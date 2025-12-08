【1月30日(金)開催】エンジニア社長＆CTO新年会2026｜深層技術と組織づくりを語る渋谷エンジニア経営者交流会！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年1月30日(金)19:30～ ツキワッカの鈴木代表・グローイングアイランズの深松代表を共同幹事に迎え、エンジニア社長&CTOが集まる経営者交流会を開催すると発表した。

IT・Webエンジニア社長＆CTOが語り尽くす夜

2026年のスタートダッシュに向けて、エンジニア出身経営者・CTO限定の少人数プレミアム会食を開催します。1月は技術組織や新規プロダクトの仕込みが本格化する時期。だからこそ、普段の経営者交流会では話しづらい“マニアックな技術テーマ”を、安心して語り合える場を作りました。今回は、実績のあるエンジニア経営者2名を中心に、サーバー構成・AIプロンプト・最新プラグイン・DB設計・PM不足・開発組織づくりなど、技術者同士だからこそ共有できる“深い会話”が自然と生まれる夜です。さらに、幹事がゲスト一人ひとりを紹介することで、参加者同士が自然に距離を縮め、場が温まります。もちろん初参加の方には自己紹介タイムもあり、決して身内だけの会ではありません。1月の金曜夜に、同じ志を持つエンジニア経営者と深くつながる特別な時間をお過ごしください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年1月30日(金) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・エンジニア出身の社長

・CTOや技術責任者

・ITエンジニア

※開発会社とお仕事したい方は上記に当てはまらなくても例外的にご参加可(営業目的はお控えください)

・法人の執行役員以上 (士業、個人事業主NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

※経営者の役職を持たない方は＋1万円となります。

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・士業および個人事業主、保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加は参加NGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

ツキワッカ株式会社 代表取締役 鈴木 択実

芸大卒→エンジニア→4社経験後に起業。 「IT技術×営業×デザイン」唯一無二な掛け合わせの開発会社経営。 新規事業ゼロイチ伴走支援に強み。 独立前はアソビュー株式会社や人材紹介会社でのエンジニア経験もあり、電子チケットや予約サービス・HR系の開発も得意とする。 作って終わりではなくサービスを一緒に売る・集客する独自サービスを展開。 上場企業からスタートアップまで幅広く支援。

経営者層向け交流イベントプラットフォーム「CxO PLAY!」など自社サービスも手がける。https://www.cxo-play.com/

株式会社グローイングアイランズ 代表取締役 深松 一平

エンジニアとして第一線で活躍する中で、プロダクトの品質や成長を支える鍵がエンジニア自身の働く環境にあることを強く実感。その想いを胸に、2015年に独立し、エンジニアが安心して技術力を伸ばせる環境づくりを使命として活動開始。「クライアントとエンジニア、両方がワクワクできるプロダクトを生み出す」をモットーに、徹底したユーザー目線と柔軟な発想力を武器に数多くのプロジェクトを成功に導く。日本では著名なアプリの開発などに携わり、クライアントからは「本当に頼りになるパートナー」として高い評価がある。

KOBUSHI MARKETING 代表

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

