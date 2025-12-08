更年期や肌トラブルの悩みを食べ物で解決！マンガで分かりやすい『40代からの ゆるりとはじめる漢方生活』発売（12/10）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『40代からの ゆるりとはじめる漢方生活』（吉田 揚子 ：著）を2025年12月10日に発売いたします。

疲れ、肌荒れ、冷え、不眠、イライラ…

その悩み、季節に寄り添う食事で改善できます！

肩こりがひどい、手足が冷えてつらい、ぐっすり眠れない、肌の衰えを感じる……

そんな不調を感じたら、漢方生活をはじめるタイミング。





【本書はこんな方におすすめです】

漢方の考え方を取り入れた食生活をすることで、心や体が次第に整い、健やかになっていきます。本書では、薬に頼らず、身近な食べ物を利用して不調を改善していく知恵を、わかりやすく伝授します。人気イラストレーター・森下えみこさんのマンガとともに、12か月の季節ごとの不調と対策を楽しく紹介。パラパラとめくるだけで、「あ、今の私に必要なのはこれだ！」という答えが見つかります。

□更年期の症状（のぼせ、多汗、イライラ）に悩んでいる

□最近、白髪や抜け毛、肌の乾燥が気になり始めた

□漢方に興味はあるけれど、難しそう・高そうで手が出せない

□薬に頼りすぎず、自然治癒力を高めたい

□自分の体質（気・血・水）を知って、根本から元気になりたい



＊本書は、日本文芸社より2020年11月に刊行された『季節と暮らす12カ月 漢方養生ダイアリー』を改題し、再編集して文庫化したものです。

目次

はじめに

［マンガ］ワタシの漢方事始

漢方的体質改善のすすめ

あなたはどのタイプ？

気虚体室／陽虚体質／血虚体質／陰虚体質／痰湿体質／気鬱体質／血お体質／陽盛体質

［3月］

のぼせ・ほてり/腫れ物・おでき/花粉症１./花粉症２./冷え１./肥満１./目の疲れ１.

［4月］

不眠１./冷え２./二日酔い１./二日酔い２./足のつり・こむらがえり/喉や胸のつかえ/更年期１.

［5月］

冷え３./疲労感/シミ・くすみ１./シミ・くすみ２./頭痛１./乾燥肌１./不安・無気力

［6月］

食べすぎ・胃痛/むくみ１./あせも・じんましん/カゼ１./関節痛・神経痛１./脱水/頭痛２.

［7月］

むくみ２./多汗１./多汗２./口臭・口内炎/夏バテ/胃もたれ・消化不良/下痢

［8月］

肥満２./冷房病/不眠２./肥満３./動悸・息切れ/カゼ２./冷え４.

［9月］

更年期２./便秘１./ドライマウス/めまい１./肥満４./めまい２./カゼ３.

［10月］

シワ/便秘２./声嗄れ/抜け毛・白髪/生理痛１./生理痛２./加齢イボ

［11月］

憂うつ・感情の乱れ/乾燥肌２./免疫力ダウン１./敏感肌/老け顔/頭痛３./貧血

［12月］

カゼ４./高血圧/咳/免疫力ダウン２./むくみ３./目の疲れ２./腹痛

［1月］

頻尿・排尿トラブル/眠気/更年期３./関節痛・神経痛２./肥満５./腰痛/不眠３.

［2月］

視力低下・かすみ目/もの忘れ/歯ぐきの腫れ/乾燥肌３./便秘３./肩こり/頭痛４.



あとがき

索引

著者略歴

吉田揚子（よしだ・ようこ）

漢方スタイリスト、中医薬膳師、きたかまくら日々響主宰。北鎌倉を拠点に、書籍や雑誌での執筆や監修、レシピ提供、セミナー講師など幅広く活動。神奈川県立湘南高校・早稲田大学第一文学部卒業。株式会社リクルートにてメディアプランニングや編集企画職などを経て独立。著書に『漢方と暮らす。わたしが目覚めるエッセンス』（幻冬舎）、『今日からはじめる漢方ごはん ビジネスパーソンのための漢方』（経済法令研究会）、『お香が好き。にほんの香りを楽しむための便利帖』（SBクリエイティブ）などがある。

書籍概要

書名 ：40代からの ゆるりとはじめる漢方生活

著者 ：吉田 揚子

発売日：2025年12月10日

判型 ：文庫判

頁数 ：256ページ

定価 ：990円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp