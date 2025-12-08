片手でカンタン、コンパクト収納の「ハンディ真空パック器SelaSave(セラセーブ)」に真空保存用コンテナ３サイズが登場！

株式会社 シー・シー・ピー

株式会社シー・シー・ピー（東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也）は、『ハンディ真空パック器 SelaSave用真空保存コンテナ S/M/L サイズ』を2026年1月より家電量販店、雑貨店、ECショップなどにて発売いたします。

本製品は、片手でボタンをワンプッシュすると吸引が始まるコンパクトサイズの「ハンディ真空パック器 SelaSave（セラセーブ）」専用の真空保存コンテナで、カレー、マリネ、シチューなど、水分を含むお惣菜を手軽に保存できます。

■主な特長

『左：ハンディ真空パック器 SelaSaveを使用して真空保存／右：ハンディ真空パック器SelaSave用真空保存コンテナ S/M/Lサイズ使用例』

・水分を含む食材やお惣菜を真空保存できるコンテナ

・コンテナ保存なら柔らかい食材も潰さず安心して真空保存

・用途に合わせて選べる3サイズを準備展開

・保存日や賞味期限を管理できる日付ダイヤル付き

■製品特長

・既存製品「ハンディ真空パック器 SelaSave(セラセーブ)」について

2025年8月に発売した「ハンディ真空パック器 SelaSave」は、直径 約40mm×長さ170mmのコンパクトな筒状の真空パック器です。

使用方法は簡単で、ボタンをワンプッシュするだけで吸引が始まります。空気が抜け真空になると自動で吸引が止まり、真空パックが完成します。当本真空パック器には、抗菌加工の真空用袋が同梱されており、シンプル操作とすぐに使えるセット内容で初めてでも使いやすい真空パック器です。

ハンディ真空パック器セラセーブ使用イメージ

・水分を含む食材も真空保存できるコンテナ

ハンディ真空パック器セラセーブ用真空保存コンテナ使用イメージ

今回新発売するの『ハンディ真空パック器SelaSave用真空保存コンテナ』は、当本真空パック器専用の保存用コンテナです。

袋では保存しづらい、水分を多く含む、カレーやシチュー、マリネなど、袋では保存しづらいのお惣菜を真空にして保存することができます。

形状の崩れが心配な柔らかいパンや豆腐、下茹ゆでした根菜など にも適しており、形状を保ちって保存できます。

・用途に合わせて選べる3サイズ展開／保存日や賞味期限を管理できる日付ダイヤル付き

当本コンテナは、選べる3サイズを準備ご用意。Sサイズ（550ml）は作り置き総菜惣菜の小分け保存に、Mサイズ（980ml）は夕食の残り物残ったおかずの保存に、Lサイズ（1850ml）はシリアルやお食事パンの保存など、それぞれの生活スタイルや用途に追わせて合わせてサイズをお選びいただけます。

用途に合わせて選べる3サイズ重ねて収納＆保存ができて便利

コンテナのふたには日付ダイヤルが付いており、真空にした日付や調理日、賞味期限をセットして保存管理に役立ちますできるので、保存日や賞味期限の管理に活用いただけます。また、3サイズの コンテナは重ねられ、不使用時使わないときの収納や冷蔵庫等での保存時に便利です。

日付ダイヤル付き

キッチンの引き出しや、狭いスペースにも置ける「ハンディ真空パック器 SelaSave」を使い、それぞれの生活スタイルに合う「自分らしい」保存容器をご提案いたします。

■『ハンディ真空パック器 SelaSave（セラセーブ）用真空保存コンテナ』製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/99696/table/30_1_5cac8143eaf1551bc902de22c0e2c3e3.jpg?v=202512080627 ]

■『ハンディ真空パック器 SelaSave（セラセーブ）』製品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/99696/table/30_2_cc260f5cc1e0604963c6287d1b9c7c78.jpg?v=202512080627 ]

※生の野菜や果実は呼吸しているため、そのままでの保存はできません。

真空パックを作る際は、ゆでる・蒸すなどの加熱調理を行ってから保存してください。

■「株式会社シー・シー・ピー」とは

お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品製品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品製品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。

■会社概要

株式会社シー・シー・ピー

東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F

代表取締役社長 横治 一也

オフィシャルサイト：https://www.ccp-jp.com/

直営オンラインショップ：https://ccp-otasuke.jp/

《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。

[留意事項]

・最新の情報、詳細は商品製品販売ページをご確認ください。

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・掲載している写真は、製品開発中のため、実際の製品とは多少異なる場合があります。