB公式オンラインストア限定”で発売。WCB直営店および全国の取扱店では、同日よりオリジナルラベルの缶ビールを順次販売開始予定です。

2022年より毎年恒例の取り組みとして支持を集めてきた本コラボレーション。4回目となる今回のプロジェクトでは、ビアスタイルの異なる2種類を新たにリリースします。今年も例年と同じく、商品名には電気グルーヴの楽曲タイトルを採用。缶ラベルは、WCBのキャラクター“Hop Dude（ホップ・デュード）”の世界観をベースに、石野卓球氏とピエール瀧氏を描いた、コラボならではの特別仕様に仕上がっています。

【商品情報】※金額は販売店舗によって変動あり

１. Bull Beam Express

Hazy IPA / 7.0% ABV

1150円～（510ｍL）

グレープフルーツやオレンジの鮮やかでジューシーな柑橘感。続いてブドウやベリーのような甘さに、さまざまなフルーツアロマをレイヤード。後味に感じられるグラッシーで優しい苦みと、さらにはジュニパーを思わせる爽やかな飲み心地。

1缶（510mL）あたり、50mgのCBD※を配合２. Barong Dance

CBD-Infused Helles / 5.0% ABV

1050円～（510ｍL）

シリアルやビスケット、トーストを思わせるニュアンス。はちみつのような甘さと鮮やかなレモンを連想させる香り。やわらかな花や草の印象に、ほのかな苦みと甘みの余韻。乾杯の1杯目にマスト。さらには、ずっと飲めちゃう黄金ビール。

※CBDとは

麻（ヘンプ）から抽出された成分の一種であり、CannaBiDiol=カンナビジオールの略称。WCBでは所定の安全性（THCが法規制の基準値以下である）審査、および手続きを経て輸入されたCBD原料を使用し、国内で水溶性化に加工した原料を国内メーカーから仕入れて使用しています。また「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」にも該当しない旨を、仕入先であるメーカーにて確認しています。

購入方法

■WCB直営店

12/10（水）より“缶ビール”を順次発売

店舗によって樽生ビールでのグラス提供もあり。

https://www.westcoastbrewing.jp/location/

■全国のWCB取扱店（飲食店・酒販店等）

12/11（木）より順次発売

コラボビール2種ともに缶のほか、店舗によって樽生ビールでの提供もあり。

※地域や取扱店によって日程は変動します

■WCB公式オンラインストア

12/10（水）12：00より発売

https://shop-wcb.com/

今回のリリースでは、2種類のコラボビールを各2本ずつ組み合わせた＜缶4本Set＞に加え、WCBオンラインストア限定商品として＜特製ビアグラス付きセット＞が、今年も新デザインの2サイズで登場します。ビアグラスには、これまで展開してきた電気グルーヴコラボのイラストを落とし込み、シリーズの魅力をより深く体感できる仕上がりに。さらに、いずれのSetにも電気グルーヴのロゴをモチーフにしたラバーコースターを1枚同梱しています。

グラスのデザインは2型。「Bull Beam Express」の缶ラベルアートをあしらった専用BOX入りの特別デザインです。

《WCB公式オンラインストア / 販売予定Set》

■ボデガグラスM（370mL）1個＋ラバーコースター1枚＋コラボビールMix4本Set

→9,300円、おひとり様2Setまで

■ボデガグラスL（510mL）1個＋ラバーコースター1枚＋コラボビールMix4本Set

→9,800円、おひとり様2Setまで

■ラバーコースター1枚＋コラボビールMix4本Set

→6,300円、購入制限なし

《注意事項》

※転売目的での購入は固くお断りいたします

※グラス＆ラバーコースターの販売はWCB公式オンラインストア限定です

※グラス付きSetの購入制限は、おひとり様につき各2Setまで

※グラス単体での販売はありません

※WCB公式オンラインストアの在庫が無くなり次第、販売終了

※発送は12/12(金)以降、順次お届け予定。12/12(金)～12/16(火)期間のお届け日時指定は不可

※ECサイトのサーバー補強のためアクセス制限がかかる場合あり(サーバー落ちしないための対策です。順次アクセス可能となります)

※電気グルーヴ側でコラボビールやグラスの販売はありません

【電気グルーヴ / プロフィール】

1989年、石野卓球とピエール瀧らが中心となり結成。

1991年、メジャーデビュー。 1995年頃より、海外でも精力的に活動を開始。

2001年、石野卓球主宰の国内最大級屋内ダンスフェスティバル”WIRE01″のステージを最後に活動休止。それぞれのソロ活動を経て、2004年に活動を再開。以後、継続的に作品のリリースやライブを行う。

2015年、これまでの活動を総括したドキュメンタリームービー「DENKI GROOVE THE MOVIE?-石野卓球とピエール瀧-」（監督・大根仁）を公開。

2021年、FUJI ROCK FESTIVAL'21にヘッドライナーとして出演。

2022年、ぴあアリーナMMで、約28年振りのアリーナ単独公演を開催。

2024年、結成35周年を迎えた。

【West Coast Brewing / プロフィール】

静岡県静岡市・用宗にて2019年7月にクラフトビールの醸造をスタート。醸造所はしらす漁の盛んな港「用宗漁港」の一角にあった魚の加工場を、建築家であるオーナーのバストン デレックがデザインしリノベーション。良質な天然の地下水を使用しビール造りを行う。目指しているのは、クラフトビールの本場であり、オーナーの故郷でもあるアメリカのビール。ホップの香りを効かせた、さまざまなスタイルのビールを造り、現在は毎週2～3銘柄を新作としてリリース。直営店は静岡・大阪・沖縄のほか、今夏は東京（丸の内・虎ノ門）に2店舗オープン。醸造所の向かいでは直営ビアホテル「The Villa & Barrel Lounge」も運営。

