〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉より、『SEASONAL Collection』が初登場。今シーズンはコーヒー豆の産地“KENYA”をイメージ。

株式会社ビームス（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）は、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者(CEO)：森井 久恵）と、2025年9月からスタートしたファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト〈STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）〉から2025年12月12日（金）に『SEASONAL Collection（シーズナル コレクション）』が登場します。

『SEASONAL Collection』は、「ビームスが考える“スターバックスのある新しいライフスタイル”」というプロジェクトコンセプトをベースに、シーズンならではのムードやトレンドを遊び心を持って取り入れたスタイルを提案する新コレクションです。

第一弾となる今回は、コーヒー豆の生産地“KENYA（ケニア）”をテーマにした全6型13アイテムを、12月12日（金）より「ビームス ライフ 横浜」および「スターバックス公式オンラインストア」にて発売します。なお、「ビームス ライフ 横浜」では、ラインナップに加えて本コレクションのパターンを採用したクッションも展開。空間にもコーヒーカルチャーを取り入れられる特別アイテムとしてご用意しています。

2025年秋冬のテーマは、スターバックスの定番コーヒー豆の産地“KENYA”。雄大な自然や多様な文化から着想したカラーリングと、アフリカゾウ、ラテアート、スターバックスのカップ、コーヒー豆などをモチーフにしたオリジナルパターンを組み合わせ、コーヒーカルチャーをまとうような全6型13アイテムを展開します。

クルーネックニット（\35,200）、フリースジップブルゾン（\30,800）、バラクラバ（\12,100）、フリースマフラー（\13,200）のほか、動物モチーフのプリントTシャツ（\9,900）、ケニアを象徴する民族から着想したフーデッドネルブルゾン（\28,600）など、多彩な“KENYA”の魅力を感じるアイテムが揃います。さらに「ビームス ライフ 横浜」では、コレクションのオリジナルパターンを採用したクッションも展開。インテリアにも“KENYA”の空気感を取り入れられる特別アイテムとしてお楽しみいただけます。

アパレルウェアのサイズはXS～XLのユニセックス展開。オリジナルパターンがアクセントとなり、コーディネートのポイントとしても楽しめます。

コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを通じてもっと自由に、もっとクリエイティブに。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は、日常に寄り添う『CORE Collection』をはじめ、『SEASONAL Collection』や特別企画の『EXTRA Collection』など、多彩な商品ラインナップを通じて、常に新しい発見と体験をお届けします。

今後の展開にもぜひご期待ください。

スターバックス公式サイトにて全ルック公開中。ぜひご覧ください。

＜商品詳細＞

商品名 / 価格 ※表示価格は税込の総額表示となります。



〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉アニマルプリントTシャツ \9,900

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：エレファント（ホワイト / ブラウン）/ ゼブラ（ホワイト / チャコール）/ ライオン（ホワイト / ベージュ）

ケニアに生息するゾウ、シマウマ、ライオンのグラフィックを背中に大きくプリントした半袖Tシャツ。14番手の糸で織り上げたUSAコットン天竺を使用し、シャリ感のあるドライタッチと程よい肉感で、季節を問わず快適に着用できます。肩幅と身幅にゆとりを持たせ、ネックは身体に沿う設計でメリハリのあるシルエットに調整。裾のオリジナルピスネームがさりげないアクセントになっています。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉クレイジーパターンフードネルブルゾン \28,600

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：レッド / ベージュ

ケニアを象徴する民族の伝統衣装からインスピレーションを得た、4種類のチェック柄を組み合わせたクレイジーパターンが特徴のフーディーブルゾン。絶妙なカラーバランスで仕上げ、程よい肉感のコットンネル素材を使用することで、フランネルシャツ感覚で軽く羽織れる一枚です。肩幅と身幅にゆとりを持たせ、袖口はゴムシャーリング仕様、裾は共地スピンドルでシルエットの調整が可能。さらにオリジナルのピスネームをあしらい、さりげないアクセントを加えています。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ジャカードクルーネックニット \35,200

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：グリーン / ブラウン

アフリカゾウやラテアート、スターバックスのカップやコーヒー豆を遊び心たっぷりに描いたオリジナルパターンを制作し、ジャカード編みで柄を際立たせた5ゲージのウール100%ニット。

肩幅と身幅にゆとりを持たせ、ネックは身体に沿うよう設計。袖口と裾にはリブをあしらい、メリハリのあるシルエットに仕上げています。

ウールならではの膨らみと柔らかな手触りが、高級感を漂わせる一枚です。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントフリースジップブルゾン \30,800

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：ブラウン

オリジナルパターンを施したフリースジップブルゾンは、素材の膨らみを活かすためインクジェットプリントを採用。表地には程よい肉感のポリエステルフリース、裏地にはメッシュ素材を使用しており、見た目以上に軽く快適な着心地です。右ポケットにはオリジナルのピスネームをあしらい、裾のアジャストでシルエットを自由に調整可能。さらにポケットはファスナー仕様で、貴重品も安心して収納できます。肩幅と身幅にゆとりを持たせ、袖口はゴムシャーリング仕様、ネックは身体に沿う設計で、メリハリのあるシルエットに仕上げています。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントフリースバラクラバ \12,100

サイズ：ONESIZE

カラー：ブラウン

ブルゾンと同じオリジナルパターンを使用したフリースバラクラバ。素材の膨らみを活かすインクジェットプリントを施した程よい肉感のポリエステルフリースを使用しています。紐付きでフィット感を調整でき、スタイルに合わせてアレンジが可能。二枚生地仕立てで保温性が高く、首元から頭までしっかりカバーできるアイテムです。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントフリースマフラー \13,200

サイズ：ONESIZE

カラー：ブラウン

ブルゾンやバラクラバと同じオリジナルパターンを使用したフリースマフラー。程よい肉感の厚手ポリエステルフリース素材で、保温性と存在感を両立しています。カジュアルにもエスニックにも合わせやすく、男女兼用でスタイリングのアクセントとして活躍。無地のコートやニットに合わせると、立体的な総柄が際立ち上品な印象に。大判のオリジナルパッチが高級感を添えています。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉総柄プリントフリースクッション \7,150

サイズ：40×40cm

カラー：ブラウン

ブルゾンやバラクラバと同じオリジナルパターンを使用したフリースクッション。

程よい肉感の厚手ポリエステルフリース素材で、保温性と存在感を両立しています。

総柄ながら馴染みやすいカラーですので、ソファやチェアに置くだけで自宅でのコーヒーシーンに華やかさを添えてくれるアイテムです。

※「ビームス ライフ 横浜」のみでの展開です。

■〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉とは

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は、常に人を中心に据え、コーヒーとファッションのカルチャーに向き合い続けてきた両社から生まれたプロジェクトです。“ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル”をコンセプトに、その時々のトレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを楽しむように、もっと自由に、もっとクリエイティブに過ごしていただけるようなアイテムをラインナップ。一杯のコーヒーから広がる新しいライフスタイルが、ここから始まります。

ライフスタイルプロジェクト〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は、新たなコンセプトのもと開発した商品ラインナップを今後も定期的に発表予定です。

季節やトレンドに合わせた新作にもぜひご期待ください。

◼️BEAMS / ビームス

1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約175店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。

■スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約37,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,041店舗 (2025年6月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN」で紹介しております。